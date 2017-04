Morawski odwołany z funkcji dyrektora Teatru Polskiego. Wojewoda wstrzymuje decyzję o odwołaniu

Cezary Morawski w Teatrze Polskim we Wrocławiu: Sezon w piekle

Od września ubiegłego roku, odkąd Morawski kieruje wrocławskim teatrem, trwa protest części zespołu artystycznego oraz części publiczności.

Jak powiedział w środę po posiedzeniu zarządu województwa dolnośląskiego marszałek Cezary Przybylski, trzech członków zarządu województwa głosowało za odwołaniem Morawskiego, jeden przeciw i jeden się wstrzymał.

Zarząd wyczerpał procedurę odwoławczą. Pozyskał opinię ministra kultury, związków i stowarzyszeń. Podjął decyzję o odwołaniu dyrektora Morawskiego większością głosów i zaakceptował Remigiusza Lenczyka jako osobę pełniącą obowiązki dyrektora do czasu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora.

Uchwała został podjęta w środę. Kilkanaście minut później wojewoda dolnośląski poinformował o jej wstrzymaniu.

Konflikt wokół dyrektora Morawskiego

Procedura odwołania Morawskiego z funkcji dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu została wszczęta 10 lutego. Zarząd województwa wystąpił wówczas do resortu kultury z prośbą o opinię ws. odwołania Morawskiego. W kwietniu minister kultury Piotr Gliński w piśmie do marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego wyraził negatywną opinię w tej sprawie. Zwrócił się przy tym z prośbą o „ponowny namysł nad zamiarem odwołania” Morawskiego.

Cezary Morawski został wybrany w konkursie na dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu pod koniec sierpnia ub.r. Zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Mieszkowskiego, który jest posłem Nowoczesnej, a w konkursie nie mógł wystartować z powodu braku wymaganego wykształcenia.

Od początku sprawowania urzędu w teatrze przeciwko Morawskiemu trwa protest części zespołu artystycznego skupionej wokół związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Morawskiego broni Solidarność - drugi, najliczniejszy związek zawodowy w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Pod koniec ub. r. Morawski zwolnił 11 pracowników teatru, w tym aktorów i reżysera, którzy protestowali przeciwko jego kierownictwu. Dyrektor zarzucił im m.in. niesubordynację, działanie na szkodę teatru oraz buntowanie publiczności.