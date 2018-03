Wybory w Rosji: Kolejne sześć lat z Putinem

Stosunki między naszymi krajami zamarły w 2014 roku i nie ma jak ich odmrozić.

– Obecnie próba poprawy relacji z Moskwš ponad głowami i kosztem naszych wschodnich sšsiadów byłaby niebezpiecznš mrzonkš, a w dłuższej perspektywie – po prostu tragediš dla nas – powiedział „Rzeczpospolitej" poseł z sejmowej komisji spraw zagranicznych Robert Tyszkiewicz.

Nikt teraz nie wie, czego można się spodziewać po Władimirze Putinie, który w swej kończšcej się trzeciej kadencji prezydenckiej doprowadził do nowej „zimnej wojny" z Zachodem. Jednoczeœnie najbardziej zagrożone przez niego sš państwa będšce naszymi wschodnimi sšsiadami, z którymi próbujemy œciœle współpracować.

Niezdecydowanie z obu stron

Konflikt, jaki wybuchł tuż przed wyborami prezydenckimi w Rosji między Londynem a Moskwš z powodu użycia przez służby specjalne Kremla broni masowego rażenia na terenie Wielkiej Brytanii, wróży jak najgorzej. Na usunięcie z Wysp 23 rosyjskich oficerów służb specjalnych pracujšcych jako dyplomaci Kreml odpowiedział zamknięciem brytyjskiego konsulatu w Petersburgu, zakazem działalnoœci w Rosji British Council i również usunięciem 23 brytyjskich dyplomatów.

Żadna z przedwyborczych wypowiedzi Putina nie wskazuje, by chciał znów nawišzać dialog polityczny z państwami europejskimi – wręcz przeciwnie.

Unia i sojusz północnoatlantycki zaczęły ograniczać kontakty polityczne z Moskwš od 2014 roku, wraz rosyjskš agresjš na Ukrainie.

Podobnie było w stosunkach polsko-rosyjskich. Rok 2015 miał być Rokiem Rosji w Polsce (i odpowiednio Rokiem Polski w Rosji), ale wszystkie zaplanowane imprezy odwołano w ostatniej chwili pod naciskiem polskiej opinii publicznej. Od tamtego czasu nawet popularny, doroczny festiwal rosyjskich filmów „Sputnik nad Polskš" miał kłopoty ze znalezieniem polskich sponsorów. Teraz jednak Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu próbuje reaktywować wymianę kulturalnš, zapraszajšc m.in. jednš z najpopularniejszych rosyjskich pisarek, Aleksandrę Marininę – lubianš również w Polsce.

Jednoczeœnie rosyjska ambasada w Warszawie regularnie publikuje w łamanym języku polskim (m.in. „władze polskie nadal demonstrujš historycznš nieprzytomnoœć") protesty przeciw usuwaniu kolejnych radzieckich pomników w polskich miastach. Ale od dwóch tygodni zamilkła i nic już o tym nie mówi, mimo że właœnie usunięto kolejny – w zachodniopomorskim Choszcznie.

Goœci nie będzie

Latem 2016 roku Polska zawiesiła działanie umowy o małym ruchu granicznym z obwodem kaliningradzkim. – Teraz trudno w ogóle wyobrazić sobie jej odwieszenie. W rejonach na północy Polski, w pobliżu granicy z Kaliningradem stacjonujš obecnie wojska amerykańskie – powiedział „Rz" jeden z polskich ekspertów.

Ostatni raz rosyjski prezydent (jeszcze Dmitrij Miedwiediew) odwiedzał Polskę w grudniu 2010 r., a polski (wtedy Bronisław Komorowski) – Rosję w kwietniu 2011 r. Ale w 2015 r. Putina nie zaproszono do Polski na 60-lecie wyzwolenia obozu w Auschwitz, gdyż rosyjski przywódca zaczšł być bojkotowany przez większoœć krajów Zachodu. Dlatego obecnie nikt nie szykuje żadnych wzajemnych wizyt w Warszawie i w Moskwie. Choć Putin jest też zapraszany do Europy, m.in. na Węgry, a ostatnio również do Finlandii.

W swoim exposé w styczniu 2017 roku ówczesny minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zapowiadał odbudowanie „dialogu społecznego (...) oraz odbudowę stosunków gospodarczych" z Rosjš. Według obecnych szacunków można już zaobserwować ożywienie gospodarcze między naszymi krajami – mimo nałożonych nawzajem sankcji (rosyjskie szczególnie mocno uderzyły nasze rolnictwo). Waszczykowski również twierdził, że „konstruktywna współpraca jest możliwa, jeœli uważnie wysłuchujemy i próbujemy zrozumieć oczekiwania partnera". Wœród polskich oczekiwań wymienił jednak jedynie zwrot wraku prezydenckiego tupolewa.

– To byłoby żałosne, gdyby polska polityka wobec Rosji miała się zawierać wyłšcznie w zadaniu odzyskania wraku – skomentował Tyszkiewicz. Nikt jednak z polityków PiS zajmujšcych się politykš zagranicznš nie wymienia żadnego innego celu, jaki Polska miałaby osišgnšć w relacjach z Moskwš, ani w jaki sposób. Szczególnie teraz, gdy Putin rozpoczšł konfrontację z Zachodem i nie zamierza jej kończyć.

Opinie

Nikołaj Krutichin, rosyjski ekspert gospodarczy

W cišgu pierwszych trzech miesięcy obecnego roku z kraju wyprowadzono 9 mld dolarów. Co prawda to nie jest rekordowa suma, ale też jest coraz mniej kapitału do wywiezienia od nas. Inwestorzy unikajš projektów długoterminowych, przeważajš krótkoterminowe – po zarobieniu pieniędzy sš one wysyłane na Zachód. Biznes głosuje nogami.

Tak działajš nasi, zagraniczni zaœ się bojš. Choć oczywiœcie starajš się utrzymać jakieœ pozycje w Rosji. Mimo zapowiedzi na przykład Exxon Mobile nie wycofał się od nas całkowicie, nadal zajmuje się jednym projektem wydobywczym na Morzu Barentsa. Również norweski Statoil nie zerwał współpracy z Rosnieftem.

Ale nasza rzšdowa propaganda codziennie twierdzi, że jesteœmy otoczeni wrogami, za tym idzie zwiększone finansowanie wydatków zbrojeniowych. A to bardzo odstrasza inwestorów.

Wszystko wskazuje na to, że niestety, dla dalszego utrzymania tej społecznej mobilizacji Kreml będzie potrzebował jakiejœ nowej wojennej awantury – poza wojnami na Ukrainie i w Syrii.

Krótko mówišc: nic dobrego nas nie czeka.

Ołkesy Melnyk, ukraiński analityk z Centrum Razumkowa w Kijowie

Własne zasoby Rosji kurczš się. Z tamtejszych prowincjonalnych oœrodków dochodzš do nas informacje, że za parę miesięcy zacznie brakować pieniędzy na wypłaty pensji w budżetówce. A to położyłoby kres nieformalnej umowie społecznej Kremla z Rosjanami: „My wam dajemy dostatnio żyć, a was nie interesuje, jakš politykę prowadzimy". Kremlowi pozostaje agresywna polityka zagraniczna, by utrzymać społeczne poparcie. W każdej chwili możliwa jest więc aktywizacja wojskowa takich tworów prorosyjskich separatystów, jak Naddniestrze czy Osetia Południowa. W takim przypadku będzie chodziło o wywołanie napięcia na kontynencie europejskim, pod bokiem UE i NATO.

Kilka najbliższych dni będzie decydujšcych również w przypadku konfliktu w Syrii, gdzie USA otwarcie zagroziły użyciem broni, a rosyjski sztab generalny oœwiadczył, że gotów jest odpowiedzieć Amerykanom. Jednoczeœnie bardzo wiele zależy od tego, jak dalej Wielka Brytania będzie odpowiadała na jawnš agresję, czyli użycie broni masowego rażenia na swoim terytorium.

Najważniejsza jednak będzie frekwencja na wyborach – ta prawdziwa, a nie ta oficjalnie ogłoszona. Jeœli będzie niska, zacznie się proces delegitymizacji reżymu.