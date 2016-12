Czy rząd kupi "Damę z gronostajem" od Fundacji XX Czartoryskich?

Stosowne zmiany prawne zostały właśnie wprowadzone do statutu Fundacji i do Krajowego Rejestru Sądowego. Wcześniej takiej możliwości nie było. Podobnie jak możliwości likwidacji tej instytucji, która opiekuje się jedną z najcenniejszych kolekcji prywatnych w Polsce.

Chęć kupna zbioru Czartoryskich wyraził wicepremier Piotr Gliński. Co najmniej od połowy roku sygnalizował taką możliwość w rozmowach z fundatorem księciem Adamem Karolem Czartoryskim. Rozmowy te odbywały się bez udziału zarządu Fundacji.

Z naszych informacji wynika, że sprawa jest dopinana, prowadzone są prace nad ostatecznym kształtem umowy. Wstępnie ustalono, że do podpisania umowy może dojść 28 grudnia. Najprawdopodobniej kolekcja zostanie sprzedana za 100 mln euro (równowartość ok. 450 mln zł).

Jeżeli faktycznie tak by się stało, byłby to sukces rządu, bowiem wartość kolekcji szacowana jest na 8–10 mld zł. Tylko najcenniejszy obraz kolekcji – „Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci – przy wyjazdach zagranicznych ubezpieczany jest na 350 mln euro (ok. 1,4 mld zł). Z kolei inna perła zbioru, „Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta, ubezpieczony jest na 160 mln zł. Kolekcja liczy 80 tys. przedmiotów, obejmuje m.in. zbiór 593 bardzo cennych obrazów, 3200 dzieł rzemiosła artystycznego, 1500 dzieł sztuki starożytnej. Do tego trzeba dodać ok. 240 tys. woluminów. Fundacja jest też właścicielem nieruchomości, które znajdują się na Starym Mieście w Krakowie; to obiekty muzealne, w których przez wiele lat prezentowany był zbiór.

Rząd stworzył już rezerwę budżetową „na zakup dóbr kultury". Resort kultury nie ujawnia, jaką kwotę zabezpieczono na ten cel.

Z naszych informacji wynika, że nie ma jeszcze pewności, czy transakcja zostanie sfinalizowana. Do rozstrzygnięcia jest wiele szczegółów prawnych związanych z przeniesieniem na inny podmiot zabytkowych obiektów, a także rzetelnej ich wyceny.

Dopięte muszą być też kwestie roszczeń księcia Czartoryskiego do pałacu w Sieniawie (teraz właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych, a dzierżawi go prywatna firma; przed wojną dochody z tego majątku były przeznaczone na utrzymanie kolekcji), w tym przedmiotów, które dzisiaj uznane są za utracone. Fundacja ciągle poszukuje ok. 800 dzieł; najcenniejszy na liście strat wojennych jest słynny „Portret młodzieńca" Rafaela Santiego.

Sprawy sprzedaży kolekcji nie komentują na razie przedstawiciele zarządu Fundacji oraz urzędnicy resortu kultury. Dyskrecja ma wynikać z faktu, że rozmowy na temat sprzedaży nie zostały zakończone.

Od sześciu lat trwa remont muzeum Czartoryskich w Krakowie. Tylko niewielka część kolekcji jest udostępniana. „Damę z gronostajem" można oglądać na Zamku Królewskim na Wawelu, inne obiekty na wystawach czasowych lub np. w pałacu rodu w Puławach.