Design kontra wzornictwo

„Z drugiej strony rzeczy" w Muzeum Narodowym w Krakowie opowiada o odrodzeniu i przemianach polskiego projektowania po 1989 roku.

Niedawno Muzeum Narodowe w Warszawie otworzyło tłumnie odwiedzanš stałš Galerię Wzornictwa Polskiego. Teraz w Krakowie w najbardziej reprezentacyjnej przestrzeni Gmachu Głównego pokazuje 160 obiektów – w większoœci użytkowych, a zarazem ambitnych autorskich projektów.

Zainteresowanie designem szacownych muzeów to znak zmian kulturowych i otwarcia na otaczajšcš rzeczywistoœć. Żyjemy w czasach, w których bardziej przykuwajš uwagę wydarzenia z pogranicza designu, biznesu i sztuki (jak choćby targi designu Salone del Mobile w Mediolanie) niż czysto artystyczne. Popkultura w pełni nas już z tym oswoiła.

Krakowska wystawa zaczyna się więc bezpruderyjnie, od pieniędzy, czyli od wyeksponowania powiększonego 50-złotowego banknotu z serii „Władcy Polski". To oczywiœcie żartobliwe przymrużenie oka i zwrócenie uwagi, że każdy przedmiot codziennego użytku został zaprojektowany. W tym przypadku twórcš jest wybitny polski grafik Andrzej Heidrich. Dzięki niemu od połowy lat 90. nosimy „kawałek sztuki" w portfelu, choć raczej się nad tym nie zastanawiamy.

Nowoczesny design

Wystawa w Muzeum Narodowym przybliża chronologicznie trzy ostatnie dekady polskiego wzornictwa.

– W tym czasie po raz drugi narodziło się polskie wzornictwo – tłumaczyła na otwarciu ekspozycji w Krakowie jej kuratorka prof. Czesława Frejlich. – Nawet zaczynamy odtšd używać innego języka. Dawniej mówiliœmy wzornictwo, a w końcu lat 90. pojawiło się słowo design, które je zastšpiło. Jeœli język zarejestrował te zmiany, to znaczy, że coœ istotnego się wydarzyło.

Na poczštku transformacji polskie wzornictwo, jak i przemysł znalazły się w stanie zapaœci i mogliœmy tylko wspominać czasy jego œwietnoœci z lat 50. i 60. Mimo wszystko polscy projektanci podejmowali próby tworzenia unikatowych przedmiotów, które wystawiali i sprzedawali w galeriach sztuki. Ale stopniowo także producenci zaczęli być zainteresowani współpracš z artystami, bo chcieli budować prestiż marki.

O prawdziwym przełomie można mówić w pierwszej dekadzie po roku 2000. Wtedy rozwój produkcji i eksportu, a także œrodki unijne pozwoliły polskim firmom na większy rozmach, eksperymenty i regularnš współpracę z designerami. Na wystawie najliczniej prezentowana jest branża meblarska, która stała się naszš specjalnoœciš m.in. dzięki wybitnym osobowoœciom, takim jak Tomasz Augustyniak, Renata Kalarus, Piotr Kuchciński czy Tomek Rygalik.

Ale jest tutaj też wiele innych dobrze zaprojektowanych przedmiotów: szkło, ceramika, oœwietlenie, zabawki, urzšdzenia elektroniczne, tkaniny czy prezentowane na wielkoformatowych ekranach œrodki transportu.

Współczeœni polscy designerzy szukajš nowych pomysłów i technologii, ale szanujš tradycję. Nie powinna więc nas dziwić obecnoœć na tej wystawie ikony polskiego designu – nowoczesnego fotela Romana Modzelewskiego z 1958 roku, który po 2000 roku nie tylko trafił do zbiorów londyńskiego Victoria & Albert Museum, ale też doczekał się w Polsce wdrożenia do produkcji (wczeœniej PRL-owskie władze z powodów ideologicznych odrzuciły szansę produkowania go na polskiej licencji we Francji).

Zobaczymy też projekty, powstałe już po 1989 roku, których twórcy starajš się połšczyć œwiatowe trendy z lokalnoœciš, jak np. w słynnym dywanie Moho Design, inspirowanym łowickš wycinankš, a więc w duchu nowoczesnego etno designu.

Atrakcyjnie zaaranżowany pokaz (niektórych obiektów można nawet dotknšć albo wypróbować ich funkcjonowanie) opowiada o polskim designie w kilku rozdziałach: „Lata 90.", „Potrzeby rynku", „Tożsamoœć", „Warsztat", „Wartoœci społeczne" (tu prezentowane sš projekty odpowiadajšce na potrzeby specjalne, jak np. aplikacja na smartfony OpenArt Marcina Wichrowskiego, umożliwiajšca niewidomym poznanie dzieł sztuki).

Najbardziej zakręcone pomysły znajdziemy w częœci „Design i sztuka", jak œwietlna instalacja „Meduza" Magdaleny Jurek. Tworzš jš probówki ułożone w kształt żyrandola, wypełnione białkiem meduzy Aeuquorea victoria, œwiecšcym w ciemnoœciach.

Ważne przedmioty

Motywem przewodnim wystawy sš przedmioty, częœciej codzienne, a czasem niezwykłe. Za każdym z nich kryje się projektant. Ta pionierska wystawa wszechstronnie opowiada również, w jaki sposób polscy projektanci myœlš o wzornictwie. A jednak mam niedosyt. Brak mi rozdziału o indywidualnoœciach i ich karierach nie tylko w Polsce, ale i na œwiecie.

Dlaczego zapomniano o nieprzeciętnej osobowoœci – Januszu Kaniewskim, przedwczeœnie zmarłym projektancie, współpracowniku Ferrari i Fiata? Dlaczego Dorota Koziara, założycielka studia w Mediolanie, a wczeœniej współpracowniczka Atelier Mendini, prezentowana jest tylko przez ceramikę, gdy sławę przyniosły jej meble? Dlaczego Oskar Zięta przywołany został przez reprezentacyjny, ale tylko pojedyńczy obiekt – innowacyjny stołek Plopp? W designie mamy gwiazdy i warto o tym mówić. Š?

Wystawa czynna do 19 sierpnia