Fotografia: Prekursorzy z Polski w Paryżu

W œwištyni fotografii, za jakš uznawana jest Fundacja Henriego Cartiera-Bressona, wystawa Zbigniewa Dłubaka.

Korespondencja z Paryża

Fundacja znajduje się w zacisznym miejscu niedaleko Montparnasse’u. Dwie niewielkie sale usytuowane na pierwszym i drugim piętrze charakteryzujš się dyskretnym, przytłumionym œwiatłem, zmuszajšcym do oglšdania wystawionych fotografii w dużym skupieniu. Panuje prawie klasztorna cisza i każda, nawet najbardziej dyskretna, rozmowa zdaje się zakłócać spokój zwiedzajšcych.

W niedzielne deszczowe popołudnie niewiele osób zdobywa się na odwagę odwiedzenia tego urokliwego miejsca. Z łatwoœciš podsłuchuję więc odbywajšce się na miejscu rozmowy. Uœwiadamiajš mi one, jak często założenia przyjęte z góry ograniczajš nasze zdolnoœci obserwacji w kontakcie ze sztukš, zwłaszcza z tš, z którš spotykamy się po raz pierwszy.

Na wystawie Zbigniewa Dłubaka, zmarłego w 2005 r. teoretyka sztuki, malarza i fotografa, nieliczne rysunki i gwasze przeplatajš się ze zdjęciami. Jedna z niewielkich prac wykonanych w zgaszonej gamie barw może się kojarzyć pod względem formalnym z póŸnym malarstwem Marka Rothki. Najwidoczniej to pozorne podobieństwo przemawia do wyobraŸni sympatycznej starszej pani w skupieniu oglšdajšcej wystawę, gdyż nagle słyszę zdanie: „Wolę jego malarstwo niż fotografię ” oraz krótkie podsumowanie: „Jest zupełnie nieznany”.

Prowokuje to mnie do interwencji i przypomnienia banalnego faktu, że wieloletnie istnienie tzw. żelaznej kurtyny wytworzyło sytuację, w której osobistoœci uznawane za wybitne po jednej stronie nigdy nie zdobyły uznania po drugiej stronie. Budzi to lekkie zdziwienie i wręcz opór mojej przypadkowej rozmówczyni. Trudno mi jš posšdzić o brak dobrej woli, zdaję sobie sprawę, że ponowne napisanie historii jest procesem żmudnym i skomplikowanym.

Zdecydowanie trudniejsza wydaje się jednak być akceptacja faktu, że wykształcone w cišgu lat nawyki myœlowe opierajš się na błędnych niekiedy przekonaniach. Dlatego staram się jej zasugerować, że dzieło, aby je ocenić obiektywnie, musi być usytuowane w kontekœcie epoki. Oglšdane po latach poprzez pryzmat wiedzy na temat powstałej póŸniej produkcji artystycznej często zatraca swojš pierwotnš siłę oddziaływania.

Z tego punktu widzenia, zaprezentowane na wystawie czarno-białe fotografie z drugiej połowy lat 40. ubiegłego wieku sš wybitne. Odważna kompozycja oraz œmiałe kontrasty bieli z czerniš przywodzš na myœl genialne obrazy Caravaggia.

Podobnie jak mistycyzm pochodzšcej z 1948 r. fotografii o enigmatycznym tytule „Ulice sš dla słońca a nie dla ludzi”. Zdjęcie to kojarzy się z metafizykš obrazów Giorgia de Chirico, surrealizmem kompozycji René Magritte’a i poszukiwaniami efektów œwiatła w fotografii Man Raya czy Laszlo Moholya-Nagya.

Z kolei pochodzšca z 1967 r. „Ikonosfera 1” zdaje się zapowiadać póŸniejsze poszukiwania Johna Coplansa, brytyjskiego artysty i fotografa mieszkajšcego w Nowym Jorku, wieloletniego redaktora naczelnego Artforum. Purystyczne, wyczyszczone ze zbędnych elementów i œwietnie wykonane technicznie dzieła Coplansa zaliczane sš do kanonu fotografii artystycznej przełomu XX i XXI w.

Zdjęcia Dłubaka pozostajš w cieniu autorów, których historia uprzywilejowała w imię ich przynależnoœci do œwiata zachodniego. W niczym nie zmienia to faktu, że nowatorstwo niektórych jego poszukiwań wyprzedziło pojawienie się tendencji w fotografii skupiajšcej się na studiowaniu ciała ludzkiego bez zbędnego upiększania natury.

Porowata skóra, zaniedbane paznokcie, pokazane we frontalny sposób owłosienie intymnych częœci, zdajš się zapowiadać serię autoportretów Coplansa pokazujšcego w okrutny sposób własne ciało. Polski fotograf pozostaje jednak wstrzemięŸliwy. Gesty oraz obserwacja œwiatła na ciele ludzkim wydajš się go interesować bardziej niż nieuchronne procesy starzenia się, które tak bardzo fascynowały jego brytyjsko-amerykańskiego kolegę.

Ekspozycję przygotowała Karolina Ziębińska-Lewandowska, kuratorka pracujšca od paru lat w Departamencie Fotografii Centrum Pompidou. To jej drugi pokaz w cišgu ostatnich miesięcy, na którym zdecydowała się na publicznš prezentację polskiego artysty. Zaledwie parę tygodni temu w galerii fotografii Centrum Pompidou zakończyła się wystawa prac Wojciecha Zamecznika, amerykańskiego fotografa Williama Kleina i szwajcarskiego artysty Gérarda Iferta. W tym zestawieniu Zamecznik prezentował się znakomicie. Kuratorka w bardzo inteligentny sposób przygotowała aranżację, która podkreœlała walory jego fotografii analogowych eksperymentujšcych ze œwiatłem, wykorzystywanych przez niego do projektów plakatów. Próby te były zestawione z bardzo podobnymi poszukiwaniami Iferta i Kleina. W rezultacie pokaz prezentował trzech wybitnych artystów wywodzšcych się z różnych kultur, ale symultanicznie oscylujšcych wokół podobnego tematu.

Wystawa czynna do 29 kwietnia została przygotowana we współpracy z Fundacjš Archeologii Fotografii i Instytutem Adama Mickiewicza.