Teatr i cyrk wychodzą na ulice

23 czerwca zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy. Dwa kolejne weekendy będą w Warszawie należały do twórców preferujących plenerowe spotkania z widzami.

Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy jest cyklicznym projektem realizowanym od 1993 roku w Warszawie. To spotkanie twórców teatru, tańca, cyrku i performansu. Na tegoroczną edycję przyjadą artyści z Anglii, Holandii, Ukrainy oraz Polski.

Wśród zaproszonych zespołów są znane teatry uliczne z Polski, odwołujące się w swych przedstawieniach zarówno do klasyki, jak i do awangardy. W tegorocznej edycji pojawi się poznański Teatr 8 Dnia z najnowszą produkcją „Dzieci rewolucji” w reżyserii Jacka Chmaja. Teatr KTO z Krakowa przedstawi spektakl „Zapach czasu”. Opus 2 w reżyserii Jerzego Zonia. Najnowszą produkcję „W niemym kinie” Bartłomieja Ostapczuka zaprezentuje Teatr Pantomimy Mimo. Wiejski wędrowny Teatr Klinika Lalek przedstawi spektakl „Cyrk bez przemocy” w reżyserii Wiktora Wiktorczyka.

Wśród gości z zagranicy są m.in. Bash Street Theatre z Anglii, który przywiezie przestawienie „Bellevue Hotel” w reżyserii Beca Applebee. Z Holandii przyjedzie Le Cirque du Platzak ze spektaklem „Kermiz” Adriana Schvarzsteina, zaś z Ukrainy - Lwowski Akademicki Teatr Woskresinnia, który zaproponuje spektakl „Mewa” w reżyserii Jarosława Fedoryszyna.

Imprezę zainauguruje na Rynku Starego Miasta występ warszawskiego Teatru AKT istniejącego od 1990 roku. Trzon zespołu stanowią aktorzy mimowie, jako że teatr wyrósł z tradycji polskiej szkoły pantomimy, choć szybko zaczął wypracowywać własny język teatralny. Jego domeną wciąż pozostaje sztuka gestu, plastycznego obrazu, uzupełniana elementami cyrku, tańca i akrobacji.

Teatr AKT wystąpi dwukrotnie - ze spektaklem „Kalos kaghatos” Marka Kowalskiego oraz z paradą uliczną „Podróżnicy”. „Kalos kaghatos” to widowisko uliczne rozgrywane na styku teatru i sportu, sięgające do antycznej tradycji łączenia widowisk artystycznych ze sportowymi. Ideą spektaklu jest ukazanie wspólnego dla sztuki i sportu fenomenu gry. Fragmenty treningu piłkarskiego, sceny rozgrywane na boisku zostały tu przetworzone w wizję teatralną, wykorzystującą język i estetykę teatru ruchu i tańca. Rysunek postaci piłkarzy, kibiców, sędziego stał się przede wszystkim punktem wyjścia do rozważań nad kondycją fizyczną i psychiczną człowieka.

W tym roku spektakle będą prezentowane na Rynku Nowego Miasta, w Parku Agrykola, na Placu Defilad, w Parku Szczęśliwickim oraz na skwerze przy stacji metra Słodowiec. Szczegółowy program na www.sztukaulicy.pl.