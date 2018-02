Emancypacja, awangarda, szklane domy

„Przyszłoœć będzie inna" – nowa wystawa w warszawskiej Zachęcie jest poœwięcona dwudziestoleciu międzywojennemu.

Niepodległoœciowe przemiany pokazuje jednak inaczej, niż można oczekiwać. Nie porównuje wyłšcznie artystycznych postaw ani nie eksponuje aspiracji oficjalnych elit młodego państwa. Skupia się na tematach społecznych, inspirujšcych awangardowych twórców sztuki, architektury, wzornictwa, fotografii, teatru, filmu. Na ich dšżeniach do naprawy œwiata, często o charakterze idealistyczno-utopijnym.

Znamienne, że gdy przywołuje Katarzynę Kobro, to nie jako rzeŸbiarkę, ale projektantkę nowoczesnego przedszkola o modernistycznej, pełnej œwiatła architekturze, która jednak ma też wiele cech wspólnych z jej abstrakcyjnymi kompozycjami przestrzennymi. Sporo miejsca poœwięcono właœnie nowej architekturze, zwłaszcza mieszkaniowej, która miała poprawić warunki życia robotników, jak modelowe osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej WSM na Żoliborzu i Rakowcu, zaprojektowane przez Helenę i Szymona Syrkusów.

Jednoczeœnie wystawa opowiada o emancypacji niedostrzeganych wczeœniej grup społecznych: robotników, kobiet, dzieci, mniejszoœci narodowych. O postulatach formułowanych przez nich samych i działaniach w ich imieniu społeczników takich jak Janusz Korczak.

Podtytuł wystawy brzmi „Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918". – Chociaż wystawa jest historyczna, zamykajšca się w dwóch dekadach, to staramy się wydobyć wštki i postawy aktualne, ciekawe dla nas i dziœ, wcišż żywe w debacie publicznej – mówi „Rzeczpospolitej" kuratorka Joanna Kordjak.

Kuratorka poleca także ksišżkę towarzyszšcš wystawie „Szklane domy" nawišzujšcš w tytule wprost do Żeromskiego. I wyjaœnia: – Szklane domy to metafora, która dobrze opisuje okres dwudziestolecia, bo to jest czas budowanie pewnych utopii.

A sama wystawa akcentuje, że optymizm modernistycznych utopii przenikał lata 20., gdy przełom lat 30. wraz z ogólnoœwiatowym gospodarczym kryzysem zaostrzał walkę społecznš i nastroje katastroficzne, co widać choćby w linorytach Bronisława Wojciecha Linkego z cyklu „Œlšsk."

Wystawa nie zamienia się jednak w socjologiczny traktat. Emocji i dynamiki dodajš jej przedwojenne filmy lub ich fragmenty. To często unikatowe materiały. Tematyka społeczna łšczy się w nich z nowatorskimi eksperymentami. A nieraz to one prowadzš, jak w awangardowym filmie „Przygody człowieka poczciwego" (1937) Franciszki i Stefana Themersonów.

Z kolei otwierajšcy wystawę film „Mir kumen on" (Droga młodych; 1936) w języku jidysz Aleksandra Forda zrealizowany został na zamówienie dyrektora sanatorium dla dzieci zagrożonych gruŸlicš w Miedzeszynie. Miał pomóc w zebraniu œrodków na finansowanie placówki w czasach kryzysu finansowego.

Natomiast z dramatu „Strachy" Eugeniusza Cękalskiego i Karola Szołowskiego z 1938 r. (obecnie film jest w rekonstrukcji cyfrowej) według popularnej powieœci Marii Ukniewskiej, na wystawie w Zachęcie przywołano tylko jednš scenę kubistyczno-mechanicznego tańca, symbolizujšcego film jako maszynę przyszłoœci.

Wystawa czynna do 27 maja