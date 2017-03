Zatrzymana „Wycinka” Krystiana Lupy

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Jak poinformował nas Piotr Rudzki z Teatru Polskiego w podziemiu, dyrektor Morawski nie podał żadnej przyczyny odwołania wyjazdu. Natomiast dwa dni wcześniej w piśmie przesłanym organizatorowi festiwalu jako przyczyny podał odmowę współpracy Krystiana Lupy z nim jako dyrektorem teatru oraz fakt, iż „większość obsady spektaklu po 1 kwietnia nie będzie już zatrudniona przez teatr”.

Tymczasem Krystian Lupa nie zgodził się na zmianę obsady, również dlatego, że brała ona udział w nagraniu wideo towarzyszącego w postaci projekcji całemu spektaklowi. Stworzenie nowego zapisu nie miało żadnego wytłumaczenia z powodów artystycznych, czysto ludzkich i finansowych.

- To działanie Cezarego Morawskiego kolejny raz dowodzi, iż nie ma kwalifikacji do prowadzenia dużego teatru publicznego i jego działania noszą wyraźnie znamiona działań na szkodę zarządzanej przez niego Instytucji – twierdzi Piotr Rudzki. – Teatr w wyniku takiego prowadzenia nie tylko stracił wiarygodność w oczach organizatorów festiwali w Europie, ale też niemałą kwotę, która powiększyłaby jego budżet w roku 2017. O stratach niewymierzalnych ekonomicznie, czyli promocji polskiej kultury oraz promocji Dolnego Śląska i Wrocławia za granicą, nie trzeba nawet mówić. Kłopotów organizatora, który już na początku lutego ogłosił oficjalny program w swej „niefrasobliwości” dyrektor Polskiego nie wziął pod uwagę.

„Wycinka” ma jeszcze zaproszenie do Kanady na przełomie maja i czerwca. Sytuacja jest analogiczna do węgierskiej: wyjazd potwierdzono, program ogłoszono, a umowa z organizatorami do dziś nie jest podpisana.

- Obawiam się, że do tego prestiżowego wyjazdu też może nie dojść, a to – jak anonsują organizatorzy – byłaby pierwsza prezentacja na kontynencie północno amerykańskim dzieła Lupy stworzonego w Polsce – mówi Piotr Rudzki.

Przypomnijmy, że został już wszczęty proces odwoływania dyrektora Cezarego Morawskiego. Trwa obecnie etap konsultacji z ministerstwem kultury.