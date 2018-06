Poszukiwacze zaginionego obrazu rozkopują Gandawę

Wikimedia/Web Gallery of Art

Władze belgijskiej Gandawy zaapelowały do poszukujących skradzionego arcydzieła, by przestali zrywać kostki brukowe i rozkopywać historyczne ulice miasta. Szaleństwo zaczęło się zaczęło się, gdy Inżynier Gino Marchal ujawnił, że wie, gdzie znajduje się zaginiona od 1934 roku część XV-wiecznego Ołtarza Baranka Mistycznego.

Gino Marchal ogłosił, że rozwiązał zagadkę, postawioną przez złodzieja zaginionej tablicy z Ołtarza Gandawskiego, arcydzieła z piętnastego wieku namalowanego przez Huberta i Jana van Eycków. Wskazówka dotycząca lokalizacji obrazu składa się z zaledwie sześciu słów i liczby 152. Mimo starań nigdy nie została rozwiązana ani przez policję, ani przez detektywów amatorów.

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w piątek w ratuszu w Gandawie, Marchal ogłosił, że obraz znajduje się w centrum miasta, pod placem Kalandeberg. Sceptycy są zdania, że to jedynie chwyt reklamowy, mający na celu promocję nowej książki Marchala, ale mer Gandawy potwierdził, że prokuratura traktuje tę teorię nadzwyczaj poważnie. „Proszę o nierozkopywanie placu Kalandeberg i nieprzeszkadzanie policji i prokuraturze w weryfikowaniu tej teorii” – ogłosił mer, który obawia się poważnych zniszczeń centrum miasta.

Ołtarz Gandawski, zwany inaczej Adoracją Baranka Mistycznego (Het Lam Gods), wielki poliptyk tablicowy namalowany przez van Eycków, uznawany jest za najwybitniejsze dzieło gotyckiego malarstwa flamandzkiego. W gandawskiej katedrze świętego Bawona umieszczony został w 1423. Przez wieki był wielokrotnie dzielony na części i rozkradany. Podczas I wojny światowej był zagrabiony przez Niemców. Gandawa odzyskała go w latach trzydziestych XX wieku i wkrótce po powrocie dzieła do katedry, ukradziono jego dwie tablice. Policja otrzymała wówczas listy, w których złodzieje domagali się się miliona franków okupu. Po negocjacjach, jedną z tablic udało się odzyskać. Druga, dolna lewa tablica, znana pod nazwą "Sędziowie sprawiedliwi", do tej pory nie została odnaleziona. Zastąpiono ją kopią wykonaną w 1945 przez Jefa Vandervekena.

Złodziej pozostawił jednak wskazówkę, wspomniane sześć słów i cyfry. Gdyby zagadka została rzeczywiście rozwiązana, szansa na odnalezienie bezcennego dzieła istotnie by wzrosła. W mieście natychmiast pojawili się poszukiwacze skarbów, by na własną rękę odnaleźć zaginione dzieło.