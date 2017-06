Stanisław Wyspiański, jakiego nie znamy

Miłośnicy Stanisława Wyspiańskiego przecierać będą oczy ze zdumienia. Na niedzielną aukcję Agry Art trafił bardzo oryginalna praca naszego najwybitniejszego artysty Młodej Polski. „Zaczytana" to studium malarskie przedstawiające młodą, roznegliżowaną kobietę z książką na kolanach.

Dzieło powstało podczas pobytu w Paryżu, kiedy to artysta podpisywał swe prace samym imieniem - Stanislas. Zwraca uwagę silną ekspresją rysunku, wzmocnionego jeszcze czarną kredką. Poezja i niedopowiedzenie łączy się tu z drapieżnym realizmem. Obraz powrócił do Polski z Kanady, dokąd wywiózł go po wojnie prywatny kolekcjoner. Cena wywoławcza wynosi 170 tys. zł.

Jednym z rarytasów jest płótno Józefa Brandta „Atak husarii polskiej". Mistrzowsko oddany gwałtowny ruch jeźdźców i koni oraz zamęt i tumult bitewny przywodzą skojarzenia z pisarstwem Henryka Sienkiewicza i dzikimi polami Ukrainy. Cena wywoławcza – 650 tys. zł. Krajobraz Kresów i konie w galopie to także temat „Błotnistej drogi", oleju na płótnie Józefa Chełmońskiego. Praca podróżowała po świecie, a do Polski przybyła z Kanady, a licytacja rozpocznie się od 380 tys. zł.

„Pejzaż włoski" Aleksandra Gierymskiego (cena wywoławcza 200 tys. zł) powstał na przełomie XIX i XX wieku. Jego niepowtarzalny nastrój, a także chropawą, załamującą światło fakturę malarską dobrze zapamiętali widzowie głośnej wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2014 roku, na którą trafił z Londynu z prywatnych zbiorów. „Konny patrol" (110 tys. zł) to z kolei jedna z pierwszych prac Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Tematykę konną odnajdziemy także w pracach Orłowskiego, Ajdukiewicza, Rybkowskiego, Wywiórskiego, Chmielińskiego i oczywiście Kossaków.

Na aukcji znajdą się zmysłowe kobiece wizerunki kreślone ręką Witkacego, Malczewskiego, Hofmana, Styki. Włodzimierz Tetmajer ukazał kobiety w wiosennej nagości w scenach mitologicznych na brzegu morza (15 tys. zł). W ofercie Agry Art pojawiło się kilka urokliwych kobiecych portretów Juliana Fałata. „Rudowłosa" (38 tys. zł) powstała w czasie, gdy artysta odchodził już od dawnego sposobu użycia akwareli, by osiągnąć efekty bliskie malarstwu olejnemu. Przyciąga wzrok także odwrócona bokiem tajemnicza nieznajoma z czerwonym kolczykiem (18 tys. zł). Nie da o sobie zapomnieć patrząca z portretu Tadeusza Styki „Dziewczyna o ciemnych włosach" (25 tys.).