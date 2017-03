Banksy otworzył hotel w Betlejem

Plan pierwszego odcinka muru zatwierdzony został przez rząd Izraela w czerwcu 2002 roku. Jego betlejemska część ma osiem kilometrów długości, w sumie cięgnie się on na kilkaset kilometrów. Mur jest symbolem trwającej od 50 lat izraelskiej okupacji Palestyny.

Hotel, który "postawił" Banksy, w całości traktować można jako dzieło sztuki, gdyż jego ściany i korytarze pokrywają prace brytyjskiego artysty. Nazwał go "The Walled Off Hotel", co oznacza "zamurowany" lub "otoczony murem".

Jak informuje Polskie Radio, hotel Banksy'ego goście odwiedzać będą mogli już od 20 marca. Ceny są dość przystępne, jeden z dziesięciu hotelowych pokoi wynająć można już za około 30 dolarów.

Banksy ma nadzieję, że hotel odwiedzać będą także Izraelczycy, którzy nie często okazję mają zobaczyć mur z bliska ze względu na zakaz podróży do Betlejem.

Banksy to artysta, który dokonał rewolucji w sztuce, wyprowadzając ją z galerii na ulice. Buntując się wobec społecznej niesprawiedliwości, tworzy niezwykłą sztukę z mocnym przekazem.