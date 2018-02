Rosja: prostytutka skompromitowała wicepremiera i oligarchę

22-letnia "modelka do towarzystwa" Nastia Rybka twierdzi, że na jachcie rosyjskiego miliardera doszło do zbiorowego gwałtu.

Wszystko zaczęło się od tego, gdy kilka miesięcy temu do Fundacji na rzecz walki z korupcjš, na czele której stoi Aleksiej Nawalny, wtargnęła grupa dziewczyn w niedwuznacznych strojach. Nieprzypadkowo na miejscu znalazła się kamera rzšdowej telewizji i wszystko relacjonowała. Miała być prowokacja, która pokaże jednego z najbardziej znanych rosyjskich opozycjonistów w nienajlepszym œwietle. Ale to dzięki tej prowokacji Nawalny dowiedział się o zwišzkach jednego z najbogatszych rosyjskich biznesmenów z jednym z najbardziej wpływowych polityków.

Wœród dziewczyn, które wtargnęły do biura Nawalnego, uwagę pracowników fundacji przycišgnęła niejaka Nastia Rybka. 22-latka pochodzi z Białorusi, mieszka w Moskwie i nazywa siebie "uwodzicielkš oligarchów". Na swoim profilu na Instagramie Rybka publikowała zdjęcia i nagrania z jachtu miliardera Olega Deripaski. Na nagraniach załapał się również wicepremier i szef aparatu rzšdowego Siergiej PrichodŸko. Nazywajš go "szarš eminencjš rosyjskiej polityki zagranicznej".

Wyprawę jachtem w towarzystwie miliardera i wicepremiera Rybka opisała w swojej ksišżce jeszcze w 2016 roku, ale nikt wczeœniej na niš w Rosji nie zwrócił uwagi. Pisała m.in. o tym, że na pokładzie były również inne "modelki do towarzystwa". Wszyscy bohaterowie ksišżki występujš pod pseudonimami, ale autorka twierdzi, że historia jest autentyczna. Pisze m.in. o seksualnych przygodach z udziałem wicepremiera nazywanego na jachcie "tatusiem". Pisze też, że oligarcha "w trakcie podróży jachtem omawiał z tatusiem ważne dla niego sprawy". Nawalny porównał opublikowane przez Rybkę zdjęcia na Instagramie w towarzystwie Deripaski i PrihodŸki z opisywanš w jej ksišżce podróżš jachtem. Jak się okazało, jest to ta sama historia.

Po publikacji swojego materiału opozycjonista stwierdził, że wicepremier PrichodŸko bierze łapówki od oligarchy. Zaapelował do prezydenta Putina by "podjšł odpowiednie kroki w tej sprawie". Co ciekawie, Nastia Rybka, po publikacji materiału Nawalnego, oœwiadczyła, że na jachcie wtedy doszło do zbiorowego gwałtu. Postawiła miliarderowi ultimatum: albo się z niš ożeni, albo sprawš zajmie się policja.