Przyszłe recesje będą płytsze od minionych

Paul Donovan, z głównym ekonomistš UBS Wealth Management rozmawia Grzegorz Siemionczyk.

Ekonomistę szwajcarskiej instytucji finansowej muszę spytać o przewidywania dotyczšce franka szwajcarskiego. Spodziewa się pan dalszego słabnięcia tej waluty w stosunku do euro, a więc – prawdopodobnie – także wobec złotego?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Tak, oczekujemy, że w 2018 r. frank będzie się stopniowo osłabiał w stosunku do euro. W tym horyzoncie kurs euro we frankach powinien wzrosnšć do 1,20 (czyli do poziomu sprzed stycznia 2015 r., gdy Szwajcarski Bank Narodowy przestał bronić franka przed aprecjacjš – red.). Będzie to efekt zmiany nastrojów na rynkach finansowych i w efekcie mniejszego napływu kapitału na rynki uchodzšce za bezpieczne przystanie. Nie twierdzę, że na œwiecie nie ma dzisiaj żadnych zagrożeń, ale wydaje się, że jest ich mniej, niż w którymkolwiek momencie od wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Korzystajšc z osłabienia franka, SNB pod koniec 2018 r. zdecyduje się naszym zdaniem na podwyżkę stóp procentowych: z -0,75 proc. do -0,5 proc.

To by oznaczało, że SNB podniesie stopy procentowe wczeœniej, niż EBC. Nie sšdzi pan, że w takiej sytuacji frank znów by się umocnił?

Zgadzam się, że EBC podwyższy stopy procentowe sporo póŸniej, niż SNB. Ale dysparytet stóp procentowych ma dziœ mniejsze znaczenie dla rynku walutowego, niż miał dawniej. Poza tym EBC, zanim zacznie podnosić stopy, będzie normalizował politykę pieniężnš wygaszajšc program QE (skup instrumentów finansowych, głównie obligacji skarbowych, za wykreowane pienišdze – red.). Dlatego nie sšdzę, aby frank umocnił się w stosunku do euro. To powiedziawszy uważam, że SNB nie podwyższy stóp, jeœli nie dojdzie wczeœniej do trwałego osłabienia franka, zgodnie z moimi oczekiwaniami.

Gospodarka strefy euro, jak się wydaje, wróciła na œcieżkę trwałego rozwoju. W ubiegłym roku jej PKB urósł najbardziej od dekady. Czy wygaszanie przez EBC programu QE może popsuć koniunkturę w Eurolandzie?

Nie sšdzę. Uważam, że strefa euro od co najmniej roku nie potrzebuje już QE. Wprawdzie spodziewam się, że w 2018 r. tempo jej rozwoju będzie niższe, niż w 2017 r., ale to naturalne. Po prostu trudniej o lepszš koniunkturę, niż w minionym roku. Stšd należy oczekiwać, że wzrost PKB wróci do trendu. Nie widzę więc ekonomicznych powodów, aby EBC wstrzymywał się z wycofywaniem bodŸców dla gospodarki. Tyle, że QE służy nie tylko zwiększaniu płynnoœci w gospodarce, ale też wspiera ceny obligacji skarbowych. A Mario Draghi (prezes EBC – red.) najwyraŸniej sšdzi, że ten polityczny wymiar QE jest wcišż potrzebny. Stšd nawet gdy ogłosił (w paŸdzierniku br. – red.), że skala QE zostanie od stycznia br. zmniejszona z 60 do 30 mld euro miesięcznie, nie podał terminu definitywnego zakończenia tego programu.

Draghi wielokrotnie mówił, że prowadzšc łagodnš politykę pieniężnš EBC kupuje rzšdom państw strefy euro czas na odrobienie pracy domowej, czyli na reformy strukturalne i uzdrowienie finansów publicznych. Ta praca nie została odrobiona?

Nie tak dobrze, jak ekonomista mógłby sobie życzyć. Ale przynajmniej rzšdy do niej usiadły. Wiadomo, że strefa euro jako unia walutowa jest ułomna. Musi zostać uzupełniona o unię bankowš i jakšœ formę unii fiskalnej. W UBS mówimy w tym kontekœcie o federacji fiskalnej, bo brzmi to szwajcarsko (œmiech). A poważnie mówišc, Szwajcaria to dobry model do naœladowania. Gdy w latach 40. XIX w. powstała szwajcarska unia walutowa, transfery fiskalne między kantonami nie były duże. Ale to wystarczyło, aby ograniczyć różnice w tempie ich rozwoju. Tego samego potrzebuje strefa euro. I na szczęœcie widać wolę politycznš, żeby iœć w tym kierunku. Mówi o tym choćby prezydent Francji Emmanuel Macron.

Ale kanclerz Niemiec Angela Merkel ma inne zdanie. Niemcy nie zgadzajš się na to, aby prowadzić luŸniejszš politykę fiskalnš tylko dlatego, że inne kraje wczeœniej nadmiernie się zadłużyły i dziœ potrzebujš pomocy.

Gdyby unia fiskalna towarzyszyła unii walutowej od poczštku, tj. od 1999 r., przez pierwszych siedem lat jednym z największych beneficjentów transferów fiskalnych byłyby Niemcy. Włosi, Grecy i Irlandczycy musieliby pomagać Niemcom, bo wtedy niemiecka gospodarka należała do najsłabszych w UE. Teraz pienišdze płynš w przeciwnym kierunku, ale nie jest tak, że Niemcy z definicji sš skazani na rolę płatnika netto.

Niemcy mogš się zgodzić na większš integrację polityki fiskalnej pod warunkiem, że kraje z południa strefy euro najpierw uzdrowiš swoje finanse publiczne. To by oznaczało zaostrzenie polityki fiskalnej w skali całego Eurolandu. Tymczasem nie brak głosów, że choć strefa euro rozwija się doœć szybko, to potrzebuje raczej łagodniejszej polityki fiskalnej. Jej bolšczkš jest choćby niemrawy wzrost inwestycji...

Oficjalne dane rzeczywiœcie pokazujš, że wzrost inwestycji – zresztš nie tylko w strefie euro – jest anemiczny. Ale nie mam do tych danych zaufania. Codziennie rano przygotowuję komentarz, robišc w tym celu przeglšd prasy. Korzystam z własnego tabletu. Mój wydatek na ten tablet, który jest narzędziem pracy, w danych zaliczony jest do konsumpcji. Gdyby kupiła go dla mnie firma, wydatek byłby zaliczony do inwestycji. To nie jest błahostka. Szacuje się, że zatrudnieni w sektorze finansowym wykorzystujš prywatne telefony w celach zawodowych przez 50 proc. czasu. Ale zakupy telefonów zasilajš konsumpcję. W nowym biurowcu UBS w Londynie jest 5,5 tys. biurek, choć pracowników jest 6,5 tys. Częœć pracuje po prostu zdalnie. Inwestycja UBS w przestrzeń biurowš mogła więc być mniejsza, bo większe były wydatki konsumpcyjne na biurka, tablety i łšcza internetowe w domach. Właœnie z powodu takich zjawisk w USA w ostatniej dekadzie udział internetowych transakcji w ogóle transakcji między firmami wzrósł z 10 do 70 proc. A jednoczeœnie udział wydatków na komputery w inwestycjach wyraŸnie zmalał. Tezę, jakoby inwestycje rosły wolno, traktuję więc z podejrzliwoœciš. W efekcie nie mam też pewnoœci, że potrzebujemy bardziej aktywnej polityki fiskalnej, aby inwestycje pobudzić. Tym bardziej, że politykom nie wychodzi to najlepiej. Zwykle podejmujš decyzję zapatrzeni w przeszłoœć, zamiast myœleć o przyszłoœci. W efekcie inwestycje kojarzš im się z budowaniem dróg, infrastruktury itp. A może w œwiecie, w którym coraz więcej osób pracuje z domu, a ich dojazd do biura ogranicza się do przejœcia 10 metrów, nie trzeba tyle inwestować w rozbudowę metra czy kolei podmiejskich, ale więcej w dobre łšcza internetowe?

Czy jest możliwe, że niska jakoœć naszych statystyk jest też rozwišzaniem innych zagadek ekonomicznych, które się ostatnio pojawiły? Choćby tej, że w wielu krajach rekordowo niskiemu bezrobociu towarzyszy niska inflacja. Słyszałem nawet, że wbrew powszechnemu przekonaniu Japonia nie tkwi od dwóch dekad w stagnacji, tylko tamtejsze dane makroekonomiczne nie oddajš tempa jej rozwoju...

Wiele z naszych kluczowych wskaŸników, z PKB na czele, zostało wymyœlonych w latach 20. i 30. XX w., a więc w epoce przemysłowej. Nie sš więc dopasowane do współczesnej rzeczywistoœci gospodarczej. Przykładowo, urzędy statystyczne nie majš zwykle dla sektora usług tak szczegółowych danych, jak dla przemysłu. A przecież filarem rozwiniętych gospodarek sš usługi, a nie produkcja. Kolejnym problemem jest to, że większoœć naszych statystyk bazuje na ankietach, które coraz mniej osób i firm chce wypełniać. Dziœ w USA robi to 50 proc. ankietowanych podmiotów. Statystycy mogš jedynie zgadywać, co robi pozostała połowa. Dlatego dane sš tak często rewidowane.

Kłopot sprawia nam mierzenie inflacji. Indeksy cen konsumpcyjnych (podstawowe miary inflacji – red.) majš charakter plutokratyczny, a nie demokratyczny. Im ktoœ więcej wydaje, czyli im jest bogatszy, tym większy ma wpływ na skład tych indeksów. W większoœci krajów oddajš one strukturę wydatków osoby z 70 centyla rozkładu dochodów (w Polsce tak nie jest , skład indeksu cen konsumpcyjnych oddaje strukturę wydatków przeciętnego gospodarstwa domowego – red.). To jednak oznacza, że 70 proc. osób doœwiadcza wyższej inflacji, niż sugerujš oficjalne dane. Im bowiem mniejsze dochody, tym większy udział w strukturze wydatków majš żywnoœć, energia i utrzymanie mieszkania. A to sš właœnie towary i usługi, które najbardziej podrożały w ostatnich 20 latach.

Do tego, coraz większy wpływ na oficjalne miary inflacji majš ceny nierynkowe. W ub.r. amerykański telekom Verizon zaoferował swoim użytkownikom nieograniczony transfer danych przy niezmienionych cenach usług. Urzšd statystyczny uznał, że skoro teraz każdy klient Verizon może obejrzeć nieograniczonš liczbę filmików na YouTube, to jakoœć usług firmy wzrosła. To doœć wštpliwe założenie (œmiech). Ale poprawa jakoœci przy niezmienionej cenie jest ekwiwalentem obniżki ceny. W ten sposób jedna spółka, choć nie zmieniła cennika, na rok zaniżyła inflację o 0,3 pkt proc. Ale przecież nikt tego spadku inflacji nie doœwiadczył. W USA aż 25 proc. głównego indeksu cen konsumpcyjnych stanowi tzw. ekwiwalent wynajmu mieszkania (urzšd przyjmuje, że każdy płaci za wynajem mieszkania, nawet jeœli posiada własne – red.). To jest cena wyliczona przez statystyków, nie istniejšca w rzeczywistoœci. Czyli sytuacja na rynku pracy i - szerzej - siły popytu i podaży nie majš na niš wpływu. Wpływ tego rodzaju nierynkowych cen na inflację jest coraz większy.

To jest poważny problem dla banków centralnych. Dawniej sternicy politycy pieniężnej mieli dobre powody aby zakładać, że utrzymywanie niskiej inflacji gwarantuje stabilnoœć makroekonomicznš w szerszym sensie. Obecnie inflacja może być niska, usypiajšc czujnoœć banków centralnych, a w tle mogš zachodzić procesy, które wymagajš ich reakcji. A może banki centralne już spóŸniajš się z normalizacjš polityki pieniężnej?

Nie sšdzę, aby już teraz były spóŸnione. Nie wiadomo zresztš, jak będzie wyglšdała normalna polityka pieniężna w przyszłoœci. Być może jest tak, że gospodarki potrzebujš dziœ więcej pienišdza w obiegu, niż dekadę temu, przed wybuchem kryzysu. A im pienišdza więcej, tym większa suma bilansowa banku centralnego w stosunku do PKB państwa. Dlatego nie można wykluczyć, że banki centralne nie będš zacieœniały polityki pieniężnej podnoszšc stopy lub ograniczajšc sumę bilansowš, tylko zaostrzajšc regulacje sektora bankowego. Tak może być szczególnie w strefie euro, bo w USA prezydent Donald Trump uważa, że regulacje banków trzeba poluzować. Fed będzie więc musiał równoważyć skutki takiej polityki regulacyjnej podwyżkami stóp i zaostrzaniem iloœciowym.

Nie musimy przejmować się tym, że stopy procentowe w wielu krajach pozostajš zdecydowanie niższe, niż dekadę temu, więc gdy nadejdzie kolejny kryzys – a prędzej czy póŸniej to się stanie – to banki centralne nie będš w stanie im przeciwdziałać, będš miały puste magazynki?

Nie obawiam się tego. Od lat 80. XX w. do ostatniego kryzysu głównym narzędziem, którym banki centralne oddziaływały na inflację i szerzej gospodarkę, były stopy procentowe. Regulacje sektora bankowego były wtedy głównie rozluŸniane, a narzędzia iloœciowe zostały odstawione do kšta. Ale nie zawsze tak było. W pewnym sensie po kryzysie wróciliœmy do dawniejszego porzšdku, gdy polityka iloœciowa i regulacyjna grały pierwsze skrzypce. I tak może być nadal. Tymczasem suma bilansowa banku centralnego może teoretycznie rosnšć w nieskończonoœć, jeœli nagle w zwišzku z kryzysem lub z jakiegokolwiek innego powodu wzroœnie zapotrzebowanie na płynnoœć w gospodarce. Aktywa Fedu to dziœ równowartoœć około 23 proc. PKB Stanów Zjednoczonych. To amatorszczyzna. Aktywa SNB stanowiš 110 proc. PKB Szwajcarii. A np. w Japonii aktywa banku centralnego w stosunku do PKB zawsze były wyższe, niż w strefie euro, gdzie z kolei zawsze były wyższe, niż w USA. Krótko mówišc, banki centralne majš zapas mocy.

To uspokajajšce. Pozostaje pytanie, kiedy banki centralne będš musiały po ten zapas mocy sięgnšć. Dziesięć lat luŸnej polityki pieniężnej nie grozi wybuchem kolejnego kryzysu?

Grozi, ale kryzysy finansowe to nie to samo co recesje, główne zmartwienie banków centralnych. A przyszłe recesje będš według mnie płytsze, niż dotychczasowe. Wskutek zmian strukturalnych we współczesnej gospodarce amplituda cyklu koniunkturalnego się zmniejszyła. To wynik tego, że wzrosła efektywnoœć zarzšdzania zapasami. Od 1945 r. w pierwszym roku recesji œrednio 70 proc. spadku PKB było skutkiem redukcji zapasów firm. Z kolei w pierwszym roku ożywienia gospodarczego wzrost zapasów wyjaœniał 70 proc. wzrostu PKB. Ale dzięki temu, że biznes przenosi się do Internetu – to jest historia dosłownie ostatnich kilku lat – zarzšdzanie zapasami staje się coraz lepsze. Firmy dysponujš programami, które pozwalajš prognozować zmiany popytu i dopasować zapasy. A niektóre w ogóle zapasów nie majš. Jeszcze 10 lat temu żeby kupić album muzyczny było trzeba iœć do sklepu, który zwykle miał na stanie kilka kopii. Dziœ kupujemy albumy w sieci, w formie plików lub streamingu. Da pan wiarę, że dekadę temu zapas płyt CD w Wielkiej Brytanii stanowił 0,3 proc. PKB?! Dziœ nie ma ich wcale. Podobnie zniknęły setki innych produktów.

Wróćmy do bardziej przyziemnych zagadnień. Nieco ponad rok temu, gdy Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w USA, większoœć ekonomistów i analityków oczekiwała, że nowy gospodarz Białego Domu pobudzi gospodarkę w USA. To wyraŸnie umocniło dolara, ale na krótko. Niemal od poczštku 2017 r. dolar słabnie. Dlaczego?

Administracja Trumpa dopiero niedawno przeforsowała obniżki podatków, które zacznš wchodzić w życie w 2018 r. Minie jeszcze trochę czasu, zanim wpłynš na koniunkturę w USA, o ile w ogóle wpłynš. W końcu USA doszły już do stanu pełnego zatrudnienia. Trump deklaruje, że œcišgnie z powrotem miejsca pracy, które zostały przeniesione za granicę, ale gdyby mu się to udało, co wštpliwe, to nie byłoby kim ich obsadzić. Chyba, że imigrantami z Ameryki Łacińskiej, na których USA pod rzšdami Trumpa się zamykajš. Większy wpływ na gospodarkę miałoby zwiększenie wydatków publicznych, ale na to się nie zanosi.

Słaboœć dolara utrzyma się w 2018 r.?

Od listopada 2016 r. byliœmy negatywnie nastawieni wobec dolara. Nie miało to zwišzku z politykš fiskalnš i pieniężnš w USA, tylko z ich deficytem na rachunku obrotów bieżšcych. Ten deficyt oznacza, że USA muszš pożyczać na globalnym rynku finansowym 2,7 mld USD dziennie włšcznie z weekendami. A z naszych rozmów z inwestorami wynikało, że nie ma chętnych, aby tyle USA pożyczać. Powodów jest wiele. Przykładowo, w strefie euro spadła stopa oszczędnoœci. A gdy Europejczycy oszczędzajš, akumulujš aktywa, często dolarowe. Z kolei gdy wydajš pienišdze, to raczej na BMW, niż na Fordy. Handel typu sprzedaj obligacje USA i kup BMW nadal trwa, ale kurs dolara w dużej mierze to już uwzględnia. Uwzględnia też to, że podczas gdy Fed zaostrza politykę pieniężnš, prezes EBC Mario Draghi wypowiada się tak, jakby nawet o tym nie myœlał. Spodziewam się jednak, że w 2018 r. retoryka EBC nieco się zmieni, a wtedy dolar znów znajdzie się pod presjš. Nie będzie to jednak już tak oczywisty trend, jak w mijajšcym roku. W 2018 r. kurs euro w dolarach może dojœć do 1,25 (z około 1,20 na poczštku roku - red).