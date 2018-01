Mądra kolej po szkodzie. Suma strat: pół miliarda euro

Po przejœciu „Fryderyki” niemiecka kolej oblicza straty. Sš pomysły, jak zminimalizować je w przyszłoœci.

Zrzeszenie użytkowników niemieckich kolei Pro Bahn uważa, że drzewa rosnšce wzdłuż tras kolejowych to mało sensowne rozwišzanie. Drzewa powinno sadzić się w większym odstępie od torowisk. Dużo rozsšdniej byłoby w pobliżu torowisk sadzić krzewy – powiedział szef tego zrzeszenia Karl-Peter Naumann w rozmowie z „Neue Osnabruecker Zeitung”.

Ekologiczne rozwišzanie

Zdaniem Naumanna rozwišzanie takie miało by dwie korzyœci: po pierwsze przewracajšce się drzewa byłyby przytrzymywane przez krzewy, a poza tym nie byłoby odkrytych odcinków torowisk, tylko przez ich zakrzewienie stworzyłoby się cenne obszary do zasiedlenia przez ptaki i owady.

Taka koncepcja powinna jego zdaniem zostać zrealizowana przy udziale operatorów torowisk, organizacji i instytucji odpowiedzialnych za ochronę œrodowiska oraz zrzeszeń pasażerów, i jeżeli byłoby to konieczne, przy finansowym wsparciu władz.

Organizacja Pro Bahn w ubiegłych latach, a szczególnie w roku 2017 zarejestrowała spiętrzenie się przypadków całkowitego wstrzymania ruchu pocišgów ze względu na drzewa powalone na torowiska przez wichury.

Trwa obliczanie strat

Zimowy orkan „Fryderyka” był jednym z najsilniejszych orkanów w Niemczech od czasu „Kyrilla” przed 11 laty. „Fryderyka” przeszła w czwartek przede wszystkim nad zachodnimi, północnymi i centralnymi regionami Niemiec, powodujšc poważne szkody, które doprowadziły m.in. do całkowitego wstrzymania komunikacji kolejowej w całych Niemczech. Nawet dwa dni póŸniej odczuwalne były jeszcze skutki orkanu na wielu kolejowych trasach, między innymi z Dortmundu przez Monastyr i Bremę do Hamburga oraz z Hamm przez Wuppertal do Kolonii. Dopiero w sobotę trasy te były całkowicie przejezdne. Jak podaje Deutsche Bahn uszkodzonych zostało ponad 200 odcinków tras kolejowych, obecnie wymagajšcych napraw.

Na skutek orkanu „Fryderyka” w Niemczech œmierć poniosło osiem osób. Ogólnš wysokoœć strat materialnych towarzystwa ubezpieczeniowe szacujš na 500 mln euro.