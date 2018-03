Matejko opowie o naszej tożsamości

Zamek Królewski w Warszawie zapowiada otwarcie w listopadzie wielkiej wystawy ”Znaki wolnoœci” w ramach programu „Niepodległa”.

- Zaplanowana została jako wystawa historyczna i ideowa – wyjaœniał na czwartkowej konferencji prasowej prof. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku. - Z jednej strony ma pokazywać siły, które doprowadziły do wskrzeszenia państwa po I wojnie œwiatowej i przetrwania dramatycznego wieku XX. Z drugiej ma bardzo wyraŸnie wzbudzać emocje i tworzyć więŸ emocjonalnš z widzami, żeby wychodzili z niej nie tylko wyedukowani, ale i poruszeni. Wytršceni ze spokojnego myœlenia o przeszłoœci, patrzšcy z zaangażowaniem na naszš historię ostatnich 200 lat.

Złoży się na niš ponad 500 dzieł sztuki polskiej: obrazy – od Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Maksymiliana Gierymskiego do Leona Tarasewicza - rzeŸby, rysunki, grafiki, instalacje i filmy.

Arcydzieła sztuki sšsiadować będš z fragmentami listów, pamiętników, zapisków i wspomnień. Przytoczone zostanš œwiadectwa „ojców założycieli” suwerennej Polski – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, ale także zapisy przeżyć zwykłych ludzi i szeregowych żołnierzy, którzy przyczynili się do odzyskania niezawisłoœci, byli œwiadkami heroizmu walk i ponoszonych ofiar.

Głównš oœ wystawy stanowić będzie ujęta chronologicznie historia walki o niepodległoœć, obrony i umacniania narodowej tożsamoœci, przede wszystkim w latach 1914–1989, a zarazem perspektywę poszerzy spojrzenie na wczeœniejsze dzieje.

- Scenariusz wystawy jest już opracowany – mówi „Rzeczpospolitej” jej komisarz Łukasz Kossowski. - Pełny tytuł brzmi „Znaki wolnoœci. O trwaniu polskiej tożsamoœci narodowej”. Najtrudniejsze jest zdefiniowanie tożsamoœci, można jš okreœlać przez etos, ziemię, ponadczasowš ideę. My próbujemy poszukiwać tożsamoœci na krawędzi dwóch œwiatów: sztuki i historii. Narratorem tej opowieœci będzie Jan Matejko, ale nie jako XIX-wieczny akademicki malarz, tylko jako wielki historiozof, którego traktowano jak proroka, zaglšdajšcego „w głšb dziejów”. W swoich płótnach szukał tożsamoœci narodowej, budujšc jš z różnych fragmentów historii. Jego obrazy to często wielkie traktaty na temat naszej tożsamoœci narodowej. Wyjmujšc je z kontekstu czasów, w których powstały, włšczymy je w opowieœć o naszym „tu i teraz”. Z kolei Malczewski to artysta filozof, który opowiada symbolami o naszych dramatach narodowych.

Jarosław Sellin, wiceminister kultury i pełnomocnik rzšdu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległoœci RP uzupełnia, że będzie to jedno z największych wydarzeń programu „Niepodległa”, porównywalne z wystawami „Dziedzictwo” i Wyspiański w Muzeum Narodowym w Krakowie, czy „Paderewski” w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Współorganizatorami ekspozycji „Znaki wolnoœci” sš Ministerstwa Obrony Narodowej (Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Muzeum Wojska Polskiego), Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza.