Bolesław Biegas: Europejska kariera skandalisty

Muzeum Narodowe w Gdańsku przypomina Bolesława Biegasa, który zyskał sławę, a w Polsce odkrywamy go ponownie od niedawna.

Był rzeŸbiarzem i malarzem, docenionym w Wiedniu i Paryżu. Jego sztuka była wielowštkowa, mieszały się w niej symbolizm, erotyka, filozofia i publicystyka. A biografię wyróżnia niezwykła odmiana losu. Talent i mecenasi, których miał szczęœcie spotkać, pomogli mu wydobyć się ze skrajnej biedy.

Wczeœnie osierocony, zaczynał jako samouk. Na jego pierwsze rzeŸby zwrócił uwagę m.in. znany pozytywista Aleksander Œwiętochowski, który 19-letniemu chłopcu spod Ciechanowa zorganizował w 1896 roku pierwszš wystawę w Warszawie. A także zainicjował zbiórkę na jego kształcenie, co pozwoliło mu na studia w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie.

Był jeszcze studentem, gdy delegacja Secesji Wiedeńskiej, zaprosiła go w 1901 na wystawę do Wiednia. Biegas pokazał tam rzeŸby „Księga życia” i „Wszechœwiat sztuki”. Jednoczeœnie pierwsza z prac stała się powodem wydalenia go z krakowskiej uczelni, bo łamała akademickie schematy. Nie przeszkodziło to 24-letniemu artyœcie odnieœć sukces w Monachium i Berlinie.

W tym samym roku znów dzięki Œwiętochowskiemu dostał stypendium Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie na wyjazd do Paryża. Tam młody artysta szybko zdobył zainteresowanie francuskiej krytyki oraz życzliwš opiekę baronostwa Jadwigi i Henryka Trütschelów, które wspierało go finansowo. Baronowa traktowała go wręcz jak syna. I choć nie była zachwycona jego zwišzkiem z hinduskš księżniczkš Perinette Khurshedbanoo Naoroji, zapisała mu z czasem cały swój majštek.

W Paryżu Biegas pracownie miał zawsze w dobrych miejscach i na co dzień obracał się w œwiecie arystokratycznym. - Nigdy nie malował na zamówienie, robił to, co chciał, był niepodatny na komercyjne wpływy, bo mógł sobie na to pozwolić - mówi Piotr Sarzyński, kurator gdańskiej wystawy „Bolesław Biegas. Gdy sztuka spotyka się z politykš”.

O pracach Biegasa pokazywanych w Paryżu pochlebnie pisał już w 1905 roku sam Guillaume Apollinaire. A dwa lata póŸniej artysta stał się nad Sekwanš bohaterem głoœnego skandalu, gdy na Salonie Niezależnych pokazał obraz „Wojna japońsko -rosyjska”, alegorycznie nawišzujšcy do międzynarodowych wydarzeń. Na pierwszym planie niczym zapaœnicy mocujš się na nim car Mikołaj II i cesarz Matsuhito wœród rozrzuconych czaszek. A widownię tej sceny stanowiš wówczas panujšcy: cesarz Franciszek Józef, prezydent USA - Theodore Roosvelt, cesarz Niemiec Wilhelm II i królowie: Belgii - Leopold II, Włoch - Wiktor Emanuel III, Hiszpanii - Alfons XIII oraz Wielkiej Brytanii - Edward VII. Wszystkie postacie sš nagie, co zapewne oznacza nagš prawdę o politykach, zachowujšcych chłodny dystans do wydarzeń. Nie trudno się domyœleć, ze obraz z wystawy dzień po wernisażu usunęła policja, o czym huczała cała paryska prasa. Dziœ otwiera gdańskš ekspozycje i możemy spokojnie go obejrzeć.

Z czasów I wojny œwiatowej pochodzi z kolei malarski cykl „Wampiry wojny” Biegasa (wtedy artysta ostatecznie porzucił rzeŸbę). Z jednej strony pobrzmiewa echem „Okropnoœci wojny” Goi, z drugiej w oryginalnej symbolistycznej stylistyce obrazuje starcie ludzkoœci z siłami zła (uosobionego przez tytułowe wampiryczne bestie). Antywojenna wymowa jest bardzo mocna.

Wystawę w Gdańsku zamyka natomiast ostatni cykl obrazów Biegasa „Wielcy ludzie” z lat 1945-1946. Ta idea nieco kojarzy się z póŸniejszym pomysłem Andy Warhola ikonicznych wizerunków. Choć oczywiœcie konwencja Biegasa jest inna, bo on pokazuje polityków konsekwentnie na tle kompozycji sferycznych, czyli wirujšcego Kosmosu. Nie wiadomo, dlaczego w bardzo podobny sposób traktuje przy tym postacie pozytywne (Ghandi, Piłsudski) i negatywne (Hitler, Stalin). Chyba jako równorzędne siły, ingerujšce w porzšdek dziejów i Wszechœwiata. Biegasowi wszak zawsze było bliskie gnostyczne widzenie œwiata, w którym walczš przeciwne siły.

Obrazy z Muzeum im. Bolesława Biegasa w Warszawie; wystawa czynna do 17 czerwca