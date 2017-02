Szojgu: Mamy wojska informacyjne

Rosjanie budują kopię Reichstagu, by znów go zdobyć

- Utworzyliśmy wojsko do operacji informacyjnych. Jest to o wiele skuteczniejsze i mocniejsze od tego, co tworzyliśmy w ramach kontrpropagandy – oświadczył rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu, występując w rosyjskiej Dumie.

Z kolei szef komitetu ds. obrony rosyjskiego parlamentu Władimir Szamanow stwierdził, że wojska operacji informacyjnych zostały powołane, by „stać w obronie interesów narodowych" oraz by „stawiać opór w przestrzeni informacyjnej". Co ciekawe, dotychczas rosyjskie władze zaprzeczały, jakoby w rosyjskich siłach zbrojnych istniała jednostka informacyjna.

Na początku roku rosyjska firma informatyczna Zecurion Analytics przeprowadziła badania, z których wynikało, że Rosja jest wśród pierwszych pięciu krajów świata pod względem liczebności i wysokości finansowania wojsk cybernetycznych. Zajmują się one szpiegostwem, przeprowadzają też ataki cybernetyczne. Według tych informacji Moskwa wydaje na ten cel około 30 mln dolarów rocznie.