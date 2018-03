Kaddafi i Sarkozy: zemsta zza grobu

Sarkozy został zatrzymany pod zarzutem przyjęcia na kampanię wyborczš milionów euro od dyktatora.

Były prezydent najwyraŸniej był całkowicie zaskoczony, gdy we wtorek rano do jego domu zapukali funkcjonariusze wyspecjalizowani w tropieniu afer korupcyjnych i finansowych OCLCIFF. Nicolas Sarkozy właœnie wrócił z konferencji w sprawie edukacji w Dubaju, szykował się do wyjazdu do Londynu i chciał jeszcze wpaœć do swojego paryskiego biura przy ulicy Miromesnil, aby udzielić paru wywiadów.

Teraz noc może spędzić w komisariacie w Nanterre pod Paryżem, gdzie przesłuchanie może potrwać maksymalnie 48 godzin. Potem prokuratorzy, jeœli uznajš, że majš mocne dowody na Nicolasa Sarkozy'ego, mogš postawić mu formalne zarzuty.

– U nas tš sprawš od długiego czasu zajmuje się dwóch–trzech dziennikarzy. Ale bardzo trudno rozstrzygnšć o winie Sarkozy'ego, bo chodzi o zeznania i dokumenty przygotowane przez osoby z założenia doœć podejrzane, które funkcjonowały w otoczeniu Muammara Kaddafiego. Skoro jednak policja zdecydowała się na zatrzymanie Sarkozy'ego, musi mieć poważne materiały – mówi „Rz" Laurent Joffrin, redaktor naczelny lewicowego dziennika „Liberation".

Sprawę pierwszy ujawnił już 16 marca 2011 r. Saif al-Islam, syn Kaddafiego. To był moment, gdy z inicjatywy Sarkozy'ego francuskie mirage już grzały silniki, aby wraz z sojusznikami zbombardować wojska libijskiego reżimu i stworzyć strefę zakazu lotów. A ta akcja zadała œmiertelny cios siłom zbrojnym dyktatora i w konsekwencji doprowadziła do jego zamordowania w paŸdzierniku 2011. Wiele wskazuje więc na to, że był to akt zemsty ze strony upadajšcego reżimu, który odegrał tak ważnš rolę w zdobyciu przez Sarkozy'ego Pałacu Elizejskiego.

– Pierwszš rzeczš, o którš poprosimy tego pajaca, będzie zwrot pieniędzy, jakie otrzymał od narodu libijskiego. Wsparliœmy jego kampanię wyborczš, uwierzyliœmy, że nam póŸniej pomoże, ale on nas zawiódł – mówił Saif al-Islam w Euronews.

Wówczas mało kto słuchał, co ma do powiedzenia krwawy dyktator i jego rodzina, jednak już po wybuchu wojny domowej w Libii znany francuski portal œledczy Mediapart opublikował szereg dokumentów libijskich władz, œwiadczšcych o przyjęciu przez Sarkozy'ego przeszło 50 mln euro w gotówce. To byłaby kolosalna kwota, bo oficjalnie kampania wyborcza kandydata konserwatywnej UMP kosztowała 20 mln euro. Sarkozy wytoczył portalowi proces o zniesławienie, ale go nie wygrał: w 2016 r. sędziowie uznali, że opublikowane dokumenty były autentyczne. W cišgu kolejnych dwóch lat œledczy najwyraŸniej zebrali znacznie więcej dowodów przeciw byłemu prezydentowi.

– Kaddafi postawił na Sarkozy'ego, bo chciał przerwać izolację wywołanš zestrzeleniem przez libijskie służby samolotu Pan Am nad Lockerbie w 1988 r. Mówi się, że dodatkowo zobowišzał się do zakupu we Francji broni. Sarkozy'emu nie było z kolei łatwo znaleŸć dodatkowych funduszy na kampanię mimo surowych ograniczeń, jakie narzuca prawo. Pomoc od Kaddafiego, jeœli się potwierdzi, nie okazała się z perspektywy byłego prezydenta aż tak złym wyborem, bo sprawa wychodzi post factum, gdy Nicolas Sarkozy nie odgrywa już istotnej roli politycznej. Pozostaje pytanie, dlaczego w 2011 r. prezydent nie starał się uratować Kaddafiego, choć wiedział, że ten ma na niego haki? – Politycy nieraz robiš rzeczy nielogiczne – mówi Joffrin.

Wœród materiałów, który mogš obcišżyć Sarkozy'ego, sš zeznania Ziada Takieddine'a, handlarza broniš, który twierdzi, że w latach 2006–2007 trzykrotnie przyjeżdżał z Tripolisu do Paryża z walizkami pełnymi pieniędzy. Dwa razy dostarczył je szefowi gabinetu Sarkozy'ego (który był wtedy ministrem spraw wewnętrznych) Claude'owi Gueantowi, a raz osobiœcie samemu ministrowi. Łšcznie miał przekazać w ten sposób 5 mln euro. Gueant już został formalnie oskarżony w tej sprawie, bo policja nie uwierzyła, że nieudokumentowane 500 tys. euro, jakie pojawiło się na jego koncie, pochodzi ze sprzedaży dwóch obrazów flamandzkich. Gueant nie potrafił też wytłumaczyć, po co sztab wyborczy Sarkozy'ego wynajšł w trakcie kampanii ogromny sejf od oddziału banku BNP przy paryskiej Operze.

Innš niewygodna postaciš dla Sarkozy'ego jest Baszir Saleh, były skarbnik Kaddafiego, który schronił się we Francji w chwili rozpoczęcia wojny domowej w Libii i choć był poszukiwany przez Interpol, pozostał pod osłonš prezydenta, aż ten przegrał wybory w maju 2012 r. Wówczas musiał na gwałt ewakuować się, najpewniej do Nigru.

Œledczy majš też poczerniały już notes Szukriego Ghanema, ministra ds. ropy u Kaddafiego, który zachował swoje własne rachunki za fundusze przekazane Sarkozy'emu. W jego przypadku składajš się one łšcznie na 6,5 mln euro. Na kolejne dowody policjanci natrafili w czasie inspekcji londyńskiego mieszkania Alexandre'a Djouhriego, biznesmena i poœrednika w niejasnych transakcjach angażujšcych polityków francuskiej prawicy.

– Jeœli Sarkozy zostanie skazany, będzie to wyjštkowa sytuacja w V Republice. Owszem, Francois Mitterrand i Jacques Chirac byli oskarżani o łamanie prawa, ale nigdy w tak poważnej sprawie i nigdy nie doszło do wyroku skazujšcego. Wiadomo też, że afrykański dyktatorzy, tacy jak Omar Bongo z Gabonu, wspierali francuskich polityków, ale jednak nie w zdobyciu najwyższego urzędu w państwie – podkreœla Laurent Joffrin.

Sarkozy zadał decydujšcy cios reżimowi

Gdy Muammar Kaddafi przystšpił do masakrowania rebeliantów w Bengazi i innych miastach wschodniej Libii, dzięki wstrzymaniu się od głosu Rosji i Chin Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1973, która zezwala na interwencję wojskowš. Jej celem miało być stworzenie stref zakazu lotów, gdzie mogłaby się schronić ludnoœć cywilna. To był pomysł Nicolasa Sarkozy'ego, którego wsparł David Cameron i w mniejszym stopniu Barack Obama. 19 marca 2011 r. francuski prezydent postanowił działać pod naciskiem krajowej opinii publicznej oburzonej jego bezczynnoœciš, gdy Tunezyjczycy zbuntowali się przeciwko Ben Alemu w sšsiedniej Tunezji.

Nie jest jasne, czy Sarkozy proponował Kaddafiemu dobrowolne oddanie władzy i schronienie się we Francji, ale jeœli tak było, to libijski dyktator się na to nie zgodził. Francuskie bombardowania zadały jednak bolesny cios jego siłom zbrojnym i ostatecznie przyczyniły się do upadku reżimu. — j.bie.