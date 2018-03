Tajemnicza podróż Kim Dzong Una

Czy do Pekinu przyjechał przywódca Korei Północnej? Oficjalnie nikt go nie widział

– Pograniczna stacja kolejowa Dandong została całkowicie zablokowana i przejechały przez niš dwa pocišgi w odstępie 20 minut – poinformował południowokoreański portal piszšcy o Północy - Daily NK.

Stacja leży nad rzekš Jalu, na której pojawiły okręty wojenne, budzšc zdumienie przechodniów. – W chwili obecnej nie mam pojęcia o tych sprawach – powiedziała jednak rzecznika chińskiego MSZ, pytana o ewentualny przyjazd Kim Dzong Una do Pekinu.

Jego dziadek i ojciec podróżowali za granicę wyłšcznie kolejš, ze strachu przed lataniem samolotami. Kim Dzong Un oficjalnie nie wyjeżdżał z Korei od czasu, gdy został jej przywódcš. Nie wiadomo więc, czy woli samolot czy pocišg.

Teraz zaciekawienie wszystkich wzbudził właœnie charakterystyczny, opancerzony pocišg (na którego wagonach sš po dwa żółte pasy), który przyjechał z Korei do Pekinu. Poprzedni dyktatorzy często wyruszali trzema pocišgami naraz. W pierwszym jechała eskorta, w drugim – sam dyktator, trzeci wiózł jego bagaże i resztę ochrony. Obecnie do Chin wjechały tylko dwa i nie wiadomo, kto nimi przyjechał.

– Były już takie precedensy: przywódcy z Korei przyjeżdżali do Chin, by zapytać, co majš robić – powiedział James Hoare z Chatham House. Ale częœć obserwatorów waha się, czy do Chin nie przybył wicemarszałek Choe Ryong Hae (uważany za drugiego najważniejszego polityka w Pjongjangu) lub Kim Jo Dzong – siostra Kima, która ostatnio stała na czele północnokoreańskiej delegacji w czasie zimowej olimpiady w Korei Południowej.

Zdaniem ekspertów obecnie Kim – gdyby to on tym pocišgiem przyjechał – miałby o co pytać Xi Jinpinga. – Chiński przywódca spotykał się już z prezydentem Trumpem i pod wieloma względami potrafi lepiej od innych radzić sobie z nim – powiedział agencji Reuters jeden z amerykańskich urzędników.

Na poczštku marca, niespodziewanie dla wszystkich, Kim zaproponował prezydentowi Trumpowi spotkanie i rozmowy o rozwišzaniu kryzysu, jaki narósł wokół Korei Północnej. Ku zaskoczeniu wszystkich amerykański prezydent przyjšł propozycję.

Wczeœniej kolejne próby atomowe i starty rakiet balistycznych komunistów doprowadziły do eskalacji gróŸb ze strony USA oraz nałożenia sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ na Pjongjang. Szczególnie bolesne okazały się dla Korei ograniczenia w handlu z Chinami, głównym partnerem gospodarczym. Chińskie embarga doprowadziły do kłótni między obu państwami.

Pod koniec ubiegłego roku Kim odmówił spotkania z chińskš delegacjš, która przyjechała do Pjongjangu. Po kilku dniach czekania Chińczycy wrócili z niczym.

Stosunki obu państw zaczęły się jednak psuć wczeœniej, już po dojœciu do władzy Kim Dzong Una i dokonanej na jego rozkaz egzekucji własnego wuja Jang Song Taeka (zwolennika œcisłej współpracy z Chinami). Jeszcze bardziej zdenerwowało Pekin zabójstwo przyrodniego brata Kima, Kim Dzong Nama, który na stałe mieszkał w Hongkongu. – Teraz Chiny chciałyby zrozumieć, czego Kim oczekuje od spotkania z Trumpem i wpłynšć na niego – sšdzi ekspert Jaques DeLisle.

Na poczštku marca północnokoreański minister spraw zagranicznych Ri Yong Ho przyjechał do Sztokholmu. Wszyscy uważali, że szykował tam spotkanie Kima i Trumpa, gdyż Szwecja od dawna poœredniczyła w kontaktach obu krajów.

– Spotkanie (Kima i Trumpa) jest bardzo ważne, ale i bardzo ryzykowne. Jeœli się nie uda, USA mogš ogłosić, że czas dyplomatów skończył się i przejœć do bardziej zdecydowanych działań, nawet wojskowych. Dlatego Korea chciałaby się jakoœ zabezpieczyć – sšdzi pekiński ekspert Tong Zhao.

Pekin i Pjongjang łšczy zaœ umowa sojusznicza wraz z zobowišzaniem do pomocy wojskowej na wypadek agresji innych państw.

Tajemniczy pocišg wyjechał we wtorek z Pekinu, nie wiadomo jednak dokšd. Częœć chińskich urzędników informowała, że w tajemniczš „trzeciš stronę" (czyli nie do Korei). Wychodzšcy w Hongkongu dziennik „Asia Times"napisał, że jest w drodze do Rosji, do kolejnego sojusznika. Š?