Sekrety portretów pisarzy

Wybitny fotografik Krzysztof Gierałtowski na wystawę w Muzeum Literatury w Warszawie wybrał 50 zdjęć pisarzy, choć bez problemu mógłby pokazać ich dwukrotnie więcej.

Jego kolekcja portretów ludzi polskiej kultury, nauki i polityki liczy tysišce zdjęć. „Portrety literackie” ujawniajš zaœ pasję fotografa zarówno do poznawania i zgłębiania osobowoœci nieprzeciętnych ludzi, jak i do współkreowania ich wizerunku.

Krzysztof Gierałtowski powtarza, że tworzy „portrety subiektywne”. Ale nie przeszkadza mu to wydobywać prawdy o ludziach, choć jednoczeœnie zaznacza własnš osobowoœć, niezależnie, czy to ujęcie realistyczne, czy eksperymentalne, inscenizowane lub skupione na wybranym detalu. Zdjęcia Krzysztofa Gieratowskiego to zawsze zapis spotkania dwóch indywidualnoœci.

Można je analizować od strony formy, ale warto także przywołać okolicznoœci tych spotkań, które układajš się w barwne, wielowštkowe fabularne historie.

– Mrożka sfotografowałem, gdy oglšdał mój katalog. Udało mi się zrobić ujęcie, kiedy trzymał okulary w ręce i w jednym ze szkieł widoczna jest jego twarz. Ostry portret jest w okularze, a w tle nieostry Mrożek. Tak sportretowałem go „przez okulary Sławomira Mrożka” – opowiada Krzysztof Gierałtowski.

Podczas niektórych spotkań kontakt nawišzywał łatwo, podczas innych był to duży trud.. Z Jarosławem Iwaszkiewiczem bez problemu umówił się w Stawisku, ale musiał tam poczekać na niego 2-3 godziny, bo „pan literat był przyjmowany akurat przez Gierka”. Wrócił w końcu, elegancko ubrany, z chusteczkš w butonierce, jak go przedstawia zdjęcie. Chętnie współpracował z fotografem, ale w pewnym momencie powiedział, że dłużej już nie może i skończył sesję. Z kolei Tadeusz Różewicz, który nie znosił się fotografować, ale dał się namówić, przysłał mu potem kartkę, że Ÿle został oœwietlony i jego twarz wyglšda jak placek na talerzu.

Wisława Szymborska też nie lubiła być fotografowana, jednak Gierałtowskiemu udało się z niš zrobić dwie sesje. W Muzeum Literatury oglšdamy realistyczne ujęcie w zbliżeniu, a na portalu fotografa inne, jakby robione z ukrycia, zza prętów ogrodzenia, choć i ono powstało w studiu. -–Wiedziałem, że ona boi się aparatu jak ognia, wobec tego, gdy jechaliœmy do zaimprowizowanego studia w Hotelu Francuskim, poprosiłem taksówkarza, żeby zatrzymał się przed sklepem zoologicznym i wypożyczyłem klatkę z papużkami nierozłšczkami – opowiada. – Szymborska wspaniale z nimi dialogowała i choć czas na sesję zaplanowała pół godziny, jej pobyt w studiu przedłużył się do trzech.

Drugie zdjęcie pokazuje jš właœnie przez pręty klatki z papużkami. A ptaszki ostatecznie trafiły na życzenie syna i żony fotografa do jego domu. Jedna z papużek uciekła, ale druga spędziła w rodzinie 12 lat.

Tadeusz Konwicki na zdjęciu w Muzeum Literatury występuje z czerwonym balonikiem. Pierwotny zamysł Gierałtowskiego był taki, by pokazać bezradnoœć starego człowieka, który próbuje odbijać balonik, zapanować nad nim, ale mu się to nie udaje:– Dałem Konwickiemu do wyboru: biały lub czerwony balonik. Wybrał czerwony. A potem Biblioteka Narodowa na spotkanie z pisarzem poprosiła o wypożyczenie z nim zdjęcia. Po spotkaniu Konwicki dzwoni do mnie i mówi: „Może na przyszłoœć niech pan nie pożycza tego zdjęcia. Wybrałem czerwony balonik i niestety stało się to okazjš do wypominania mi komunistycznej przeszłoœci”.

Wspaniale poszło z Jerzym Kosińskim, który nie tylko pisał, ale i sam fotografował.

Gierałtowski odwiedził go w Nowym Jorku. – W tego apartamencie œciany były dosłownie upstrzone zdjęciami najwybitniejszych ludzi tego œwiata i listami gratulacyjnymi – wspomina. - Nie było ani kawałka wolnej œciany, gdzie mógłbym go ustawić, więc wyszliœmy na taras na ostatnim piętrze. Było bardzo ostre œwiatło, kwięc „schowałem” Kosińskiego za płotek z żerdek bambusowych, ale i tam œwiatło przenikało. I nagle zdałem sobie sprawę, że mogę użyć go jak reflektora, co Kosiński błyskawicznie podchwycił. I tak zaczšł się nasz „taniec”, on 5 cm do przodu, ja 5 cm do tyłu, żeby œwiatło chodziło mu po twarzy.

Jeszcze inaczej było ze Stanisławem Lemem. Zdjęcie w fotelu, które oglšdamy, podkreœla zaokršglenia figury pisarza. Gierałtowski przyznaje, że celowo zrobił takie ujęcie, bo podczas pierwszej wizyty Lem zirytował go uwagš, że fotografowie go wykorzystujš i powinien – jak taksówkarze – zainstalować licznik i kazać im płacić. – Ale gdy potem go zawiadomiłem, że Biblioteka Kongresu w Stanach kupiła to zdjęcie do swoich zbiorów, uzyskałem od Lema glejt absolutny. I nawet, kiedy pod koniec życia nie wpuszczał już nikogo do domu, mnie wpuœcił razem z ekipš Borysa Lenkosza, która kręciła film „Polacy, Polacy”

Swe zdjęcia Krzysztof Gierałtowski prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych zagranicznych i krajowych. Jego prace znajdujš się m.in. w 28 œwiatowych kolekcjach muzealnych, m.in. w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie, Museum of Modern Art w San Francisco, Bibliotheque nationale de France, Musée d’art moderne de la ville de Paris, Det Kongelige Bibliotek w Kopenhadze, Museum f?r Kunst und Gewerbe w Hamburgu, Museum Ludwig w Kolonii.

W sierpniu będzie obchodził 80 urodziny. Marzy, żeby z tej okazji przygotować wielkš retrospektywę na zamku Królewskim w Warszawie.

Wystawa w Muzeum Literatury czynna do 21 marca.