Pamięć, historia i surrealizm w PE

Korespondencja z Brukseli

Od 28 sierpnia w głównym holu Parlamentu Europejskiego wiszą obrazy polskich artystów. – Promocja kultury albo jest systematyczna, albo nie ma jej wcale – powiedział eurodeputowany Kazimierz Michał Ujazdowski, który jest pomysłodawcą i organizatorem tej wystawy.

Kazimierz Michał Ujazdowski przypomniał także, że jeszcze przed wejściem Polski do UE, w 2001 r. zorganizował w Brukseli wystawę polskiej sztuki w ramach festiwalu sztuki Europalia. Jego zdaniem polska sztuka jest interesująca dla europejskiego widza, bo „łączy polskie doświadczenie z europejskim oddechem".

Pozytywne wizje

Podobnie myśli Justyna Napiórkowska, dyrektor artystyczna Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie i Brukseli, która przygotowała obrazy do tej wystawy. I choć pierwszym zadaniem sztuki jest oczarować oglądających i otworzyć ich umysły, to autorka koncepcji nie ucieka od bieżącego kontekstu.

– Mam nadzieję, że kilku artystów może dostarczyć pozytywnej wizji. To ważne w świecie, w którym tak wiele rzeczy ulega zburzeniu. Przykładem jest choćby Józef Szajna i jego witalność. A przecież jako młody chłopak był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Buchenwaldzie – mówi Justyna Napiórkowska.

Szajna jest artystą, który na tej wystawie ma obrazować wątek „Pamięć i historia". Oprócz niego ten temat reprezentują Roman Opałka i Rafał Strent. Drugi wątek to „Mit" i do niego autorka wystawy zaliczyła Leszka Rózgę, który w swojej twórczości wielokrotnie odnosił się do tematu źródeł europejskiej tożsamości – antycznych cywilizacji śródziemnomorskich.

Trzeci wątek to „Surrealizm" reprezentowany m.in. przez Franciszka Starowieyskiego, który jako pierwszy Polak miał wystawę w nowojorskim Museum of Modern Art. W Brukseli można teraz oglądać m.in szkice do jego obrazu „Divina Polonia", który przez wiele lat był eksponowany w przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej zarówno przed akcesją do Unii, jak i już po niej. Obraz przedstawia „Boską Polskę porwaną przez świecką Europę".

Wątki amerykańskie i europejskie można odnaleźć w pracach Rafała Olbińskiego, który odniósł ogromne sukcesy w USA. Był jednak też autorem okładki niemieckiego tygodnika „Spiegel" z okazji rozszerzenia UE na wschód 1 maja 2004 r. Wreszcie czwarte, ostatnie hasło wystawy to „Miejsca", a jego reprezentantami są Edward Dwurnik, Marta Rynkiewicz i Marek Okrasa.

Szczególne miejsce

Ambicją autorki wystawy było pokazanie różnorodności sztuki polskiej drugiej połowy XX w. oraz malarzy współczesnych. W tym celu zdecydowała się też na przedstawienie artystów reprezentujących wszystkie polskie akademie.

Miejsce prezentacji – Parlament Europejski – jest szczególne. Koło obrazów wystawionych w centralnym komunikacyjnym punkcie tej instytucji codziennie przechodzą setki ludzi, ale niekoniecznie są to znawcy czy miłośnicy sztuki. To politycy, dyplomaci, urzędnicy, dziennikarze czy lobbyści, wszyscy związani z Unią Europejską.

Dlatego też tak dobrano wątki europejskiej wystawy. Przede wszystkim jednak ma ona pokazywać wysoki poziom i różnorodność polskich artystów. – Chcemy prezentować to, co pozytywne i piękne dla Polski. W tym nie najlepszym dla wizerunku naszego kraju czasie – mówi Kazimierz Michał Ujazdowski.

Wystawa zostanie w PE do 1 września. Potem będzie ją można oglądać w ogólnodostępnej Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Brukseli.