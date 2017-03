Wystawa zdjęć Gordona Parksa w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta

Tytuł wystawy „Gordon Parks: Aparat to moja broń” jest cytatem z pierwszej książki Parksa „A Choice of Weapons”. To motto artysty określające dobieranie środków tak, by osiągnąć zamierzone cele oraz sugestia, że jego twórczość jest formą walki o równość społeczną.

Zachęta pokaże osiemdziesiąt zdjęć Gordona Parksa. Odwiedzający wystawę znajdą wśród nich zarówno zdjęcia mniej znane, jak i fotograficzne ikony. Wystawa odzwierciedla podział, jakiego Parks dokonał w swoich archiwach.

Gordon Parks, jako artysta był zaangażowanym humanistą. Jak sam mówił: „zdrowy rozsądek podpowiadał, że muszę mieć wystarczające zrozumienie, co jest dobre, a co złe, inaczej aparat stałby się w końcu moim wrogiem”.

Gordon Parks urodził się w swojej rodzinie jako piętnaste dziecko. Jako młody człowiek walczył o przetrwanie, jako dorosły - o pracę i rodzinę, jako czarnoskóry - o prawa Afroamerykanów. Podczas swojego 93-letniego życia dokumentował zarówno małe, jak i wielkie zmiany w życiu prywatnym i społecznym. Był pierwszym czarnoskórym fotografem współpracującym z magazynem „Life” i „Vogue”, pisarzem, poetą, kompozytorem i reżyserem. Zmarł 7 lutego 2006 roku w Nowym Jorku.

Drogę do kariery utorował sobie reportażem na temat przestępczości w Nowym Jorku. Dzięki temu, że w naturalny sposób mógł wejść do środowiska czarnoskórych, pokazał innym ich największe problemy.

Choć prace Parksa wyróżniają się charakterystycznym kadrowaniem, elementy, które szczególnie zapamiętujemy to ludzie, którzy odgrywają największą rolę w jego fotografiach. Zdjęcia Parksa przybliżają także historię zmian zachodzących w XX wieku. Wymagają od odbiorcy „wczytania” się w nie. „Niekiedy, szczególnie w początkach kariery, pozwalałem aparatowi, aby osądzał ludzi, zanim spróbuje ich zrozumieć. Znajdowałem usprawiedliwienie w nieprawdziwym powiedzeniu, że fotografia nigdy nie kłamie. Od tamtego czasu nauczyłem się, że to, kim jest człowiek, nie zawsze widać na jego twarzy. Zwykle istnieje głębsza prawda o nim ukryta w środku, często uwięziona przez nieustępliwego wroga — jego samego” - mówił Gordon Parks.

Wystawę „Gordon Parks: Aparat to moja broń” obejrzeć można w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie od 18 marca do 21 maja 2017 roku.