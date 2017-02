Aliora nie sprzedamy

CV

Od roku omawiamy z resortem rozwoju wszystkie nasze ważne posunięcia strategiczne. Nasze działania i dokonania wpisują się w cele rządu pani premier Szydło oraz strategię premiera Morawieckiego. Zrepolonizowaliśmy banki, inwestujemy w innowacje i nowe technologie i po raz pierwszy od lat zwiększyliśmy nasz udział w rynku ubezpieczeń. Postawiliśmy na innowacyjność. Niedługo ujawnimy kolejne plany w tym duchu. Co ważne, nadal będziemy płacić wysokie dywidendy. Nasza strategia jest realizowana.Jeśli chodzi o banki, strategia PZU została zrealizowana z nawiązką, licząc wielkością kupionych aktywów. Nie przewidujemy dalszego angażowania się w ten sektor. Oczywiście, jeśli należące do grupy banki będą chciały prowadzić kolejne akwizycje, to mogą taką decyzję podjąć we własnym zakresie i rekomendować organom korporacyjnym.Absolutnie nie. Zobowiązaliśmy się w KNF do długoterminowej inwestycji w ten bank. Alior wkrótce przedstawi swoją strategię, w której czołową rolę będzie odgrywała innowacyjność. Jako PZU mamy już uruchomionych kilka projektów wspólnych właśnie na polu innowacji. Widzimy duże korzyści z tego współdziałania. Z tego względu nie mamy też planów ani sprzedaży, ani połączenia naszych banków.Na razie tego nie rozważamy. Obecnie chcemy już tylko skupić się na realizacji wspólnych synergii zarówno w Pekao, jak i w Aliorze. Bardzo sprawnie posuwa się projekt oferowania produktów ubezpieczeniowych (bancassurance) w placówkach czy portalach PZU i Aliora. Ten kanał będziemy chcieli silnie rozwinąć też we współpracy z Pekao. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania takiego projektu, po to by w momencie zamknięcia transakcji kupna akcji Pekao od razu ruszyć z tym przedsięwzięciem. Oceniamy wstępnie, że przyniesie to wzrost wartości dla akcjonariuszy obydwu instytucji. Chcemy przenieść współpracę pomiędzy bankiem a ubezpieczycielem na dużo wyższy poziom.Wspólnie z PFR nie przewidujemy znaczących zmian. Na pewno będziemy chcieli, by bank w dużo większym stopniu postawił na nowe technologie. To widać w trendach na całym świecie – banki, które stawiają na nowoczesne rozwiązania, innowacyjne technologie, wykorzystanie big data, są po prostu wyżej wyceniane. Na pewno będą konieczne pewne inwestycje, by Pekao doszusował pod tym względem do czołówki. W moim przekonaniu Pekao ma wszelkie predyspozycje do zbudowania silnej odnogi bankowości inwestycyjnej, coś w rodzaju Itau Unibanco.Zgadza się, ale to bank numer jeden w Ameryce Południowej, jeśli chodzi o przejęcia, rynek equities oraz rynek długu. Pekao ma też potencjał, by wspierać polskie firmy w ekspansji zagranicznej. Dziś polska firma, która chciałaby przejmować na globalnym rynku, nie znajdzie odpowiedniego doradcy wśród polskich instytucji finansowych. Pekao tę lukę może z powodzeniem wypełnić. Chcę jednak zaznaczyć, że poszczególne decyzje należą do organów korporacyjnych Pekao.W pewnym sensie to powrót do korzeni Pekao, który powstał jako bank łączący Polskę z zagraniczną Polonią.Chcemy ponadto, by Pekao po sprzedaży przez Unicredit utrzymało dotychczasowych zagranicznych klientów.Jest zbyt wcześnie, aby o tym mówić. Zarząd Pekao działa dobrze, osiąga świetne wyniki i trudno mówić o jakichkolwiek zmianach.Transakcja wciąż czeka na zgody urzędowe, ale fakt, że był to bardzo udany zakup. Od podpisania umowy wzrost wartości pakietu przejętego przez konsorcjum PZU-PFR wynosi już ponad 1,6 mld zł. Do tego dochodzi dywidenda, którą dostaniemy proporcjonalną do posiadanych udziałów.Chcemy, by Pekao wypłacał możliwie maksymalne dywidendy. Mimo dodatkowych wpływów z zysku banku chcemy wyemitować obligacje w euro. Planujemy emisję wielkości 0,5 mld euro. Aby utrzymać nasze bardzo wysokie wskaźniki adekwatności kapitałowej. Chcę, by PZU utrzymało bardzo wysoki rating, stąd konieczność zadbania o wysoki poziom wskaźnika wypłacalności Solvency II.Najpewniej w kwietniu. Papiery będą skierowane do inwestorów instytucjonalnych. Jesteśmy na etapie finalnych przygotowań wspólnie z doradcami i bankami inwestycyjnymi. Rozważamy też transzę w złotówkach.To pytanie do przedstawicieli rządu, ale nic na to nie wskazuje. Niestety, poprzednie rządy pozbywały się kilkakrotnie akcji ubezpieczyciela.Trudno ją ocenić. Ale wówczas rentowność obligacji, a więc koszt zadłużania, wynosiła 2,5 proc. Stopa dywidendy z PZU to było nawet 10 proc.Przede wszystkim na kosztach projektów i budżetach wewnętrznych. To oczywiście nie koniec. Według planów mamy do końca 2018 r. ściąć koszty o kolejne 300 mln zł rocznie, by osiągnąć zakładane oszczędności na poziomie 20 proc. Podtrzymujemy ten harmonogram.Chcemy, aby wszystkie nasze linie produktowe były dochodowe. Wolę jednak zachować ostrożność, jeśli chodzi o podawanie konkretnych terminów.Wszystko idzie bardzo dobrze i powinniśmy przebić tę prognozę. Nasi agenci i wewnętrzne kanały sprzedażowe dobrze sprzedają polisy zdrowotne i to działa wyjątkowo sprawnie. Obecnie mamy ponad milion klientów. Pracujemy obecnie nad indywidualizowanym modelem ubezpieczenia zdrowotno-życiowego. Chodzi o to, by było to ubezpieczenie grupowe, ale z indywidualnym podejściem. Niebawem podamy więcej szczegółów.Realizujemy oba modele rozrostu. Widzimy duży popyt na takie usługi, co paradoksalnie rodzi pewne problemy, bo nie możemy sobie pozwolić na kolejki do naszych usług medycznych. Co ciekawe, zgłaszają się do nas nasi klienci, których ubezpieczamy grupowo, prosząc o ofertę zdrowotną. Chcą objąć swoich pracowników opieką medyczną. Takie sytuacje są coraz częstsze także poza dużymi miastami. Widzimy w tym segmencie ogromny potencjał.Zgadza się. W tym kwartale widzimy ogromne odbicie, jeśli chodzi o indeksy i portfel inwestycyjny. Nie chodzi tylko o rynek kapitałowy. Byliśmy też w kilku transakcjach korzystnych, jak choćby Allegro. Teraz skupiamy się na dochodowych i bezpiecznych biznesach.Wzrost rentowności zainwestowanych kapitałów nawet o kilkadziesiąt punktów bazowych przy tym samym apetycie na ryzyko.Zgodnie z umową Pekao ma opcje na odkupienie połowy udziałów od Włochów.Fundusz dokonuje pierwszych inwestycji w globalne fundusze venture capital. Szczegóły ogłosimy w ciągu dwóch tygodni. Te wehikuły inwestują m.in. w nowe modele biznesowe w projekty obejmujące tzw. insurtech, czyli innowacyjne przedsięwzięcia ubezpieczeniowe. To bardzo pasuje do naszej filozofii myślenia o biznesie ubezpieczeniowym.Obecnie ten poziom wynosi 8 proc. Nie przewidujemy jednak dużych nakładów na realizację tego planu, przynajmniej nie w sensie przejęć, dlatego że nie widzimy dobrych firm do kupna. Za granicą nie ma spółek z porównywalną do PZU rentownością, licząc wskaźnikiem ROE.Chcemy podejmować strategiczne partnerstwa. Analizujemy pod tym kątem rynki zachodnioeuropejskie i azjatyckie. Natomiast jest to zupełnie wczesny etap analizy.Mamy już pod opieką TUW większość spółek państwowych. Widzimy duże zainteresowanie szpitali i samorządów oraz firm prywatnych.Tak, zarabiamy na tym przedsięwzięciu, chociażby je reasekurując. Więc my i klienci jesteśmy zadowoleni. Brokerzy mocniej zaczęli oferować usługi do małych i średnich firm z korzyścią dla całego rynku. Powołaniem TUW udało nam się ten rynek mocno zmienić na lepsze.Michał Krupiński jest prezesem PZU od stycznia 2016 r. Wcześniej był prezesem Merrill Lynch Polska. W latach 2008–2011 był członkiem rady dyrektorów Banku Światowego w Waszyngtonie, a w latach 2006–2008 wiceministrem skarbu. Skończył SGH oraz MBA na Columbia University Graduate School of Business.