Transmisje z Metropolitan Opera. Piotr Beczała prosto z Nowego Jorku

To będzie już dwunasty sezon cyklu MET Live HD, największego tego typu przedsięwzięcia na świecie. Przedstawienia są oglądane w 71 krajach, widzowie mają do dyspozycji ponad 2 tysiące sal kinowych, teatralnych lub koncertowych przystosowanych do odbioru transmisji. Metropolitan Opera wymaga bowiem sprzętu najwyższej jakości, zarówno jeśli chodzi o przekaz obrazu, jak i dźwięku.

W obsadzie dziesięciu spektakli, jakie będzie można oglądać od jesieni 2017 roku, są niemal wszystkie największe gwiazdy operowe z wyjątkiem Anny Netrebko. Stało się tak tylko dlatego, że kilka miesięcy temu zrezygnowała ona z występu w „Normie”, której premiera otworzy ten sezon.

Piotr Beczała zaprezentuje się w nowej roli, w której nie oglądano go ani w Europie, ani w Ameryce. Będzie to Rudolf w stosunkowo rzadko wystawianej, a bardzo pięknej operze Giuseppe Verdiego „Luisa Miller”.

Tradycyjnie do zestawu spektakli dyrekcja teatru wybrała nowe produkcje (jest ich pięć) oraz przedstawienia znane, ale bardzo lubiane przez publiczność.

Oto wykaz atrakcji sezonu 2017-2018 dostępnych w cyklu MET Live HD:

7 października 2017

Vincenzo Bellini „Norma”

Nie będzie Anny Netrebko, za to w tytułowej roli wystąpi Amerykanka Sondra Radvanovsky, niewątpliwie najlepsza obecnie specjalistka włoskiego belcanta. A partnerują jej nie mniejsi mistrzowie tego stylu: Joyce DiDonato (Adalgisa) i Joseph Calleja (Polione). Premierę przygotowuje doświadczony team: dyrygent Carlo Rizzi i reżyser David McVicar.

14 października 2017

Wolfgang Amadeusz Mozart „Czarodziejski flet”

To przedstawienie w reżyserii Julii Taymor było już nadawane, ale któż nie lubi tej filozoficzno-bajkowej opery Mozarta. W obsadzie debiutujące w Metropolitan Golda Schulz (Pamina) i Kathryn Lewek (Królowa Nocy) oraz najlepszy Sarastro – René Pape. Dyryguje emerytowany już dyrektor Metropolitan, James Levine

18 listopada 2017

Thomas Ades „The Exterminating Angel”

Nowa opera brytyjskiego kompozytora, której prapremiera na festiwalu w Salzburgu w 2016 roku stała się wydarzeniem i jak widać utwór Adesa zaczyna robić światową karierę. To operowa wersja filmu Luisa Bunuela „Anioł zagłady” z 1962 roku, który wszedł do historii kina. Spektakl w reżyserii Tom Crainsa jest koprodukcją kilku teatrów, w tym także festiwalu w Salzburgu. W Nowym Jorku dyrygować będzie kompozytor.

27 stycznia 2018

Giacomo Puccini „Tosca”

Produkcja nowa, ale ponieważ reżyseruje Sir David McVickar, należy się spodziewać inscenizacji dość tradycyjnej. To jednak nieistotne, bo najważniejsza jest wspaniała obsada: Kristina Opolais (Tosca) oraz Jonas Kaufmanna (Cavaradossi) i Bryn Terfel (Scarpia). Trudno o lepszy tercet, a całość poprowadzi świetny łotewski dyrygent Andris Nelsons (prywatnie mąż Kristiny Opolais).

10 lutego 2018

Gaetano Donizetti „Napój miłosny”

Największą atrakcją może być pochodząca z RPA Pretty Yende w roli Adiny, bo w ostatnich latach robi oszałamiającą karierę. Ma też świetnych partnerów, Matthew Polenzani będzie Nemorinem a przystojny Włoch Ildebrando D’Arcangelo zabawnym doktorem Dulcamarą. Reżyser Bartlett Sherr sprawdził się w kilku spektaklach w Metropolitan (choćby „Romeo i Julia” w obecnym sezonie), dyryguje Domingo Hindoyan.

24 lutego 2018

Giacomo Puccini „Cyganeria"

Nieśmiertelna inscenizacja Franco Zefirellego liczy już prawie czterdzieści lat, a publiczność chce ją nadał oglądać i wzruszać się. Tych wzruszeń i tym razem nie zabraknie, skoro jako Mimi wystąpi Bułgarka Sonya Yoncheva, wielkie odkrycie ostatnie dekady, a Rudolfem będzie nadzieja Amerykanów, młody tenor Michael Fabiano. Dyryguje Marco Armiliato.

10 marca 2018

Gioacchino Rossini „Semiramida”

Kolejny włoski znawca opery, Maurizio Benini poprowadzi spektakle „Semiramidy”, nieobecnej w Metropolitan przez 25 lat. Zagadką będą dwie bohaterki: debiutująca w Met Angela Meade (Semiramida) i Elizabeth DeShong (Arsace). Nie zawiodą z pewnością dwaj panowie, ulubieńcy Nowego Jorku: tenor Javier Camarena (Idreno) i bas Ildar Abdrazakov (Assur) Reżyseruje John Copley.

31 marca 2018

Wolfgang Amadeusz Mozart „Cosi fan tutte”

Kolejna nowa produkcja, reżyseruje Phelim McDermott. W zabawnej, ale i nieco gorzkiej, komedii miłosnej ciekawiej tym razem mogą wypaść Czech Adam Plachetka (Guglielmo) i Brytyjczyk Christopher Maltman, który idealnie nadaje się do grania cyników takich jak Don Alonso. Dyryguje David Robertson.

14 kwietnia 2018

Giuseppe Verdi „Luisa Miller"

Długo będzie kazał czekać na siebie Piotr Beczała, ale z pewnością warto wytrwać, bo rola Rudolfa w tej tragicznej operze jest wprost wymarzona dla niego. Na dodatek ukochaną Rudolfa, tytułową Luisą ma być Sonya Yoncheva, zaś jej ojcem, starym Millerem Placido Domingo. Dyryguje James Levine. Klasyczna inscenizacja autorstwa Eljaha Moshinsky’ego nie była pokazywana w Met od 2006 roku.

Jules Massenet „Cedrillon”

Na zakończenie sezonu jeszcze jedna premiera, „Cedrillon” to po francusku Kopciuszek, obejrzymy więc kolejną wersję znanej bajki, ale bardziej liryczną od innych. W roli tytułowej znakomita Joyce DiDonato, co potwierdziły europejskie spektakle tej inscenizacji Laurenta Pelly’ego z jej udziałem. Dyryguje kolejny Francuz Bertrand de Billy.