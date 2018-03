SPD chce kierować polityką zagraniczną RFN

Koalicyjny rzšd Angeli Merkel ma zaledwie tydzień, lecz widać już, że socjaldemokraci nie zamierzajš odgrywać roli drugorzędnego partnera.

– Nie oczekuję zmiany kursu niemieckiej polityki europejskiej, lecz złagodzenia stanowiska – zwierzył się we wtorek niemieckim mediom Bruno Le Maire, francuski minister finansów i gospodarki, w kilka dni po rozmowach z niemieckim ministrem finansów i wicekanclerzem Olafem Scholzem (SPD). Zapewniał, że nie ma mowy o zasadniczych różnicach pomiędzy Paryżem a Berlinem w sprawie reformy UE i do czerwcowego szczytu znaleziony zostanie kompromis. Mniej więcej to samo mówiła kanclerz Angela Merkel po pištkowej wizycie w Paryżu i czasie poniedziałkowej w Warszawie.

To ona reprezentuje na zewnštrz niemiecki rzšd koalicyjny, w którym przedstawiciele SPD zamierzajš odgrywać znacznie większš rolę w sprawach zagranicznych niż w poprzedniej koalicji. W miniony pištek, zanim szefowa rzšdu wylšdowała w Paryżu, rozmowy prowadził tam już od rana Olaf Scholz. Nieco podobnie było w przypadku Polski. Przed paniš kanclerz w stolicy Polski zawitał Heiko Maas, szef niemieckiej dyplomacji, który to resort także przypadł socjaldemokratom.

Takie ułożenie wizyt œwiadczy o ambicjach SPD dotyczšcych polityki europejskiej. Jest ona priorytetem obecnego gabinetu pani kanclerz, co zresztš wynika jasno z umowy koalicyjnej. Dotyczšcy tej problematyki fragment umieszczony został na wstępie, po preambule i nosi znaczšcy tytuł: „Nowy przełom w Europie". Nalegała na to SPD.

Problem w tym, że sprawy unijne były do tej pory w gestii Urzędu Kanclerskiego, a więc pani kanclerz. Tak zapewne pozostanie mimo apetytu SPD. Sporo do powiedzenia miał w tych sprawach stojšcy twardo w obronie interesów Niemiec minister finansów Wolfgang Schäuble (CDU). Wszystko wskazuje na to, że jego socjaldemokratyczny następca Olaf Scholz idzie tym tropem. Przynajmniej na razie.

Nieco inaczej wyglšda sprawa z Rosjš. Politycy SPD uchodzili zawsze za czołowych przedstawicieli tzw. Russlandversteher, czyli rozumiejšcych Rosję polityków pojednawczo nastawionych wobec Kremla. Minister Heiko Maas wydaje się nieco wykraczać poza ten schemat, krytykujšc przebieg wyborów prezydenckich w Rosji, zwłaszcza na okupowanym Krymie. – Rosja pozostanie trudnym partnerem. Ale Rosja jest też potrzebna, gdy chodzi o rozwišzywanie wielkich konfliktów międzynarodowych – ocenił. To sugeruje, że traktuje prezydenta Putina jako partnera, co wywołało zdecydowanš reakcję niemieckiej minister obrony z CDU Ursuli von der Leyen, która powiedział „Bildowi" wyraŸnie, że Putin od dawna nie jest partnerem. Sama pani kanclerz wysłała do Putina depeszš gratulacyjnš, lecz zaopatrzyła jš w wezwanie do gospodarza Kremla, aby zdecydował się na rozwišzanie szeregu konfliktów. Wiadomo, że chodzi o Ukrainę, Syrię oraz sprawę Siergieja Skripala.

Maas zapowiada, że Niemcy stojš po stronie Wielkiej Brytanii w obecnym konflikcie z Rosjš, która ponosi, jak powiedział, współodpowiedzialnoœć za użycie broni chemicznej. – Jeżeli Rosja chce rozładować sytuację, powinna to zrobić we współpracy z Wielkš Brytaniš – powiedział na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE w poniedziałek w Brukseli.

Takie stanowisko skłania niektórych niemieckich komentatorów do stwierdzenia, że SPD zmienia kurs polityki wobec Rosji. Maas należy do młodszego pokolenia niż twórcy wschodniej polityki SPD na czele z byłym kanclerzem Gerhardem Schröderem, obecnym szefem rady dyrektorów Rosnieftu, po niedawnego szefa MSZ Sigmara Gabriela, który był goršcym zwolennikiem Nord Stream 2. Projekt ten jest dla nowego szefa dyplomacji przedsięwzięciem ekonomicznym prywatnych firm i rzšd nie ma tu nic do powiedzenia. To linia prezentowana od dawna przez Angelę Merkel. Konfliktu z SPD, przynajmniej w tej sprawie, nikt się nie spodziewa.