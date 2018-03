Ameryka nie odpuści reprywatyzacji

Bezprecedensowy nacisk na rzecz objęcia reprywatyzacjš ofiar Holokaustu. List w tej sprawie podpisało 59 senatorów.

Inicjatywa wyszła od byłego kandydata Republikanów w wyborach prezydenckich Marco Rubio i demokratycznej senator z Wisconsin Tammy Baldwin: sygnał, że sprawa ma charakter ponadpartyjny. Pod pismem wysłanym we wtorek do premiera Mateusza Morawieckiego podpisali się jednak także inni czołowi przedstawiciele izby wyższej Kongresu, w tym John McCain i Ted Cruz. A także reprezentujšca Kalifornię demokratka Dianne Feinstein, która przekonała w 2008 r. Senat do zablokowania pomysłu George'a W. Busha zniesienia wiz dla Polaków. To sygnał, jak wielki wpływ ma Senat na relacje z Polskš, w tym wzmocnienie amerykańskich sił wojskowych w naszym kraju.

– Nie chcieliœmy tego przedłużać, ale mogliœmy uzyskać poparcie wszystkich senatorów (czyli stu) – mówiš „Rzeczpospolitej" Ÿródła w Waszyngtonie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Rachunek za ustawę o IPN

Œwiatowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego (WJRO) dokładnie od 25 lat stara się uzyskać rekompensatę od polskich władz dla ocalonych z Holokaustu i ich potomków. Nigdy do tej pory nie zdobyła jednak takiego poparcia u amerykańskich władz.

– To jest niezwykle ważna kwestia dla wielu Amerykanów. Tu nie chodzi o politykę czy nawet kompensacje finansowe, ale podstawowš sprawiedliwoœć dla ocalonych z Zagłady, którym bezprawnie zabrano majštek. Ludzie zaczynajš sobie uœwiadamiać, że wkrótce będziemy żyli w œwiecie, w którym nie będzie osób uratowanych z Holokaustu. Œmierć w ub.r. Elie Wiesela powinna być dla nas przebudzeniem. Pozostało bardzo mało czasu na rozwišzanie tego problemu – mówi „Rzeczpospolitej" Gideon Taylor, szef WJRO.

Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce, który do niedawna był odpowiedzialny za koordynację polityki wobec Rosji w Departamencie Stanu, nie ma wštpliwoœci: – To jest niezwykle mocny sygnał. Polska powinna możliwie szybko rozwišzać kwestię reprywatyzacji traktujšc wszystkich, którzy byli obywatelami RP 1 wrzeœnia 1939 r. i ich spadkobierców w równy sposób – mówi „Rzeczpospolitej".

Taylor zapewnia, że reakcja Senatu nie ma nic wspólnego ze sporem o nowelizację ustawy o IPN: „dyskusje w sprawie restytucji mienia zaczęły się wiele lat temu, a ostatnio w paŸdzierniku kiedy Ministerstwo Sprawiedliwoœci przedstawiło w tej sprawie projekt ustawy" – podkreœla szef WJRO.

Ale Fried nie ma wštpliwoœci: „emocjonalna reakcja Senatu została spowodowana atmosferš, jaka powstała w zwišzku z nowelizacjš ustawy o IPN".

Nie tylko obywatele RP

List amerykańskich Senatorów stawia poprzeczkš bardzo wysoko. Wspomniano w nim, że przedstawiony 20 paŸdziernika ub.r. przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci projekt ustawy „negatywnie odbije się na ofiarach Holokaustu i ich potomkach i dlatego jest sprawa pilnš dla wielu naszych wyborców, milionów Amerykanów, i wielu ocalonych z Holokaustu".

W piœmie wskazano szereg modyfikacji, które powinny zostać naniesione do projektu ustawy w trakcie praw parlamentarnych. Jednak Ÿródła w Waszyngtonie wskazujš, że chodzi przede wszystkim o dwa punkty. Po pierwsze ustawa nie może obejmować jedynie osób, które w chwili odebrania majštku mieszkały na terenie Polski lub w chwili, gdy będš przyjmowane obecne przepisy, miały obywatelstwo RP. To wyklucza bowiem ogromnš większoœć ocalałych z Holokaustu i ich spadkobierców. Po wtóre, z tego samego powodu, prawa do kompensacji nie mogš mieć wyłšcznie bezpoœredni spadkobiercy dawnych właœcicieli, ale powinno ono także objšć dalszš rodzinę. Często z Zagłady ocalały bowiem tylko pojedyncze osoby z niegdyœ rozbudowanej rodziny.

W liœcie senatorów wymienione sš te dwa postulaty. Pojawiajš się też jednak inne. Wskazano, że projekt przewiduje tylko ograniczonš (20 proc. wartoœci) rekompensatę i wyklucza zwrot dawnej własnoœci. Nie obejmuje także udziałów w nieistniejšcych już przedsiębiorstwach i zakłada jedynie krótki (rok) okres dochodzenia swoich praw, co przy niełatwym dostępie do polskich archiwów stwarza trudnš do pokonania przeszkodę dla rodzin spadkobierców. Dodatkowo projekt ustawy wyklucza osoby i ich spadkobierców, które otrzymały już rekompensatę w ramach umów międzynarodowych np. między USA a Polskš niezależnie od wielkoœci tych œrodków.

Sama WJRO podnosi dodatkowo kwestię „majštku bez spadkobierców": własnoœci żydowskiej, do której w wyniku Zagłady już nikt nie może roœcić pretensji. Zdaniem organizacji to konieczne z powodu wyjštkowej skali Holokaustu, w którym zginęło 90 proc. polskich Żydów.

Przykład Węgier

ródła „Rzeczpospolitej" w Waszyngtonie przyznajš, że nie da się podać ani liczby osób, które mogłyby skorzystać z kompensat, ani kosztów, jakie to by pocišgało za sobš dla polskiego Skarbu Państwa. Ale ich zdaniem możliwe sš „bardzo kreatywne" rozwišzania jak wypłata tylko niewielkiej częœci wartoœci majštków w formie obligacji skarbowych przez bardzo długi czas. Tak zrobiły m.in. Węgry, które powołały wart zaledwie 20 mln dolarów fundusz w ramach kompensacji za majštek „bez spadkobierców". Służy on teraz do wypłaty niewielkich rent dla ocalonych z Zagłady. Na Węgrzech żyło przed wojnš 800 tys. Żydów, dziœ jest ich tam ok. 100 tys. Sama wysokoœć rekompensat została także bardzo ograniczona podobnie jak definicja spadkobierców. Prawo do odszkodowań uzyskali jednak wszyscy, którzy byli obywatelami Węgier w chwili odebrania majštku lub ich potomkowie.

– Polska może skorzystać z pomysłowych rozwišzań wykorzystanych przez inne kraje przy opracowaniu projektu ustawy. WJRO jest gotowe do pracy z rzšdem, aby opracować sprawiedliwe i rozsšdne przepisy – mówi Gideon Taylor.

Izrael stawia na pojednanie

Nasz kraj znalazł się w ogniu krytyki, bo jest ostatnim w Europie, który nie przyjšł żadnej ustawy o rekompensatach za odebrany majštek. Gdy więc okazało się, że najnowszy projekt ustawy został odesłany przez parlament do dalszych prac i sprawa może znów utknšć w martwym punkcie, wywołało to irytację œrodowisk żydowskich.

– To jest okazja dla Polski, aby odnowić więŸ z wielkš częœciš swojej historii, z polsko-żydowskš diasporš na całym œwiecie – zachęca Taylor.

Kilka tygodni temu „Jerusalem Post" wskazywał, że poczucie niesprawiedliwoœci wybuchło z nowš siłš wœród ocalałych z Holokaustu, gdy okazało się, że na obecnych przepisach korzystajš „czyœciciele kamienic", przejmujšc często bezprawnie majštek należšcy przed wojnš m.in. do polskich Żydów.

Z naszych informacji wynika jednak, że w spór o ustawę reprywatyzacyjnš nie chce się angażować Izrael choć, rzecz jasna, zależy mu na oddaniu sprawiedliwoœci ofiarom Zagłady. Tel Awiw obawia się jednak, aby nie zostały zniweczone dobre perspektywy na przełamanie kryzysu spowodowanego nowelizacjš ustawy o IPN, jakie się ostatnio zarysowały. 12 kwietnia w Marszu Żywych wezmš udział prezydenci Andrzej Duda i Reuwen Riwlin. Tydzień póŸniej, w 75. Rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, do Polski przyjechałby premier Benjamin Netanjahu, gdyby akurat tego dnia nie wypadała 70. rocznica powstania Izraela. Na jego miejsce ma jednak pojawić się któryœ z ministrów izraelskiego rzšdu.