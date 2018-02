Czy Corbyn szpiegował dla Rosji?

Już nawet minister obrony domaga się od lidera opozycyjnej Partii Pracy wyjaœnienia, czy w latach 80. szpiegował dla Zwišzku Radzieckiego.

Jeremy Corbyn wcišż nie może przejœć do porzšdku dziennego nad opublikowanym w ubiegłym tygodniu artykułem bulwarowego dziennika „The Sun". Ujawniono w nim raporty z 1986 i 1987 r. pułkownika Jana Dymica z przynajmniej trzech spotkań z dzisiejszym liderem największej partii opozycyjnej. Czech występował w nich w roli „dyplomaty".

– Byłem wówczas wysokiej rangi urzędnikiem w Ministerstwie Skarbu i wiem, że drugorzędny deputowany, jakim był Corbyn, nie miał dostępu do żadnych istotnych informacji. Nie mógł więc przekazać Czechom i poprzez nich Rosjanom żadnych wartoœciowych danych – mówi „Rzeczpospolitej" Jonathan Portes, znany ekonomista na King's College London.

To były jednak lata, w których Moskwa starała się podsycić na Zachodzie ruch przeciw rozmieszczeniu amerykańskich rakiet jšdrowych œredniego zasięgu Pershing i bardzo liczyła na pomoc ruchów lewackich, do których należał wówczas Corbyn. Dymica został zresztš wprowadzony do Corbyna przez Tony'ego Gilberta i Sandrę Hodgson, działaczy jednego z takich ruchów o nazwie Wyzwolenie (Liberation). W czasie jednej z rozmów Corbyn przekazał Czechowi, że brytyjskie służby specjalne szykujš obławę przeciwko agentom z NRD działajšcym na Wyspach.

Niezależnie od tego Corbyn był w latach 80. przywódcš pacyfistycznego stowarzyszenia Labour Action for Peace założonego przez radzieckš agentkę Cynthię Roberts (pseudonim Młot), która w 1985 r. musiała schronić się w Pradze.

– Po raz kolejny okazuje się, że Corbyn stawał po stronie tych, którzy chcš zniszczyć wszystko, co jest drogie Wielkiej Brytanii, czy to sympatyzujšc z terrorystami, czy to wspierajšc dyktatorskie reżimy, czy to współpracujšc z tymi, którzy chcš zadać ból brytyjskiemu narodowi – ostrzegł Gavin Williamson, brytyjski sekretarz obrony.

Zdaniem torysów Corbyn powinien wystšpić do niemieckich władz o ujawnienie swojej teczki opracowanej przez wschodnioniemieckš Stasi. W przeciwnym wypadku można się obawiać, że jest szantażowany przez Rosjan.

Ostrzeżenie Williamsona nie jest bezpodstawne. Już w latach 80. MI5 interesowało się Corbynem z powodu jego zwišzków z Sinn Fein i szerzej ruchami dšżšcymi do zjednoczenia Irlandii. Od tej pory aż do dzisiaj lider Partii Pracy pozostał wrogi przynależnoœci Wielkiej Brytanii w NATO, forsował także pomysł jednostronnego rozbrojenia atomowego własnego kraju. Przeciwnik przystšpienia Wielkiej Brytanii do Unii w 1973 r., opowiadał się przeciwko wszystkim unijnym traktatom.

– Dziœ Rosjanie nie potrzebujš już Corbyna. Całš robotę, i to za nic, wykonał David Cameron, który nas wepchnšł w paraliż spowodowany brexitem, z którego długo się nie wycišgniemy – mówi Jonathan Portes.

Ale ekonomista przyznaje, że większoœć deputowanych Partii Pracy opowiada się dziœ za wersjš soft rozwodu z Uniš, w tym za pozostaniem w unii celnej i jednolitym rynkiem. Koalicję między nimi i umiarkowanymi torysami próbował w Izbie Gmin stworzyć weteran konserwatystów Kenneth Clarke – ale bez skutku z powodu oporu Corbyna. Także z powodu sprzeciwu lidera Partii Pracy przynajmniej na razie padł pomysł zorganizowania powtórnego referendum w sprawie przynależnoœci kraju do Unii, co tym razem forsuje były premier Tony Blair. Jak wynika z niedawnego sondażu ICM, za takim rozwišzaniem opowiada się 47 proc. Brytyjczyków, a tylko 36 proc. jest temu przeciwnych. Pogłębianie kryzysu spowodowanego decyzjš o brexicie jest zaœ niewštpliwie w interesie Moskwy.

Corbyn zachowuje od dawna niejasne stanowisko w tej sprawie nie tylko dlatego, że jest przekonanym eurosceptykiem, ale także w obawie, że częœć wyborców Labour, którzy głosowali za rozwodem z Uniš, go opuœci.

Nowy sondaż YouGov daje laburzystom 41 proc. głosów wobec 40 proc. dla torysów i 8 proc. dla liberalnych demokratów. Nie da się więc wykluczyć, że w razie upadku rzšdu Theresy May Corbyn mógłby być premierem.