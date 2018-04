Awans rzecznika sztabu Putina

Autor propagandowego filmu dokumentalnego "Krym. Droga do ojczyzny" został wicedyrektorem telewizji państwowej.

Rosyjskie media podajš, że Andriej Kondraszow został wicedyrektorem Wszechrosyjskiej Państwowej Kompanii Telewizyjnej i Radiowej (WGTRK), do której należš najważniejsze rzšdowe media.

Od 2005 roku był prowadzšcym programu "Wiesti" (Wiadomoœci) oraz "Wiesti niedieli" (wiadomoœci tygodnia) w rosyjskiej telewizji publicznej Rossija 1 (należy do WGTRK). W 2016 roku awansował na stanowisko dyrektora tych programów. Co ciekawe, tuż przed tym odbyła się premiera jego filmu dokumentalnego "Krym. Droga do ojczyzny", hucznie promowanego we wszystkich rzšdowych mediach. Prawie cały film jest oparty na rozmowie Kondraszowa z Władimirem Putinem.

W marcu, tuż przed wyborami prezydenckimi, stacja Rossija 1 wyemitowała kolejne dokumentalne dzieło Kondraszowa "Putin". Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o prawie czterogodzinny wywiad z Władimirem Putinem. W filmie zabierajš głos m.in. były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder i były premier Włoch Silvio Berlusconi, którzy opowiadajš o swojej przyjaŸni z prezydentem Rosji.

Wtedy rosyjskie media podawały, że Kondraszow został szefem sztabu wyborczego Władimira Putina.