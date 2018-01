Czy człowiek potrafi ujarzmić przyrodę? „Biosfera” Wasikowskiej

Galeria Obok ZPAF zaprasza na wystawę fotograficznš „Biosfera” Marzeny Wasikowskiej. Ekspozycja poœwięcona jest œrodowisku.

Wystawa, którš możemy oglšdać w Galerii Obok ZPAF jest fragmentem dużej autorskiej prezentacji pod oryginalnym tytułem „Earth’s Self Correcting Systems, Gold Coast series”. Fotografie zrobione zostały w Australii. Cykl zdjęć ukazujšcy system samo-naprawy Ziemi, nawišzuje do spowodowanych przez człowieka zmian klimatycznych. Ekspozycja jest również odpowiedziš na problemy zwišzane ze œrodowiskiem, a jednoczeœnie pokazuje narastajšce w nas poczucie jednoœci z naturš.

Choć pozornie zdjęcia wydajš się być dokumentalnym zapisem pięknych krajobrazów, sš także grš, która toczy się między autorkš zdjęć, a widzem. Bazujšc na istniejšcych fragmentach krajobrazu, Marzena Wasikowska przedstawia prawdopodobnš wizję przyszłoœci. Fotografie sš bardzo zgrabnymi, wielkoformatowymi montażami cyfrowymi. Artystka nie stara się jednak pokazać wyłšcznie „smacznych” wizualnie miejsc czy zjawisk. Jej wizje sš podporzšdkowane naczelnej idei. Chce sprowokować widza do zastanowienia się nad odpowiedzialnoœciš człowieka za œrodowisko.

Marzena Wasikowska zadaje pytania, czy człowiek jako twór przyrody starajšcy się kształtować swoje otoczenie potrafi nad nim zapanować. Zastanawia się także, czy ludzie mogš ujarzmić przyrodę, wstrzymać zmiany klimatu, które wydajš się być nieuniknione. Artystka prowokuje widza do zastanowienia się nad tym, czy my, jako zbiorowoœć, potrafimy jeszcze ten proces spowolnić lub odwrócić oraz czy w zwišzku ze skutkami globalnych zmian będziemy musieli przyzwyczaić się i zaadoptować do zupełnie innej rzeczywistoœci.



Marzena Wasikowska mieszka i pracuje w Canberze w Australii. Studiowała tam na Australian National University i ukończyła studia artystyczne w dziedzinie fotografii.

Po studiach podjęła pracę na uczelni, jako wykładowca fotografii oraz historii sztuki. Obecnie kończy pracę doktorskš z dziedziny fotografii. Od roku 1999 jest członkiem Okręgu Szczecińskiego ZPAF. Prace fotograficzne Marzeny Wasikowskiej prezentowane były w wielu krajach, w tym w między innymi w Polsce, w Niemczech, w Japonii oraz w USA. Wiele z prac artystki znajduje się w kolekcjach prywatnych i państwowych. Wasikowska współpracowała także z takimi czasopismami jak: „Art Monthly”, „Fotofile”, „Not Only Black+White” oraz „Foto Review". W 2013 roku została nagrodzona przez Organizację Canberra Artist Patron.