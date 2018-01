Cenzura według Aleksandra Łukaszenki

Na Białorusi zablokowano najpopularniejszy niezależny portal informacyjny, którego siedziba od ponad pięciu lat mieœci się w Warszawie.

W œrodę przestrzeni dla wolnego słowa na Białorusi zrobiło się jeszcze mniej. Zablokowany portal Charter97.org, tylko w ubiegłym miesišcu miał prawie 35 mln wyœwietleń. Daleko w tle pozostajš nie tylko rzšdowe białoruskie media, ale również te niezależne, które wymienić można na palcach jednej ręki.

Ministerstwo informacji Białorusi wydało oœwiadczenie, z którego wynika, że portal został zablokowany na podstawie artykułu 51 ustawy „o œrodkach masowego przekazu". A to oznacza, że „rozpowszechniał zabronione informacje". Urzędnicy w Mińsku nie precyzujš o jakie dokładnie informacje chodzi.

Gdy w grudniu 2010 roku w Mińsku spacyfikowano powyborcze protesty, redaktor naczelna portalu Natalia Radina trafiła do aresztu i została oskarżona o „zorganizowanie zamieszek masowych". Według białoruskiego prawa grozi za to nawet 15 lat więzienia. Gdy została zwolniona z zakazem opuszczania kraju, wyjechała za granicę. W 2012 roku przeniosła głównš siedzibę redakcji do Warszawy.

– Władze wystraszyły się naszej popularnoœci i wpływu na społeczeństwo. Sytuacja gospodarcza się pogarsza a w Mińsku nie chcš by ludzie wychodzili na ulice – mówi „Rzeczpospolitej" Radina.

Ze wszystkich istniejšcych na Białorusi niezależnych portali Charter97 jest chyba najbardziej krytyczny wobec rzšdów Aleksandra Łukaszenki. Od lat zapowiada i informuje o wszystkich protestach, które odbywajš się u naszych wschodnich sšsiadów. Robi to również nadajšca z Warszawy telewizja Biełsat, na korespondentów której tylko w ubiegłym roku 64 razy nałożono karę grzywny za działalnoœć bez akredytacji.

Na Białorusi legalnie funkcjonuje Radio Swaboda (Radio Wolna Europa) oraz takie niezależne gazety jak „Nasza Niwa" i „Narodnaja Wola". Nie mogš sobie jednak pozwolić na publikację takich treœci, jakie pojawiajš się na łamach portalu Charter97 czy telewizji Biełsat. Według białoruskiego prawa media nie mogš m.in. publikować informacji na niezarejestrowanych organizacjach (a taki status ma większoœć opozycyjnych).

– Działajšce na Białorusi niezależne media będš jeszcze ostrożniejsze – mówi „Rzeczpospolitej" znany białoruski politolog Aliaksandr Klaskouski.