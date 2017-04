Dlaczego MiFID II ?

MiFID II (Markets In Financial Instruments Directive) to dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 7.04.2016 r., która jest uzupełnieniem Dyrektywy MiFID I.

Głównym celem wdrożenia MiFID II jest poprawa ochrony inwestorów w kontekście rozwoju rynku oraz poprawa dopasowania oferowanych produktów inwestycyjnych do potrzeb klientów.