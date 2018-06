Papież szuka sojuszników do walki z hedonizmem

AFP

Jedność chrześcijan jest ważniejsza od interesów oddzielnych Kościołów – mówił Franciszek w czwartek w Szwajcarii.

Papież przybył w czwartek do Genewy z jednodniową pielgrzymką ekumeniczną. Jego pobyt w Szwajcarii jest niemal wyłącznie związany z obchodami 70-lecia powstania Światowej Rady Kościołów (ŚRK). W programie papieża była także msza z udziałem ponad 40 tys. osób w centrum wystawowym PalExpo. Światowa Rada Kościołów powstała w Amsterdamie, lecz jej siedzibą jest obecnie Genewa.

– Przyjechałem do was jako pielgrzym jedności i pokoju – mówił Franciszek w siedzibie Światowej Rady Kościołów (ŚRK). Odbyła się tam ekumeniczna modlitwa o jedność wszystkich chrześcijan.

Zdaniem „Vatican News" pielgrzymka Franciszka jest „milowym krokiem na drodze ku pełnej jedności".

Papież wykorzystał spotkanie w ŚRK do kolejnego potępienia konsumpcjonizmu i hedonizmu.

Ostrzegając przed dążeniem do „spełniania pożądań ciała", wskazywał na dramatyczne skutki kroczenia drogą posiadania i stosowania logiki egoizmu. Taki człowiek „nie pozwala ulegle prowadzić się Bogu, tam gdzie On wskazuje, ale idzie swoim kursem" – mówił papież.

ŚRK jest organizacją grupującą 345 Kościołów na świecie, do których należy w sumie ponad 500 mln chrześcijan w 110 krajach. Taka różnorodność sprawia, że często niemożliwe jest znalezienie płaszczyzny porozumienia w wielu sprawach. Dyskusja o liberalizacji roli kobiet w Kościołach jest przedmiotem ostrej krytyki w radzie ze strony Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Podobnie rzecz się ma z traktowaniem homoseksualizmu.

– Podzielamy pogląd Franciszka na ekumenizm. Musimy robić wspólnie to, co jest możliwe do wspólnego działania – mówi „Neue Zürcher Zeitung" pastor Olav Fykse Tveit, przewodniczący Rady.

Obszary wspólnego działania to zaangażowanie na rzecz pokoju, sprawiedliwości na świecie czy ochrona środowiska. Ale jest wiele spraw spornych, jak np. zrozumienie Eucharystii czy też posługi w Kościele.

W ostatnim czasie pojawiły się zastrzeżenia Watykanu do uchwalonego już przez niemieckich biskupów projektu, aby współmałżonek niekatolicki pary mieszanej mógł przyjmować Eucharystię w Kościele katolickim.

Kościół rzymskokatolicki nie jest członkiem Rady jednak ściśle z nią współpracuje, wysyłając obserwatorów na ważne konferencje i spotkania organizacji. Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan mianuje 12 osób w charakterze pełnoprawnych członków do komisji Wiara i Porządek (Faith and Order).

Od kilku dekad działa także wspólna grupa robocza, będąca forum wymiany doświadczeń. Ze strony Kościoła koordynuje prace grupy Uniwersytet Katolicki w Leuven.

Szwajcarskie media podkreślają, że po raz pierwszy wizycie papieża nie towarzyszą żadne kontrowersje. Przypominają, że w czasie wizyty Pawła VI w 1969 r. w związku z 50-leciem Międzynarodowej Organizacji Pracy z siedzibą w Genewie pojawiły się podejrzenia, że papieżowi chodzi w gruncie rzeczy o podbudowanie prestiżu na świecie. „Protestancki Rzym", jak określano w mediach Szwajcarię, miał się do tego świetnie nadawać. To tam działali Ulrich Zwingli i Jan Kalwin. Uchodzą obok Martina Lutra za twórców reformacji.

Szwajcaria nie ma oficjalnej religii państwowej, jak zresztą większość państw UE. Niemal 40 proc. mieszkańców to katolicy, a jedna czwarta to protestanci.

Nie zabrakło krytycznych uwag pod adresem Jana Pawła II, który gościł w kraju Helwetów dwa razy, w 1984 r. oraz 20 lat później. Były to pielgrzymki. W mszy w Bernie uczestniczyło wtedy ponad 70 tys. wiernych. ©?

—Piotr Jendroszczyk