Czarno-białe kadry Bogdana Dziworskiego

Jak przekonać szefa do awansu?

Bogdan Dziworski, uważany za mistrza fotografii ulicznej. Stworzył subiektywny dokument polskiego społeczeństwa w latach 60., 70., 80 i 90. Zapisany został w formie czarno-białych zdjęć, które zobaczyć będzie można w Leica 6x7 Gallery Warszawa na ekspozycji „f/5.6”. Wystawa prezentuje fragment dorobku twórczego fotografa, nad którym pracował przez ponad czterdzieści lat.

Zdjęcia Dziworskiego należą do kanonu polskiej fotografii powojennej. Czarno-białe ujęcia są klasyczne, zarówno w formie, jak i treści. Przedstawiają zwykłych ludzi - młodych i starych, ładnych i brzydkich, w pracy i podczas zabawy.

Bogdan Dziworski z zawodu jest operatorem oraz twórcą filmowych dokumentów. Jego fotografie przypominają kadry z filmów Polskiej Szkoły Filmowej: Wajdy, Morgensterna czy Hasa. Nawyki, które wyniósł z pracy czynią go doskonałym obserwatorem życia i rejestratorem ludzkich zachowań. Artysta z lekkością kadruje otaczającą go rzeczywistość, a sytuacje, które zobaczyć możemy na zdjęciach mają trudną do uchwycenia aurę, o której pisał Walter Benjamin w „Małej historii fotografii”. Każde zdjęcie jest miniopowieścią, która stanowi poetycką bądź zabawną anegdotę.

Twórczość Dziworskiego nie jest jednak tylko fotografią uliczną i reportażami z drugiej połowy XX wieku. To konsekwentnie realizowany przez dekady projekt, o silnym ładunku emocjonalnym, ale również zdjęcia o znaczeniu historycznym i poznawczym.

Wiele z kadrów artysty przez lata nie ujrzało światła dziennego. Pierwszy album z fotografiami Dziworskiego - „My View” - ukazał się w 1981 roku w Wiedniu. Kolejny powstał dopiero w latach 90., gdy w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Częstochowie zorganizowano kameralne wystawy.

Ekspozycja „f/5.6” w Leica 6x7 Gallery Warszawa będzie obszerną, przekrojową retrospektywą, która zaprezentuje całokształt wieloletniej twórczości fotograficznej Bogdana Dziworskiego. Podczas wystawy pokazanych zostanie wiele niepublikowanych wcześniej prac, które zostały specjalnie wyselekcjonowane z bogatego archiwum artysty.

Dodatkiem do wystawy będzie album pod tym samym tytułem, w którym znajdzie się szeroki wybór czarno-białych fotografii, kadry z filmów, eseje Adama Mazura, Tadeusza Sobolewskiego i Wojtka Wieteski oraz fragmenty korespondencji autora z Andrzejem Wajdą.

Bogdan Dziworski jest wybitnym fotografem, operatorem reżyserem i scenarzystą filmowym. W 1965 roku ukończył łódzki Wydział Operatorski PWSTiF. W 1994 roku otrzymał tytuł doktora, a w 2002 roku profesora zwyczajnego. W roku 2014 odznaczony został złotym medalem „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”. Dziworski współpracował z Polską Kroniką Filmową, łódzką Wytwórnią Filmów Oświatowych oraz Przedsiębiorstwem Realizacji Filmów „Zespoły Filmowe”. Jest także autorem wielu docenianych filmów dokumentalnych, głównie krótko oraz średniometrażowych.

Wystawę fotografii Bogdana Dziworskiego „f/5.6” oglądać można w Leica 6x7 Gallery Warszawa od 8 września do do 22 października.