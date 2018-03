Sztuka po 1989 zdobywa rynek

22 marca na aukcję Desa Unicum w Warszawie trafi 60 prac artystów, którzy zmienili polskš sztukę po 1989 roku, m.in. Piotra Uklańskiego, Mirosława Bałki, Wilhelma Sasnala, Pawła Althamera.

Najdroższy obraz „Blood Doped” Piotra Uklańskiego w biało-czerwonej tonacji, wyceniony na 150 tys. zł (estymacja 250-400 tys zł) pochodzi z cyklu, nad którym artysta pracował przez siedem lat. To tylko pozornie minimalistyczno-abstrakcyjne dzieło, które w istocie odwołuje do symboliki krwi i narodowej tożsamoœci. Obrazy z tego cyklu pokazywane były po raz pierwszy w Dallas Gallery. Jeden z nich znalazł się także na wystawie „Piotr Uklański – czterdzieœci i cztery” w Zachęcie w Warszawie w 2012 roku. Aspekt narodowej tożsamoœci artystę interesuje w szerszym kontekœcie - interpretacji przeszłoœci i narodowych mitów, jak i poszukiwania ich niestandardowej wizualnej interpretacji.

Wielkoformatowy akryl „Bez tytułu” Wilhelma Sasnala zestawia pomniejszonš postać człowieka z potężnš niedokreœlonš konstrukcjš. Dzieło ma wyraŸnie podteksty egzystencjalne, mimo zapewnień artysty, że „obrazy, które do mnie przychodzš sš raczej przypadkowe, pojawiajš się wczeœniej zanim zacznę malować. Rzadziej ich szukam, częœciej znajduję”. Cena startuje z pułapu 120 tys. zł (a wartoœć szacowana jest na 200-300 tys. zł)

Prace Mirosława Bałki to nie instalacje, czy rzeŸby, jak można by się spodziewać, ale litografie i rysunki tuszem. Cztery litografie z teki „Crossword” to różne widoki tej samej drogi w Auschwitz, w której artysta zaciera rozpoznawalne elementy topografii, pozostawiajšc tylko niepokojšce œlady, skłaniajšce do skupienia i refleksji. Cena wywoławcza całej serii 19 tys. zł. Z kolei rysowany tuszem „Poliptyk” jest szkicem zapisu myœli i próbš podšżania za ich zmiennoœciš (4,5 tys. zł).

Nietypowo jest też reprezentowany Paweł Althamer, bo nie przez rzeŸbę, ale malarskš pracę „Kunstmarkt” z autografem artysty i ironicznie ujętym znakiem – wielkš pomarańczowš kropkš, jakim galerie komercyjne oznaczajš zwykle dzieło już sprzedane. Cena wywoławcza malarskiego żartu artysty wynosi 7,5 tys. zł.

Ta aukcja to dobra okazja do zorientowania się w cenach sprawdzonych twórców na rynku sztuki współczesnej. Jest na niej wiele poszukiwanych nazwisk. Można wybierać między Rafałem Bujnowskim (jego olej z serii „Kolonie” licytowany jest od 28 tys zł), Pawłem Jarodzkim (cena zmysłowego płótna z kobiecš postaciš – 15 tys. zł), czy Jakubem Julianem Ziółkowskim (kolorowy gwasz z hybrydalnš figurš – 10 tys. zł).

Wczesny obraz Agaty Bogackiej „On the grass” (2001 rok) był częœciš jej pracy dyplomowej składajšcej się z malarskich wariacji na temat najbardziej znanych dzieł. Na obecnej aukcji licytowany jest akryl „On the Grass” nawišzujšcy do „Œniadania na trawie” Maneta (cena wywoławcza 18 tys. złotych).

Żywiołowe malarstwo Tymka Borowskiego, laureata Paszportu „Polityki” 2015, łšczšcego komiks z kolażem szacowane jest na 6-8 tys. zł.

O niektórych z prezentowanych twórców głoœno ostatnio także za sprawš filmów i ksišżek. Szerokim echem odbił się zeszłoroczny film Normana Leto „Photon” opowiadajšcy o powstaniu życia i materii z naukowego punktu widzenia. Za budowanie pomostu między sztukš a naukš artysta został uhonorowany tegorocznym Paszportem „Polityki”. Na rynku ukazała się też ksišżka „Detoks” z korespondencjš młodego artysty ze Zdzisławem Beksińskim. Teraz pod młotek idš dwa jego płótna: „Autoportret z Lenš” (4,8 tys. zł) i „Plizga” (8 tys.zł).

Wystawa przedaukcyjna „Nowe pokolenie po 1989 roku" w Domu Aukcyjnym DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A, czynna do 22 marca; aukcja 22 marca o godz. 19