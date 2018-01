USA: co dalej z młodymi imigrantami?

Waży się los przybyszów, którzy wychowali się w USA, ale nie majš amerykańskich dokumentów.

Donald Turmp obiecywał, że pomoże młodym imigrantom bez dokumentów, w zamian za fundusze na budowę muru na południowej granicy. I chociaż to, kto powinien zapłacić za mur, pozostaje kwestiš nierozwišzanš, jest zgoda, że uszczelnienie granic powinno być warunkiem przedłużenia programu DACA.

DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) wprowadził w 2012 roku Barack Obama. Skorzystało z niego około 800 tysięcy osób. Zgodnie z nim legalizacja pobytu przysługuje tym, którzy majš nie więcej niż 30 lat, a w momencie przyjazdu do USA mieli nie więcej niż 16, poza tym musieli mieć skończonš szkołę w Stanach oraz brak przestępstw na koncie. Tysišce tych, którzy się kwalifikujš, nie skorzystało z DACA z obawy przed przekazaniem swoich danych urzędowi imigracyjnemu.

Kwestia muru wróciła w ubiegłym tygodniu, gdy szef sztabu Białego Domu John F. Kelly powiedział demokratycznym ustawodawcom, że niektóre aspekty z antyimigracyjnej polityki Trumpa wynikały z tego, że był niedoinformowany. Oszacował, że USA nigdy nie zbudujš muru na południowej granicy, a Meksyk nigdy za niego nie zapłaci. Prezydent zaprzeczył stwierdzeniom swojego szefa sztabu i kolejny raz potwierdził zamiar budowy muru, który jego zdaniem „zostanie opłacony, bezpoœrednio, albo poœrednio przez Meksyk, przez długoterminowe wypłaty".

– Meksyk ma 71-miliardowš nadwyżkę w wymianie handlowej ze Stanami. Te 20 miliardów dolarów na mur to nic w porównaniu z tym, ile Meksyk zarabia na Ameryce. NAFTA (umowa o wolnym handlu między USA, Kanadš i Meksykiem – red.) to jakiœ żart – powiedział prezydent Trump, a potem dodał na Twitterze: „Mur to mur. Ten pomysł nie zmienił się od pierwszego dnia, w którym na niego wpadłem".

Rio Grande i góry

Dziennik „Los Angeles Times" ma teorię, że to właœnie przez uszczelnienie muru w USA jest teraz tyle tzw. dreamers (marzycieli), czyli młodych imigrantów bez dokumentów, którzy jako dzieci przyjechali z rodzicami do USA i do dzisiaj nie majš uregulowanego pobytu.

Gazeta tłumaczy, że kilkadziesišt lat temu mieszkańcy krajów sšsiadujšcych z USA przemieszczali się w miarę swobodnie przez południowš granicę. 85 procent migrantów w tamtych czasach bez większego problemu wkraczało na teren USA przez rzekę Rio Grande, góry i doliny.

Przeprawy te były na tyle niebezpieczne, że decydowali się na nie głównie mężczyŸni. Nie chcieli brać ze sobš do USA żon i dzieci, bo uważali, że Amerykanie nie szanujš rodzinnych wartoœci, prowadzš rozwišzły tryb życia i nadużywajš narkotyków i alkoholu. Nie postrzegali Ameryki jako kraju odpowiedniego do wychowywania ich dzieci.

Ten trend migracyjny uległ zmianie po 1986 r., po tym jak Kongres amerykański zatwierdził ustawę o reformie imigracyjnej. Reforma uszczelniła granicę i sprawiła, że przeprawy przez granicę były trudniejsze, droższe i bardziej niebezpieczne. Stšd wielu Meksykanów osiadało w USA, a potem sprowadziło swoje żony i dzieci, żeby być bliżej rodziny.

W ten sposób tysišce dzieci zza południowej granicy znalazło się w USA „bez papierów", których nie majš do dzisiaj. Choć przebywajš tam nielegalnie, USA sš ich ojczyznš, w której się wychowali i wzrastali. W zalegalizowaniu ich pobytu miała pomóc ustawa Dream Act, ale mimo że wielokrotnie była przedstawiana w obu izbach Kongresu, nigdy nie została zatwierdzona.

Jak podaje Migration Policy Institute, niezależny think tank zajmujšcy się badaniami nad migracjš, „marzycieli" jest w USA obecnie około 3,6 mln, czyli 30 proc. wszystkich legalnych imigrantów mieszkajšcych w Stanach.

Program DACA (nie każdy „marzyciel" się do niego kwalifikuje) nie oferuje co prawda zielonych kart, ani innej formy stałego zalegalizowania pobytu w USA, ale zapewnia imigrantom bez dokumentów tymczasowš ochronę przed deportacjš oraz tymczasowe prawo do pracy, które co dwa lata muszš odnawiać.

Sędzia zablokował

Niestety, we wrzeœniu ub.r. administracja prezydenta Donalda Trumpa, który w czasie kampanii i na poczštku swojej kadencji obiecywał wypracowanie trwałego rozwišzania dla „marzycieli", ogłosiła zakończenie programu DACA. Trump dał Kongresowi czas do 5 marca br. na stworzenie nowych przepisów regulujšcych los młodych, imigrantów „bez papierów".

Do tego daty zostało jeszcze niecałe dwa miesišce, a rozwišzania problemu wcišż nie ma. Co więcej, program DACA był też jednš ze spornych kwestii, które uniemożliwiały w ubiegłym tygodniu porozumienie ustawodawców republikańskich i demokratycznych w sprawie finansowania prac agencji rzšdowych.

Młodych imigrantów wsparł w styczniu sędzia federalny z Kalifornii William Alsup, który tymczasowo zablokował rozporzšdzenie Trumpa dotyczšce zakończenia programu DACA i orzekł, że Departament Bezpieczeństwa Krajowego musi wznowić przyjmowanie wniosków o odnowienie dokumentów w ramach DACA (nie sš przyjmowane nowe podania). Zrobił to na skutek pozwu Uniwersytetu Kalifornii i lokalnych samorzšdów w Dolinie Krzemowej. – Uchylenie programu spowoduje, że setki tysięcy osób stracš prawo do pracy i ochronę przed deportacjš. Przez to nasza gospodarka straci legalnych pracowników, uniemożliwi im utrzymanie siebie i wspieranie rodzin, nie wspominajšc o płaceniu podatków" – powiedział Alsup w uzasadnieniu.