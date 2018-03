W Egipcie bez zmian. Silny przywódca powiązany z armią

Druga tura nie będzie potrzebna. Prezydent Sisi ma tylko jednego rywala, który go zresztš wspiera. Reżim przez trzy dni walczy o frekwencję.

Prawdziwi rywale odpadli na długo przed wyborami, zastraszani, nękani aresztowaniami. A ci najprawdziwsi, liderzy zdelegalizowanego Bractwa Muzułmańskiego, siedzš w więzieniach z wyrokami dożywocia lub karš œmierci.

Trwajšce od poniedziałku do œrody wybory na prezydenta Egiptu przedłużš władzę Abdel Fataha as-Sisiego, nie wiadomo tylko do kiedy. Sisi stał się najważniejszym człowiekiem w Egipcie – najludniejszego i kulturowo najbardziej wpływowego kraju arabskiego – w 2013 roku, gdy jako dowódca armii obalił prezydenta Mohameda Mursiego. Mursi, islamista z Bractwa Muzułmańskiego, był zwycięzcš wyjštkowych, bo demokratycznych, wyborów, jakie się przytrafiły Egipcjanom po obaleniu długoletniego dyktatora – Hosniego Mubaraka w czasie rewolucji arabskich na poczštku 2011 roku.

Eksperyment z rzšdami islamistów nie spodobał się wpływowej armii i elitom gospodarczym. Niektórzy twierdzš, że został przez nie zaplanowany po to, by pokazać Egipcjanom, że ci co się cieszš największš popularnoœciš, czyli Bracia Muzułmanie, nie zapewniš im bezpieczeństwa ani socjalnego, ani militarnego. Liderzy islamistów, uznani za terrorystów, wylšdowali za kratami. Bractwo zostało pozbawione majštku. Nie ma jednak przekonujšcych dowodów na to, że majš coœ wspólnego z atakami terrorystycznymi, które wstrzšsajš Egiptem, przede wszystkim północnš częœciš półwyspu Synaj.

Bioršc pod uwagę liczbę więŸniów i inne represje polityczne, to władza Sisiego jest gorsza od dyktatury Mubaraka, którego obalono pod hasłami demokracji, wolnoœci i sprawiedliwoœci społecznej. Sisi w 2014 roku zrzucił mundur (był już w stopniu marszałka polnego) i wystartował po raz pierwszy na prezydenta. Wtedy też miał jednego kontrkandydata. Mimo wydłużenia wyborów do trzech dni (teraz od razu ustalono, że tyle potrwajš) i ostrej agitacji, frekwencja wyniosła ledwie 47 proc. To poważny problem dla legitymizacji reżimu. Teraz może być nawet niższa, bo straszenie Bractwem Muzułmańskim straciło moc.

– Demokracja to nie jest linia prosta. Każde wybory majš swoje wyzwania. Obecna sytuacja w Egipcie i na całym Bliskim Wschodzie, geopolityczna i w zakresie bezpieczeństwa, wymusza silne przywództwo powišzane z armiš. A takim przywódcš jest Sisi i większoœć Egipcjan zdaje sobie z tego sprawę. Gdyby go nie było, to ludzie szukaliby kogoœ o podobnych cechach. Trzeba pamiętać, że wokół Egiptu sš państwa upadłe, Libia i Sudan, a także strefa Gazy – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Said Sadek, wyrozumiały dla władz politolog Amerykańskiego Uniwersytetu w Kairze.