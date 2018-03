Artur Krajewski:: Sztuka cenna jak brylant

Malarz, twórca happeningów i festiwali Artur Krajewski opowiada Małgorzacie Piwowar, dlaczego nie wierzy, że koniec sztuki nastšpi wczeœniej niż koniec œwiata.

Rz: Jest pan autorem niedawno wydanej ksišżki „Koniec sztuki?!". Dlaczego właœnie teraz miałaby się skończyć sztuka?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Artur Krajewski: Publikacja o końcu sztuki ukazała się teraz, ale jest to efekt pięcioletniego projektu artystyczno-edukacyjnego. Punktem wyjœcia do niego, a tym samym do ksišżki, był przewidywany przez Majów na 21.12.2012 roku koniec œwiata. Ksišżkę napisałem wspólnie z dziennikarkš, animatorkš kultury Martš Ewš Olbryœ.

Ale jednak tego dnia œwiat się nie skończył...

Jednak ta przepowiednia stała się dobrym powodem, żeby zastanowić się, w jakim miejscu jest współczesna kultura i czy można oczekiwać jej kresu. Stšd to prowokacyjne pytanie z wykrzyknikiem zadane 105 ludziom różnych doœwiadczeń i dyscyplin artystycznych, ze œwiata filmu, teatru, plastyki, literatury etc. Chciałem także, by ta ksišżka pokazała, jaka jest kondycja polskiej sztuki na naszym rodzimym podwórku. Odpowiedzi okazały się bardzo osobiste i zróżnicowane. Na ogół dotyczyły nie tyle końca sztuki, ponieważ większoœć rozmówców optymistycznie twierdziła, że sztuka się nie skończy, ile jej poczštku.

A byłby żal, gdyby nastšpił koniec sztuki?

Częœć teoretyków sztuki twierdzi, że sztuka już się skończyła i artyœci nic więcej nie wymyœlš.

A pan się z tym zgadza?

Nie. Gdybym tak myœlał, nie miałoby sensu bycie nauczycielem akademickim, a nim jestem. Przyłšczam się do tych, którzy uważajš, że sztuka skończy się nie wczeœniej, niż skończy się historia ludzkoœci. Ale to prowokacyjne pytanie pokazuje, że można myœleć w różny sposób, jeden z pytanych aktorów stwierdził, że dla niego koniec sztuki to koniec przedstawienia. Opada kurtyna, widzowie opuszczajš salę.

Być może tak jest dla pana, zajmujšcego się różnymi dziedzinami. A jak się z takim stwierdzeniem czujš artyœci, którzy całe życie poœwięcili jednej dyscyplinie sztuki, na przykład malarstwu albo rzeŸbie? Może po prostu mniej niż pan lubiš życie w chaosie...

Każdy ma indywidualnš drogę dochodzenia do swojego stylu, tworzenia, działania. Ja mam artystyczne ADHD. Według amerykańskich badań nad kreatywnoœciš chaos to cecha ludzi twórczych.

Dlatego porzucił pan pierwsze studia na weterynarii po dwóch latach?

Tak potoczyło się życie, stypendium, które tam dostawałem, wystarczało już nie na miesišc, tylko na kilka dni. Musiałem podjšć pracę.

Ale potem, już na warszawskiej ASP, skakał pan z kwiatka na kwiatek.

Słyszę to od ponad 20 lat i może częœciej odbierałem to jako złoœliwoœć, ale z przeznaczeniem się nie dyskutuje.

Czego teraz pan uczy studentów?

Moja pracownia jest specyficzna, ale studentów uczę umiejętnoœci patrzenia „po swojemu". Nigdy nie narzucam im swojej woli, idę za nimi, próbujšc być jedynie doradcš. Uczę ich żonglować umiejętnoœciami, które majš. Porzšdkować je.

Żonglowanie to iluzja, ta z kolei daje złudę. Tylko.

A czym jest sztuka? Było już hasło: „Tylko sztuka nas nie oszuka", i jest to w pewien sposób klasyczny oksymoron – de facto żonglujšcy naiwnoœciš. W ostatnich latach właœnie sztukę coraz częœciej wcišga się na barykady kłamstwa. Próbuje się niš udowadniać prawdziwoœć pewnych tez i uwiarygodnić te miejsca, które chcš tš sztukš handlować. Tak tworzy się „sztukomodę". Obserwowałem, jak powstajš galerie, które chcšc wybić się na niepodległoœć, narobiły dużo krzywdy, atakowały nasze uczelnie, artystów starej daty... Robiły to dla szumu medialnego. Dlatego też znalazłem odpowiednie, moim zdaniem, w pejoratywnym znaczeniu, kontrhasło: „Tylko sztuka cię nie puka". Bo sztuka jest tym, co wprowadza widza w œwiat nierealny, dajšc mu satysfakcję. Tak jak nasz mózg, bez końca nas oszukuje. Wszystko dla naszego dobra. Ale to nie znaczy, że artyœci sš oszustami. Sztuka jest dobrem. Kiedyœ służyła bardziej rozrywce, powstawała, by bawić ludzi. Dziœ przybiera formę intelektualno-filozoficznej wypowiedzi. I najważniejsze, żeby była dobra!

A co to jest dobra sztuka?

Nie da się na to krótko odpowiedzieć. Ale myœlę, że dobra jest taka, która broni się sama. Nie potrzebuje ton analiz, recenzji i interpretacji.

Każdy widz ma prawo do własnych odpowiedzi?

Na pewno tak. Dlaczego zabierać to ludziom?

Czyli podręczniki do historii sztuki nie sš potrzebne?

Sš. Jacques Derrida mawiał: nie ma nic poza tekstem, a ja to sparafrazuję: nie ma nic poza sztukš. WyobraŸmy sobie takš sytuację: na œcianie widzi pani kiczowaty współczesny obrazek. Widzi go pani dziœ. Za 200 lat może się okazać, że wcale nie był taki kiczowaty, a nawet więcej – że jest dziełem sztuki, bo ktoœ go właœnie „odkrył" albo zmieniły się trendy. Tak było z różnymi dziełami, tego uczy nas historia sztuki.

Czym zatem ma kierować się widz, chcšc oglšdać wartoœciowe dzieła?

Trzeba, czytać, edukować się, uczestniczyć w życiu kulturalnym. Szukać, myœleć, analizować. To jest proces. Dbajmy o swój rozwój i naszych dzieci. Nie zrażajmy się. A sztuka sama się obroni.

Artystom nie zależy na odbiorcach?

Bardzo zależy, bo tylko wtedy jest się spełnionym, to naturalna relacja twórca–odbiorca. Słowa zamykane w szufladzie „bolš" najbardziej. Od dziesięciu lat organizuję w rodzinnym Żyrardowie festiwal sztuk w zabytkowych „surowych" halach. Przez te lata udało nam się wszczepić pojęcie „kultury i sztuki" w cały region. Staliœmy się stymulatorem wielu idei i wielu działań. Zmieniamy, edukujemy. Odwiedziło nas około tysišca znanych artGoœci i przekazało cennš lekcję nie tylko mieszkańcom. Lecz tu nasuwa się inne pytanie: jak polityka wpływa na kulturę? Bo z politykami jest tak, że oni często nie dostrzegajš sztuki i kultury. Kultura kojarzy im się ze słupkami popularnoœci œpiewajšcymi w stylu „polo", które zorganizujš na karcie wyborczej stadionu kolarskiego, postawiš tam krzyżyki z piwem i kiełbasš, wyjdš na scenę i będš lœnić, kręcšc politycznš sztukę. Takim gospodarzom i radnym tych samorzšdów w Polsce powiedziałbym „nie". Nie wolno mylić pojęć! Oczywiœcie nie twierdzę, że nie należy robić takich festynów, ale proszę nie mylić tego ze sztukš.

Jaka jest więc przyszłoœć sztuki?

Mamy wspaniałych artystów, często mniej znanych w Polsce niż na œwiecie. Dlatego widzę jš jako napęd dla naszego kraju. Myœlę, że podejmujšcy decyzję wkrótce zrozumiejš, że poprzez sztukę możemy podbijać œwiat.

Mogš być towarem?

Towar Ÿle się kojarzy. Sztuka jest cenniejsza niż brylanty.