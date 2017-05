Kraków mówi obrazami

Hasłem przewodnim 15. edycji tego największego festiwalu fotograficznego w Polsce jest „zewnątrz wewnątrz”. W programie znalazło się 11 wystaw prac 98 artystów.

Miesiąc Fotografii w Krakowie jest jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie. Od lat festiwal podejmuje aktualne tematy społeczne opisywane poprzez zdjęcia jednych z najbardziej znanych i najciekawszych artystów w Europie i na świecie.

Kuratorem tegorocznego wydarzenia jest Gordon MacDonald, pochodzący z Wielkiej Brytanii wydawca oraz artysta. Pod wspólnym tytułem „Zewnątrz wewnątrz” przygotował serię wystaw fotograficznych, pokazujących świat balansujący pomiędzy rzeczywistością a fikcją. Jak mówiła w Polskim Radiu dyrektorka festiwalu, Agnieszka Dwernicka, hasło „ma nas zachęcić do zastanowienia się nad obrazami, które nas otaczają, tym, co oznaczają i co przedstawiają”.

W Krakowie na wystawie „Nierozstrzygający moment” obejrzeć możemy między innymi zdjęcia z UFO Photo Archives. Wraz z towarzyszącymi im dokumentami, książkami oraz filmami prowokują pytania o to, czy odwiedzają nas obcy, czy padamy ofiarą zbiorowej automanipulacji. Wystawa zwraca również uwagę na sens tego, co rozumiemy dziś pod pojęciem wiedzy. „Nierozstrzygający moment” to projekt stworzony we współpracy z Photographers Gallery w Londynie.

Podczas Miesiąca Fotografii przedstawione zostaną również zdjęcia amerykańskiej artystki Susan Lipper, która w cyklu „Grapevine” sportretowała mieszkańców małej miejscowości w Apalachach. Prace te wydają się mieścić w konwencjonalnej poetyce fotografii dokumentalnej, ale Susan Lipper pozwoliła swoim modelom wcielić się w wykreowane przez nich postaci. Po wydrukowaniu zdjęć oglądała je wspólnie z nimi, aby umożliwić im korektę lub zmianę pozy. Tytuł cyklu nawiązuje do Grapevine Branch, małej miejscowości w Wirginii Zachodniej w USA, dokąd autorka przyjeżdżała na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Wystawa akcentuje role płciowe oraz klasowe charakterystyczne dla prowincjonalnej Ameryki. Obrazy prezentowane są dzięki uprzejmości artystki oraz Higher Pictures.

Podobne pytania stawiają także artystki, których prace znalazły się na ekspozycji „Wojna, jaką widzimy”. Lisa Barnard, Nina Berman, Monika Haller, Sophie Ristelhueber i Martha Rosler badają tematy wojny oraz fotograficznej dokumentacji jej następstw. Wystawa koncentruje się również na koncepcji wojny jako wydarzenia dla nas odległego, o którym czerpiemy informacje jedynie za pośrednictwem reportaży fotograficznychw mediach tradycyjnych, ale i dzięki dziennikarstwu obywatelskiemu. Artystki chciały pokazać wojnę, inną niż ta z przekazów prasowych. Taką, która sprawi, że widzowie przestaną być obserwatorami, a zaczną czuć.

Na wystawie „My także tańczymy” artyści przełamują dystans między widzem a parkietem. Chcą wydobyć głębsze znaczenie ruchów tancerzy country, bezwstydnego stylu boogle, tańca z podtekstem erotycznym oraz subkultur, do których należą fotografowane osoby. Artyści udokumentowali przykłady tej formy wyrażania siebie i pokazują, że taniec może być również postrzegany jako antidotum na polityczne i społeczne zniewolenie umysłów i ciał. Od zawsze bowiem przypominał on ludziom o ich indywidualności.

Podczas Miesiąca Fotografii w Krakowie, w MOCAK-u obejrzeć będzie można także wystawę, która zagłębia się w bogactwo pozostawionych przez naturę oraz człowieka śladów, odkrytych przez Dianę Lelonek na terenie kamieniołomu Liban i obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Pokazuje ona procesy, które zachodzą w przyrodzie oraz, co zmiany mówią o przeszłości tych obszarów. Artystka poszukuje śladów prehistorii, ale uwzględnia także współczesne sposoby wykorzystania obu miejsc.

Fotografia Kolekcjonerska przedstawi z kolei na wystawie „RZECZY. Przedmiot i obiekt w polskiej fotografii” prace polskich artystów kilku pokoleń. Miesiąc Fotografii to jednak nie tylko wystawy, ale również miejsce dla młodych twórców. Festiwal oferuje między innymi sekcję ShowOFF, na którą w tym roku przyszła rekordowa liczba zgłoszeń z zagranicy, sekcję Przegląd Portfolio, a także dziesiątki wydarzeń towarzyszących. Odbędą się spotkania z wielkimi artystami, premiery książek, warsztaty, projekcje filmów i oprowadzania kuratorskie oraz wiele innych.

Tegoroczny festiwal potrwa do 18 czerwca. Więcej informacji na temat Miesiąca Fotografii Krakowie znaleźć można na stronie www.photomonth.com