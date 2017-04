Wielka majówka w Łazienkach

Wystawa „A-geometria" w Poznaniu: Idealne rzeźby do dotykania

– Będziemy realizować nie tylko program artystyczny, ale również kontynuować: konserwacje Białego Domku i Wodozbioru. Przygotowujemy wniosek o remont stajni Kubickiego, w której chcemy w przyszłości utworzyć wozownię królewską i myślimy o zajęciu się zapomnianymi obiektami XIX-wiecznymi – zapowiada dyr. Zbigniew Wawer.

Rozpoczynający majówkę Piknik Europejski organizowany jest po raz trzynasty z okazji rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, tym razem pod honorowym patronatem ambasadora Republiki Federalnej Niemiec. 1 maja będą odbywały się w amfiteatrze koncerty, a w ogrodach przemarsze orkiestr wojskowych. Wstęp do zabytkowych obiektów przez całą majówkę, od 1 do 3 maja, jest bezpłatny. Podobnie jak 8 maja z okazji imienin Stanisława Augusta.

Na IV Warszawskie Dni Kawaleryjskie przez cały tydzień zaprasza z kolei (od 1 do 7 maja) do Łazienek Szwadron Honorowy 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego.

Arcydzieło w Pałacu

Podczas Pikniku Europejskiego jednym z głównych wydarzeń będzie wernisaż w galerii w Pałacu na Wyspie.

– Od wielu lat przybliżamy w Łazienkach królewskie galerie obrazów, rzeźby i grafiki – mówi Izabela Zychowicz, dyrektor d.s. muzealnych. – Udało nam się teraz nawiązać współpracę z jednym z najważniejszym muzeów europejskich, z Państwowymi Zbiorami Sztuki w Dreźnie, z którego wypożyczamy arcydzieło, „Ariadnę opuszczoną przez Tezeusza” Angeliki Kauffmann.

Obraz przedstawia dramatyczny moment mitologicznej opowieści, kiedy Ariadna dostrzega zdradę ukochanego. Będzie eksponowany do końca lipca obok innego płótna artystki – „Portretu księżnej Giuliany Pubblicola Santacroce” z Królewskiej Kolekcji Obrazów Stanisława Augusta. A od 4 sierpnia zobaczymy hamburski „Portret holenderskiego patrycjusza i jego rodziny” Abrahama van den Tempela.

Od 1 do 8 maja można w Pałacu na Wyspie oglądać, jak co roku, kopię Księgi Konstytucji 3 Maja, wypożyczoną z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Obchodom Święta Konstytucji 3 Maja będą towarzyszyć również pokazy osiemnastowiecznych gier i zabaw oraz strojów z epoki, które zaprezentują członkowie Towarzystwa Stanisławowskiego.

Chopinowskie tradycje

14 maja zaplanowano pod pomnikiem Chopina inaugurację 58. sezonu koncertów chopinowskich, które potrwają do 24 września. Usłyszymy artystów światowego formatu Lukasa Geniusasa (14 maja), Kevina Kennera (21 maja) , Takashi Yamamoto (18 czerwca). Współorganizatorami koncertów są: Stołeczna Estrada oraz Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

18 maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów i ponowna okazja do bezpłatnego zwiedzania. W Noc Muzeów (20 maja) atrakcją będą nie tylko spacery przy księżycu, ale też wieczorne koncerty: Motion Trio zagra w Amfiteatrze, a trio jazzowe Marcina Maseckiego w Teatrze Królewskim.

A największym hitem lata stanie się z pewnością wystawa „W żywiole sztuki. Jan Bogumił Plersch – nadworny malarz króla Stanisława Augusta” (od 4 lipca), związana z obchodami 200 rocznicy śmierci artysty. Był on wspaniałym dekoratorem wnętrz, twórcą m.in. plafonu „Zefir i Flora” w Pałacu Myślewickim, a w Teatrze Królewskim plafonu przedstawiającego Stanisława Augusta jako Apolla, co symbolizowało władcę idealnego państwa i jego mecenat.