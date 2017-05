Polski pasażer Nostromo

Rok Conrada przypadający w 160. rocznicę urodzin pisarza ma obfitować w różnego rodzaju conradowskie wydarzenia: wystawy, książki, projekty filmowe i teatralne. Najciekawsze rzeczy mają się dziać bliżej 3 grudnia, czyli dokładnego dnia urodzin autora "Lorda Jima".

Tymczasem w Łazienkach Królewskich w Warszawie do końca maja można oglądać oryginalną wystawę poświęconą polsko-brytyjskiemu twórcy. Składa się na nią 58 tablic wyeksponowanych na ogrodzeniu historycznego parku. Stworzyli je wspólnie grafik i muzyk Krzysztof Ostrowski, znany z zespołu Cool Kids of Death, oraz Robert Ziębiński - krytyk i pisarz, współpracujący od niedawna z Instytutem Książki. W ciekawej, komiksowej formie artystycznej oraz krótkich komentarzach opowiedzieli o życiu i twórczości Conrada.

Pierwsza część ma charakter biograficzny. Za to druga - i trzeba przyznać, że ciekawsza - opowiada o pozagrobowym życiu Josepha Conrada w kulturze światowej. Ostrowski i Ziębiński przypomnieli, że książki Conrada adaptowali m. in. Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, Ridley Scott oraz Andrzej Wajda. Jego dzieła przenoszono na deski słynnych teatrów i scen operowych. Odwoływali się do niego wielcy pisarze i muzycy, jak choćby świeżo niedawny noblista - Bob Dylan.

Wystawa potrwa do końca maja, a od czerwca będzie podróżować po kolejnych miastach. Będzie ją można zobaczyć m. in. w Poznaniu oraz niemieckim Dusseldorfie.



Wystawa czynna do 30 maja

Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa

ul. Agrykoli 1 (Galeria plenerowa)

Wstęp wolny