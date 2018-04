Niemcy: Imigranci oskarżani o antysemityzm

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zamierza wydalać imigrantów prezentujšcych poglšdy antyżydowskie.

Centralna Rada Żydów uważa, że z powodu tych poglšdów następuje wzrost antysemityzmu w Niemczech, dlatego obowišzkiem rzšdu jest zajęcie się tym problemem.

W odpowiedzi rzecznik MSW, na którego czele stoi były premier Bawarii Horst Seehofer, zapowiedział, że przygotowywane sš już akty prawne, na podstawie których możliwe będzie wydalenie z kraju imigrantów o przekonaniach antysemickich oraz pozbawienie niemieckiego obywatelstwa islamistów. Z dostępnych statystyk wynika, że w pierwszej połowie ubiegłego roku zanotowano 681 publicznych aktów antysemityzmu, podczas gdy w podobnym okresie roku poprzedniego zarejestrowano 658 takich przypadków. 98 proc. zakwalifikowano jako czyny motywowane ideologiš skrajnej prawicy. Eksperci sš zdania, że niezarejestrowanych przypadków jest znacznie więcej.

– Nazbyt często namalowany na murze napis „Juden raus" (Żydzi wynocha) jest automatycznie przypisywany prawicowym ekstremistom – mówi niemieckim mediom Benjamin Steinitz z berlińskiej organizacji RIAS.

– Nie ma żadnych wiarygodnych badań dotyczšcych stosunku do Żydów w œrodowisku imigrantów z krajów muzułmańskich. Nie jest też często łatwo w sposób jednoznaczny odróżnić poglšdy antyizraelskie czy antysyjonistyczne od antysemityzmu – mówi „Rzeczpospolitej" Stephan Vopel ekspert Fundacji Bertelsmanna.

Nie wiadomo jak z tego wybrnie minister Seehofer. Jego rzecznik twierdzi, że odpowiednie ustawy zostanš zaprezentowane do końca roku.

– Plany ministra Seehofera sš przejawem czystego populizmu. W państwie prawa, jakim sš Niemcy, nie można karać za antysemityzm uchodŸców w sytuacji, gdy wielu Niemców jest zdeklarowanymi antysemitami – mówi Aneta Kachane z fundacji Amadeu Antonio, zajmujšcej się analizš rasizmu skierowanego przeciwko Żydom.

Udowadnia, że 15 proc. niemieckiego społeczeństwa (bez imigrantów) twierdzi w sondażach, że Żydzi majš zbyt wiele wpływów. Jeżeli dodać do tego uznane za prawdziwe twierdzenia w rodzaju: „Izrael robi to samo z Palestyńczykami, co naziœci z Żydami" oraz podobne należy uznać, że niemal 40 proc. Niemców to antysemici. Nie sposób więc obarczać wyłšcznie imigrantów za wyczuwalny wzrost nastrojów antysemickich.

Zdaniem Stephana Vopela znacznie wzrasta akceptacja mowy nienawiœci wobec obcych, za jakich uchodzš Żydzi, od kiedy na scenie politycznej pojawiła się ksenofobiczna i rasistowska Alternatywa dla Niemiec (AfD).

Zwalczaniu takich zjawisk w œrodowiskach imigrantów ma służyć przygotowywana ustawa przez resort Horsta Seehofera. On sam rozpętał całkiem niedawno publicznš dyskusję stwierdzeniem, że „Islam nie należy do Niemiec". Kanclerz Merkel opowiedziała natychmiast, że religia milionów muzułmanów w Niemczech jest częœciš „naszego kraju"

– Kto łšczy w jednym zdaniu słowa „Niemcy" oraz „islam" przycišga natychmiast uwagę społecznš – twierdzi Frank Plasbeg prowadzšcy popularny talk-show telewizyjny „Hard aber fair" (Twardo, ale fair). Sam to zrobił, umieszczajšc oba rzeczowniki w tytule ostatniego programu i wywołujšc sporo kontrowersji. Jedna z jego uczestniczek, Enissa Amani urodzona w Teheranie, autorka popularnego telewizyjnego programu satyrycznego, przekonywała, że zamachowca z Münster identyfikuje się powszechnie w mediach jako psychicznie chorego, który to termin powinien być używany także w przypadku zamachowców ze œrodowiska islamskiego. Jej zdaniem, majš oni także problemy psychiczne, mordujšc w imię ideologii niewinnych ludzi. – Nikt przecież nie nazywa Andersa Breivika, zamachowca z wyspy Utoya, chrzeœcijańskim terrorystš, mimo że motywował swój czyn koniecznoœciš obrony chrzeœcijaństwa w Europie – tłumaczyła Amani. To nic innego jak skrajny przykład sposobu myœlenia œrodowiska muzułmańskiego.