Czechy: Wybuch w polskich zakładach. 6 osób nie żyje

Według czeskiego portalu iROSHLAS.cz, to najpoważniejsza awaria od lat 60. ubiegłego wieku.

Do eksplozji doszło w zakładach Unipetrolu należšcych do PKN Orlen. Powołano sztab kryzysowy.

Wiadomo na razie, że nie żyje szeœć osób, dwie zostały przewiezione do szpitala w Pradze, jedna pogotowiem lotniczym.

Jedna z tych osób ma poparzenia 2. stopnia na 10 proc. powierzchni ciała, druga - bardzo poważne poparzenia twarzy.

W praskim szpitalu Vinohradska ogłoszono alert.

Według mediów jest wiele osób poszkodowanych, w tym również ciężko.

Władze miasta zapewniły, że z zakładów nie wydostały się żadne szkodliwe substancje

Według wczeœniejszych informacji portalu zpravy.aktualne.cz chodziło o zakłady Synthos Kralupy, należšce do polskiej firmy Synthos z Oœwięcimia. PóŸniej te informacje zostały sprostowane.

Służby potwierdzajš, że do eksplozji doszło ok. godz. 10 rano. Wybuchowi nie towarzyszył pożar.

#BREAKING Official says an explosion in a Unipetrol's chemical plant in the Czech Republic has killed 6 people, injured others. #Kralupy #CzechRepublic #Unipetrol pic.twitter.com/KbbNfeHdZw