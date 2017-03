Lupa do marszałka województwa dolnośląskiego

Przypomnijmy, że obecny dyrektor Teatru Polskiego Cezary Morawski zażądał od Krystiana Lupy zmian w obsadzie “Wycinki”, wcześniej zwalniając aktorów grających w spektaklu.

Oto treść pisma:

“Szanowny Panie Marszałku,

Dowiaduję się dziś, że Cezary Morawski odwołuje obie festiwalowe prezentacje „Wycinki” - w Budapeszcie i w Kanadzie. To niczym nie usprawiedliwiony międzynarodowy skandal, początek ostatecznej dewastacji Teatru Polskiego. Mam nadzieję, że dotarły do Pana argumenty, którymi Morawski szermuje w swoich listach do dyrektorów Festiwali, podając jako powód moją odmowę współpracy. Chyba nie muszę Panu dowodzić, że to cyniczne kłamstwa. Piszę do Pana z nadzieją, że w oczekiwaniu na odpowiedź Ministerstwa Kultury, które wzorem swojej partii prowadzi bezprawne gry na zwłokę, dysponuje Pan narzędziami żeby zapobiec temu skandalowi.

Z serdecznym pozdrowieniem

Krystian Lupa”

Reżyser nawiązał do sytuacji, w której Ministerstwo Kultury przedłuża ponad ustawowy termin konsultacje związane z procedurą odwołania Cezarego Morawskiego z funkcji dyrektora Teatru Polskiego.