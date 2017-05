Incydent w Berlinie: samochód wjechał schodami na stację metra

Na stacji berlińskiego metra Bernauer Strasse w piątek wieczorem miał miejsce incydent, który policja uznała za wypadek. Samochód zjechał po schodach na stację metra, raniąc przy tym sześć osób. Naoczni świadkowie potwierdzili, że musiał to być wypadek. Doszło do niego, gdy kierowca małolitrażowego samochodu chciał ominąć rowerzystę. Stracił panowanie nad kierownicą i zjechał po schodach na peron stacji metra, gdzie samochód się zatrzymał.

Według informacji pogotowia ratunkowego trzy osoby doznały lekkich obrażeń, trzy dalsze nieco cięższych i zostały hospitalizowane. Nie podano, czy wśród rannych jest też kierowca samochodu i rowerzysta. Incydent ten pociągnął za sobą zmasowaną akcję policji i straży pożarnej. Na miejscu byli także policjanci z karabinami maszynowymi. W pierwszej chwili istniało podejrzenie, że mogło chodzić o zamach. Służby ratunkowe musiały wyciągać samochód przy pomocy ciężkiego sprzętu. Ruch kolejki metra na trasie przez Bernauer Strasse przebiega znów normalnie.