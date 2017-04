Szewko: Polskie zaplecze terroru

Rz: W piątek w Sztokholmie doszło do kolejnego zamachu terrorystycznego. Czy również w Polsce istnieje zagrożenie takim atakiem?

Wojciech Szewko: Tym, co może niepokoić po wydarzeniach w Sztokholmie czy Londynie, jest to, że za każdym razem mieliśmy do czynienia z osobami nienależącymi do komórek bojowych ISIS, tylko do komórek logistycznych. Nie byli to typowi, dobrze przeszkoleni dżihadyści; wprawdzie ich nazwiska pojawiały się w toku śledztw, ale na absolutnym marginesie. Byli to ludzie osiadli, od lat mieszkający z rodzinami w kraju, w którym przeprowadzili zamach.

Jaki to ma związek z Polską?

Można odnieść wrażenie, choć to tylko moja teza, że tzw. Państwo Islamskie postanowiło zaktywizować, jako tzw. samotne wilki, dotychczasowych członków komórek logistycznych, którzy są bardzo trudni do wykrycia. A Polska jest niestety znana, zresztą od lat, jako zaplecze logistyczno-finansowe różnych grup dżihadystów. Niedawno na Podlasiu jedna taka grupa (Czeczenów) została przez polskie służby zatrzymana. Śledztw międzynarodowych, w których Polska pojawia się jako centrum przerzutowe, logistyczne terrorystów, jest całkiem sporo.

Jest w tym pewna tradycja: w latach 80. zaplecze mieli u nas Palestyńczycy, w latach 90. – Jordańczycy. Wspomnę też, że do niedawna jedyną polskojęzyczną stronę ISIS prowadził młody, wychowany w Polsce Czeczen. Serwis miał sporo sympatyków. W końcu zniknął; przypuszczam, że założyciel strony albo jest w Niemczech, w więzieniu, albo wyjechał walczyć...

Polskie służby są w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo?

One mają znakomitą cechę: o ich działaniu dowiadujemy się po wielu latach. Inaczej jest na Zachodzie, gdzie informacje ujawniane są niekiedy bardzo szybko, co ułatwia terrorystom sprawę. Uspokajam: pewne jest to, że organizacje próbujące prowadzić w Polsce swoje działania są bardzo dobrze śledzone. Ponadto mamy łatwiej niż np. Niemcy. Nie ma u nas 20 tys. Arabów skupionych w jednym miejscu. Łatwiej jest obserwować kilkadziesiąt lub kilkaset osób niż 100 tys., tak jak u naszych zachodnich sąsiadów.