Wystawa w Rzymie: Strach się bawić

Tytuł tej wystawy w Rzymie zachęca widzów do doœwiadczania przyjemnoœci, ale jednoczeœnie ekspozycja ostrzega, że w każdej rozrywce czai się zagrożenie. Przerażać mogš zarówno spojrzenia, jak i gigantyczna skala przedmiotów.

"Enjoy. Art meets Amusement" – taki tytuł nadano wystawie w rzymskim Chiostro del Bramante. To kontynuacja ubiegłorocznej, entuzjastycznie przyjętej prezentacji „Love. Art meets Love" (pisałam o niej w „Rzeczpospolitej" 10 stycznia 2017 r.). Teraz też jest międzynarodowo i zaskakujšco – jeœli chodzi o dobór autorów. Sš nieżyjšcy już gwiazdorzy sztuki XX wieku, jak Calder czy Tinguely, oraz młodsi, ze œwiatowej czołówki, jak Oursler, Wurm, Collishaw, Creed.

Tytuł pokazu zachęca do doœwiadczania przyjemnoœci, lecz kryje on także pewnš niespodziankę. Od epokowej rozprawy Johana Huizingi „Homo Ludens" wiadomo bowiem, że w zabawie jest element kreatywnoœci, w procesie twórczym zaœ kryje się uniesienie, które może wynieœć zarówno autora, jak widza poza rewiry rzeczywistoœci.

Przejœcie wœród lotosów

Od wejœcia na wewnętrzny dziedziniec – przestrzeń o idealnych proporcjach, otoczonš podcieniami i arkadami – ma się wrażenie obcowania z czymœ nierealnym, bo to absolutne piękno. Z ładem renesansowej architektury kontrastuje malowidło „dywanowe", stworzone specjalnie na wystawę przez Michaela Lina, urodzonego w Japonii tajwańsko-belgijskiego artystę, specjalizujšcego się w wielkoskalowych realizacjach w przestrzeni publicznej.

Sale wewnštrz zabytku też zatraciły realnoœć za sprawš trawiasto zielonych wykładzin. Miałam wrażenie stšpania po murawie w pomieszczeniu, w którym pod sufitem – jak latawiec – drgał i kręcił się „Red Mobile" (1961) Alexandra Caldera.

Amerykański marzyciel, jeden z najważniejszych twórców rzeŸby kinetycznej ma godnego siebie sšsiada: młodszego o prawie szeœć dekad Brytyjczyka Mata Collishawa. Tenże pozwala nam się unieœć (wyobraŸniš) na kwietnej karuzeli, wirujšcej w ciemnoœci w oszalałym tempie. Jednak w tym ruchomym kwietniku kryje się jakaœ złowroga siła przycišgania. Z kielichów zdajš się błyskawicznie wyrastać płatki i pręciki, które jak tropikalna roœlinnoœć mogš wchłonšć ogłupiałe ich pięknem owady.

Ruch jest wszystkim

Kolejna sława sztuki kinetycznej to Jean Tinguley, Szwajcar przez niemal całe życie zwišzany z Paryżem, zmarły 26 lat temu, znany z konstruowania machin wykonujšcych niczemu niesłużšce ruchy. W Chiostro pokazano pięć urzšdzeń, w tym „Bing bing", „Futrzanego Balubę" czy „Viva la Librté", wszystkie z lat 60. XX wieku, wszystkie wyglšdajšce jak dzieła szalonego inżyniera. Uruchomione, hałasujš i œmieszš absurdalnymi konwulsyjnymi drgawkami.

Jednak w podrygujšcych lisich skórkach, umocowanych na stelażu z drutów i pordzewiałego żelastwa (to „Baluba"), można doszukać się metafory. Bo czyż całe nasze życie nie jest równie komicznym podrywaniem się do akcji, z której niewiele wynika? Ale przecież „cel jest niczym, ruch jest wszystkim" – żeby zacytować jednš z „prawd" (której autorem jest Eduard Bernstein). Pasuje do machin Tinguely'ego.

Chyba każdy z nas, kupujšc nowy ciuch, znalazł się w przymierzalni. Widzi się wówczas siebie zwielokrotnionego lustrami, z różnych stron, co niekiedy wprawia w konfuzję. Argentyńczyk Leandro Erlich (ur. 1973) zmasował ten efekt: zbudował labirynt kabin, w których dwie œciany zasłaniajš lustra, trzecia zaœ jest pustš ramš, przez którš przechodzi się do następnej przymierzalni. I znów do kolejnej, i dalej... Aż traci się œwiadomoœć przestrzeni i własnego ciała, jednoczeœnie rozmnożonego zwierciadlanymi odbiciami i zagubionego w spiętrzonej iluzji.

Dalsze przeżycia na wystawie też nie tyle bawiš, co straszš. Oto wchodzi się w między... spojrzenia. Z bezkresnej czerni wyłaniajš się gigantyczne oczy. Łypiš, mrugajš, koncentrujš się na coraz to innym punkcie. Niby ludzkie, lecz w ponadludzkiej skali. Wobec ich wielkoœci i wszechobecnoœci widz czuje się bez szans na ucieczkę. Co gorsza, nie sposób domyœlić się, jak te gigantyczne gały nas postrzegajš. Gdy uda się wydostać z inwigilacyjnego pola i wejdzie się na wšskie schody, zza pleców dobiega histeryczny, przejmujšcy dreszczem œmiech. Hiena z offu...

Igraszki ze skalš

Artystów od dawna intrygowało „twórcze" zaburzanie percepcji, różnymi metodami, od œrodków halucynogennych po alkohol. W przeciwieństwie do Witkacego Austriak Erwin Wurm nie ryzykuje tworzenia w stanie wskazujšcym, lecz prowokuje do tego odbiorcę. Prezentuje „Meble dla pijaków". Samotnych, dodajmy. Oto dwa obiekty będšce czymœ poœrednim między fotelem, stołem i barkiem. Konsument może zasišœć przy blacie zastawionym bateriš butelek i sobš dopełnić kompozycję.

Inny sposób na przekroczenie granicy realiów to zmiana skali. Chwyt rozpracowany od czasów „Podróży Guliwera", stosowany przez popartystów, zwłaszcza Claesa Oldenburga. Do niego nawišzuje Belg Hans Op de Beeck, serwujšc goœciom galerii gargantuiczne kawałki tortu z wetkniętymi œwieczkami. Niejadalne i budzšce obrzydzenie smakołyki pozostałe „Po przyjęciu".

Trasę tych niekoniecznie rozrywkowych zabaw zamyka na pozór relaksowa praca „Czerwone balony" angielskiego artysty i muzyka Martina Creeda. Mały pokój wypełnia masa baloników, które – o dziwo! – nie unoszš się pod sufitem, lecz pełzajš po podłodze. Można między nie wejœć, co wcale nie jest miłym doœwiadczeniem, jako że balony, choć lekkie, sš „nachalne", wchłaniajš, tłamszš widza.

Bo w każdej zabawie przyczajone jest niewidoczne zagrożenie.

„Enjoy. Art meets Amusement" – Chiostro del Bramante, Rzym, wystawa czynna do 25 lutego 2018