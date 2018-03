Afera Facebooka. Polak autorem algorytmu Cambridge Analytica

Algorytm, którym posłużył się program Cambridge Analytica, został stworzony przez polskiego naukowca, doktora Michała Kosińskiego z Uniwersytetu Stanforda.

Algorytm polega na tym, że na podstawie naszej aktywnoœci w mediach społecznoœciowych tworzony jest kompletny obraz, który powie o nas więcej niż nasi najbliżsi. To ostateczny koniec prywatnoœci? W rozmowie z portalem "Innpoland.pl" Kosiński odziera ze złudzeń: "Obawiam się ze w przyszłoœci prywatnoœć przestanie być naszym prawem i przywilejem. Algorytm łatwo odkryje Pana intymne cechy i poglšdy. W takim œwiecie bez prywatnoœci bezpieczeństwo zapewni nam tylko tolerancja i otwartoœć."

W rozmowie Fareedem Zakariš z CNN Michał Kosiński tłumaczył, w jaki sposób dane pochodzšce z Facebooka mogš pomóc wygrać komuœ wybory. Kluczowe jest tu wykorzystanie tzw. Big Data, czyli taka analiza gigantycznych zbiorów danych, pochodzšcych np. z Facebooka, która pozwala odnaleŸć niewielkie, łatwe do przeoczenia, ale kluczowe dla badanej próbki cechy.

Big Data potrafi wykorzystać informacje, które dla nas wydajš się nie mieć znaczenia - wyjaœniał Kłosiński. Oczywiœcie, jeœli w profilu użytkownika widać, że œledzi on konto wybranego polityka, to jego sympatie polityczne łatwo odgadnšć. Ale algorytmy Cambridge Analytica potrafiš znacznie więcej - sš np. w stanie okreœlić nasze preferencje na podstawie tak nieoczekiwanych danych, jak np. muzyka, której słucha. To co prawda nie będzie miało większego znaczenia przy kilku osobach, ale już ma kolosalne znaczenie przy kilku a nawet kilkudziesięciu milionach danych.