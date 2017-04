Coraz częściej konta bankowe zakładamy przez internet

Chociaż konta bankowe ciągle najczęściej zakładamy w placówce banku, liczba osób otwierających je przez internet stale rośnie. Jest to oczywiście sposób bardzo wygodny: wniosek składamy na odległość, a wszystkie dokumenty do podpisania dostarcza nam kurier. Czy ta wygoda idzie w parze z bezpieczeństwem?

„Do założenia konta przez internet potrzebny jest dowód osobisty, adres zamieszkania w Polsce, adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Ważne jest, żeby klient przygotował sobie te dane wcześniej. Wtedy proces zakładania konta będzie naprawdę szybki i skuteczny” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Anna Śmigas z Departamentu Rachunków, Płatności i Kart ING Banku Śląskiego. Po wypełnieniu internetowego wniosku o otwarcie konta i po weryfikacji naszej tożsamości przez bank pozostaje nam czekać na kuriera z dokumentami do podpisania oraz kartą debetową.

Czy proces dostarczenia umowy jest absolutnie bezpieczny i nie ma ryzyka, że dokumenty z naszymi danymi trafią w niepowołane ręce? Firmy kurierskie dokładają wszelkich starań, żeby tak właśnie było. „Doręczenie wygląda inaczej niż w przypadku standardowej przesyłki. Dołączona jest specjalna koperta oraz naklejka, która wskazuje, że jest to przesyłka bankowa podlegająca procedurze doręczenia outsourcingowego” – informuje Rafał Szumski, dyrektor ds. wsparcia operacyjnego w DHL Parcel Polska.

Kiedy przesyłka zostanie nadana, klient banku otrzymuje esemes z informacją, że w ciągu najbliższych dni należy się jej spodziewać. W dniu doręczenia kurier dzwoni do adresata i umawia się z nim na odebranie przesyłki w konkretnym miejscu w określonym przedziale czasowym. Po dotarciu do odbiorcy weryfikuje jego tożsamość, np. na podstawie dowodu osobistego. Jeśli wszystko się zgadza, wręcza przesyłkę (może być ona dostarczona wyłącznie do rąk własnych) i klient podpisuje przysłane dokumenty. Co ważne, kurier wie, w których miejscach trzeba złożyć podpisy oraz wpisać określone dane, i pomaga odbiorcy w poprawnym wypełnieniu umowy. Uzupełnione dokumenty są pakowane do koperty, a następnie trafiają z powrotem do banku.