Oligarcha, który się obudził

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Świat obfituje we władców bogatych oficjalnie lub po cichu

Aliszer Usmanow obudził się po ponad miesiącu od opublikowanych przez Aleksieja Nawalnego materiałów o licznych posiadłościach premiera Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Znalazła się tam informacja o tym, że miliarder (15,2 mld dol., obecnie nr 5 na liście najbogatszych Rosjan magazynu Forbes), przekazał bezpłatnie do funduszu „Socprojekt” kierowanego przez szkolnego kolegę premiera Rosji, ziemię wraz z rezydencją w podmoskiewskiej dzielnicy bogaczy - Rublowce. Wszystko warte ok. 5 mld rubli (351,3 mln zł).

Socprojekt to jeden z kilku funduszy kierowanych przez ludzi powiązanych z Miedwiediewem. W sumie dostały one od różnych rosyjskich bogaczy „darowizny” - najczęściej ziemie i posiadłości, na ok. 70 mld rubli (4,91 mld zł). Jednym z darczyńców był też Leonid Michelson, współwłaściciel gazowego Novateku i najbogatszy Rosjanin (18,4 mld dol.). Kredyty na bardzo dobrych warunkach dawały też kumplom Miedwiediewa państwowy Gazprombank i przejęty przez Rosneft - paliwowy Basznieft.

Zaraz po publikacji oficjalny przedstawiciel USM Holdings Usmanowa, pytany przez gazetę RBK odrzucił możliwość złożenia pozwu przeciwko Nawalnemu. Ale informacje Nawalnego a także całkowity brak reakcji Kremla, wywołała falę protestów społecznych w Rosji a poparcie społeczne dla premiera spadło z dnia na dzień o 10 proc. (badania centrum Lewada).

Dziś Aliszer Usmanow stwierdził, że Nawalny nie ma „moralnego prawa”, by go oskarżać, bo on - Usmanow prowadzi swoje interesy „przejrzyście i zgodnie z prawem”.

- Nawalny wprowadza ludzi w błąd a jego rewelacje to potwarz. Długo nie zwracałem uwagi na jego kłamliwe oświadczenia, aby nie robić mu dodatkowego piaru, ale ostatnimi rewelacjami przeszedł czerwoną linię, obwiniając mnie o przestępstwo - stwierdził Usmanow dla agencji TASS.

Dlatego pozwie Nawalnego o ochronę dóbr osobistych. Oligarchę stać na najlepszych i najdroższych prawników.