Muzeum Karykatury w Warszawie zaprasza na wystawę prac Magdaleny Wosik, laureatki Grand Prix Satyrykonu 2017.

Ekspozycja „Wszystko to żART, czyli do 33 razy sztuka” prezentuje serię rysunków satyrycznych inspirowanych aktualnymi problemami społecznymi oraz politycznymi. Nie braknie na niej również humorystycznych odniesień do codziennoœci.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jest to już 33. indywidualny pokaz prac artystki, do czego nawišzuje tytuł prezentacji. W Muzeum Karykatury przedstawionych zostało około 40 prac z bogatego dorobku rysowniczki. Na wystawie znalazły się zarówno oryginały, jak i autorskie wydruki prac, które posiadajš status oryginału, gdyż sš ostatecznš wersjš utworu.

W Muzeum Karykatury znajdziemy przykłady dzieł pokazanych w dwóch odsłonach: wyjœciowy rysunek oraz ostateczny obraz, wydruk autorski. Dzięki takiemu zestawieniu zobaczyć można efekty każdego z dwóch etapów tworzenia oraz wykorzystanš technikę. Pierwszym etapem jest wykonanie piórkiem lub cienkopisem rysunku. Drugi jest sięgnięciem po możliwoœci, jakie daje komputer oraz połšczenie odręcznej kreski z barwnš plamš.

– Przez wiele lat rysowałam do codziennych gazet, zajmuję się ilustrowaniem ksišżek dla dzieci, bardzo lubię robić plakaty - powiedziała Magdalena Wosik. - Myœlę, że w większoœci z moich prac, do jakiego gatunku by ich nie zaliczyć, można znaleŸć choć szczyptę humoru, czyli to, co na tej wystawie powinno wystšpić w najwyższym stężeniu - dodaje artystka.

Wystawie towarzyszyć będzie specjalnie przygotowany na tę okazję folder z reprodukcjami dzieł.

Magdalena Wosik to graficzka, ilustratorka, autorka rysunków i tekstów oraz wykładowca. Jest absolwentkš Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Jako grafik zajmujšcy się edytorstwem pracowała między innymi dla „Formatu”, „Notatnika Teatralnego” oraz wydawnictw: PWN, Atut, Rosner i Wspólnicy, Telbit. Projektowała plakaty oraz zajmowała się ekslibrisem i małš formš graficznš. Jako ilustratorka współpracowała z takimi tytułami, jak„Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Wrocławska”, „Słowo Polskie”, „Polska The Times”, „Gazeta Warmii i Mazur”, „Metro”, „Deska”, „Region” i licznymi pismami branżowymi. Jako karykaturzystka zadebiutowała w miesięczniku popularnonaukowym „Aura” w 1990 roku. W 1993 roku odbyła się jej pierwsza wystawa indywidualna w Galerii na Piętrze w Dzierżoniowskim Oœrodku Kultury. Od tego czasu brała udział w wielu wystawach, także rysunku satyrycznego, w Polsce oraz za granicš. Jest laureatkš licznych nagród i wyróżnień. Do zdobytych ostatnio, w 2017 roku, należy między innymi Grand Prix Satyrykonu w Legnicy.

Wystawę „Wszystko to żART, czyli do 33 razy sztuka” oglšdać można do 18 lutego w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.